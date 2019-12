Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó szlovák állampolgárságú sofőrje megállás nélkül továbbhajtott az eset után.","shortLead":"Az autó szlovák állampolgárságú sofőrje megállás nélkül továbbhajtott az eset után.","id":"20191212_Ket_gyermek_megserult_egy_teherautorol_leeso_potkerek_miatt_Nagyoroszinal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5822cfc-7a50-416e-b16c-824a66ca15c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191212_Ket_gyermek_megserult_egy_teherautorol_leeso_potkerek_miatt_Nagyoroszinal","timestamp":"2019. december. 12. 21:05","title":"Két gyermek megsérült egy teherautóról leeső pótkerék miatt Nagyoroszinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52751136-bbb0-4cef-97d0-9c3bb159457c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy jövőre esedékes frissítés után jó pár WhatsApp-felhasználó nem fog tudni belépni az alkalmazásba, mivel a szolgáltatás többé nem támogat majd bizonyos rendszerváltozatokat.","shortLead":"Egy jövőre esedékes frissítés után jó pár WhatsApp-felhasználó nem fog tudni belépni az alkalmazásba, mivel...","id":"20191213_whatsapp_frissites_android_2_3_7_ios_8","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52751136-bbb0-4cef-97d0-9c3bb159457c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0beeccac-327d-4d6b-9b25-0ab660337717","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_whatsapp_frissites_android_2_3_7_ios_8","timestamp":"2019. december. 13. 13:03","title":"2020-tól megszűnik létezni a WhatsApp bizonyos telefonokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b118f83-229c-470a-9d4d-5158f3a50f48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A villamosvezető egyből értette, mi a feladat.","shortLead":"A villamosvezető egyből értette, mi a feladat.","id":"20191212_Villamossal_kerestek_egy_kissrac_elveszett_szuleit__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b118f83-229c-470a-9d4d-5158f3a50f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0034c4-3cff-4bfe-852e-21c8cc5b5f33","keywords":null,"link":"/cegauto/20191212_Villamossal_kerestek_egy_kissrac_elveszett_szuleit__video","timestamp":"2019. december. 12. 10:07","title":"Villamossal keresték egy kissrác elveszett szüleit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"726bab79-c500-4683-8daa-1706a67f76fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2009 és 2018 között az északi féltekén szinten mindenhol csökkent a behavazott napok száma decemberben. Budapesten tíz éve átlagosan még négy napot havazott a tél első hónapjában, az utóbbi időben viszont már csak kettőt. Van olyan világváros is, ahol már régóta nem láttak hóesést az év ezen szakaszában.","shortLead":"2009 és 2018 között az északi féltekén szinten mindenhol csökkent a behavazott napok száma decemberben. Budapesten tíz...","id":"20191212_Igy_bucsuzott_a_vilag_a_feher_decemberektol_az_elmult_10_evben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=726bab79-c500-4683-8daa-1706a67f76fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059f02d7-d5ab-4eda-adad-96078afe1101","keywords":null,"link":"/elet/20191212_Igy_bucsuzott_a_vilag_a_feher_decemberektol_az_elmult_10_evben","timestamp":"2019. december. 12. 09:05","title":"Így búcsúzik el a világ a fehér decemberektől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a64021-1d95-440f-8bdd-1c65845f0980","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs is provokálóbb téma, mint az anyák felszabadítása.","shortLead":"Nincs is provokálóbb téma, mint az anyák felszabadítása.","id":"20191213_A_Telekom_nagyon_beletrollkodott_a_bekes_csaladi_idillbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03a64021-1d95-440f-8bdd-1c65845f0980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8de74d-9d58-40f3-8b03-f87fcf4fbee8","keywords":null,"link":"/elet/20191213_A_Telekom_nagyon_beletrollkodott_a_bekes_csaladi_idillbe","timestamp":"2019. december. 13. 11:54","title":"A Telekom nagyon beletrollkodott a békés családi idillbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa9cedbb-5fc3-4e20-972d-90790fc3e7b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az aktivisták szerint lángokban áll a világ, az unió vezetői pedig nem avatkoznak közbe.","shortLead":"Az aktivisták szerint lángokban áll a világ, az unió vezetői pedig nem avatkoznak közbe.","id":"20191212_brusszel_greenpeace_klimasemlegesseg_eu_csucs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa9cedbb-5fc3-4e20-972d-90790fc3e7b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6008e482-b1bf-42a4-abb4-0f00f0830e2e","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_brusszel_greenpeace_klimasemlegesseg_eu_csucs","timestamp":"2019. december. 12. 11:22","title":"Mintha lángokban állna az EU központja – akciózik a Greenpeace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841d263b-40ce-4990-b182-e97bbdf0f689","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kispesti önkormányzat honlapján szidják a közétkeztetést eddig végző céget, sőt idő előtt kellett új pályázatot kiírni, mert nem tudtak volna áremelés nélkül megfelelő szolgáltatást adni. Ehhez képest visszatérnek az egyetlen nem kizárt pályázó alvállalkozójaként.","shortLead":"A kispesti önkormányzat honlapján szidják a közétkeztetést eddig végző céget, sőt idő előtt kellett új pályázatot...","id":"20191211_Sokat_tamadott_ceg_ter_vissza_a_kispesti_menzapalyazaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=841d263b-40ce-4990-b182-e97bbdf0f689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa50a22-d59b-4930-90cd-bc4a9f184213","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Sokat_tamadott_ceg_ter_vissza_a_kispesti_menzapalyazaton","timestamp":"2019. december. 11. 19:53","title":"Sokat támadott cég tér vissza a kispesti menzapályázaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6308172e-d7cd-44a9-abb5-015d6f4c9da2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Tőlünk függ, hova helyezzük a hangsúlyokat, és hogyan alakítjuk ki a szokásainkat.","shortLead":"Tőlünk függ, hova helyezzük a hangsúlyokat, és hogyan alakítjuk ki a szokásainkat.","id":"20191212_Meglepo_lehet_mire_lesz_igazan_szuksegunk_karacsonykor_es_mire_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6308172e-d7cd-44a9-abb5-015d6f4c9da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45226e55-e54d-49bc-8ef4-0738d8064234","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191212_Meglepo_lehet_mire_lesz_igazan_szuksegunk_karacsonykor_es_mire_nem","timestamp":"2019. december. 12. 13:15","title":"Meglepő lehet, mire lesz igazán szükségünk karácsonykor, és mire nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]