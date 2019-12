Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8853d31c-4ea2-4e5f-b680-3340dfcc5a3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatalmas a dugó Budaörsnél.","shortLead":"Hatalmas a dugó Budaörsnél.","id":"20191213_Tizenegy_auto_karambolozott_az_M7esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8853d31c-4ea2-4e5f-b680-3340dfcc5a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f1f57c-650e-411e-a071-87c0b0cf18d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_Tizenegy_auto_karambolozott_az_M7esen","timestamp":"2019. december. 13. 18:17","title":"Tizenegy autó karambolozott az M1-M7-es kivezetőn, komoly a torlódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Először indul per nagy szállodaláncok ellen amiatt, hogy megengedik, sőt ösztönzik a pénzért vásárolható szexuális szolgáltatásokat. Ráadásul sokszor fiatalkorúak a szexkereskedelem áldozatai. ","shortLead":"Először indul per nagy szállodaláncok ellen amiatt, hogy megengedik, sőt ösztönzik a pénzért vásárolható szexuális...","id":"20191214_Hilton_Interncontinental__a_legnagyobb_szallodalancok_is_reszt_vettek_a_szexkereskedelemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609ac664-4ea7-428a-af65-efbf863941af","keywords":null,"link":"/kkv/20191214_Hilton_Interncontinental__a_legnagyobb_szallodalancok_is_reszt_vettek_a_szexkereskedelemben","timestamp":"2019. december. 14. 08:49","title":"Hilton, Intercontinental – a legnagyobb szállodaláncok is részt vettek a szexkereskedelemben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ce7594-1a60-4fc7-9a72-f7c5ea754d8c","c_author":"7scents.hu","category":"brandchannel","description":"Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább passzoló illatot? Valóban létezik a karácsonyi illat, és ha igen, akkor milyen az? Pozsgai Ákost, aki az illatok iránti érdeklődésből mára már profi illatszakértővé avanzsált, többek között ezekről is megkérdeztük. ","shortLead":"Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább...","id":"7scents_20191209_Itt_az_ido_hogy_jatsszunk_az_illatokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5ce7594-1a60-4fc7-9a72-f7c5ea754d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f173caee-24c0-4fce-8006-4e64ef6e94c0","keywords":null,"link":"/brandchannel/7scents_20191209_Itt_az_ido_hogy_jatsszunk_az_illatokkal","timestamp":"2019. december. 14. 12:35","title":"„Itt az idő, hogy játsszunk az illatokkal!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"7scents.hu","c_partnerlogo":"821e7b7c-b270-4037-8eb6-1f28d49caa30","c_partnertag":"7scents"},{"available":true,"c_guid":"58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A képviselőház várhatóan jövő hét szerdán szavazhat a pontokról.","shortLead":"A képviselőház várhatóan jövő hét szerdán szavazhat a pontokról.","id":"20191213_Impeachment_Megszavaztak_a_Trump_elleni_vadpontokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edfe36cf-4cd6-418a-b924-1aa6b1841832","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_Impeachment_Megszavaztak_a_Trump_elleni_vadpontokat","timestamp":"2019. december. 13. 17:28","title":"Impeachment: megszavazták a Trump elleni vádpontokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72af612b-d54e-4e6f-bcf9-483287472ff2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A város polgármestere szerint nem az ő tiszte megítélni, mi a vicces és mi nem.","shortLead":"A város polgármestere szerint nem az ő tiszte megítélni, mi a vicces és mi nem.","id":"20191214_Antiszemita_babuk_miatt_repult_a_vilagoroksegek_listajarol_egy_hires_belga_karneval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72af612b-d54e-4e6f-bcf9-483287472ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e998a31d-4235-44ca-99c8-a5c1d29fb822","keywords":null,"link":"/elet/20191214_Antiszemita_babuk_miatt_repult_a_vilagoroksegek_listajarol_egy_hires_belga_karneval","timestamp":"2019. december. 14. 16:48","title":"Antiszemita bábuk miatt repült a világörökségek listájáról egy híres belga karnevál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a68f5e-7438-4085-919e-7200958709d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnövekedett hanghatásra és közúti forgalomra kell számítani a Gripenek Kecskemétre történő visszatelepülése miatt - közölte a Honvédelmi Minisztérium.","shortLead":"Megnövekedett hanghatásra és közúti forgalomra kell számítani a Gripenek Kecskemétre történő visszatelepülése miatt...","id":"20191215_Fel_ev_utan_visszamennek_a_Gripenek_Kecskemetre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73a68f5e-7438-4085-919e-7200958709d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b712ef40-12f8-423f-ad44-c18a9590df59","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Fel_ev_utan_visszamennek_a_Gripenek_Kecskemetre","timestamp":"2019. december. 15. 13:28","title":"Fél év után visszamennek Kecskemétre a Gripenek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b97a2fa-31aa-4be8-b938-6dfa98d733fa","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Helikopter szállította el az Eger közelében történt baleset sérültjeit.","shortLead":"Helikopter szállította el az Eger közelében történt baleset sérültjeit.","id":"20191214_Megalltak_segiteni_belejuk_hajtott_egy_auto_a_25os_fouton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b97a2fa-31aa-4be8-b938-6dfa98d733fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b2241e-4bb5-4871-be12-ab3aec1540e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_Megalltak_segiteni_belejuk_hajtott_egy_auto_a_25os_fouton","timestamp":"2019. december. 14. 15:40","title":"Megálltak segíteni, beléjük hajtott egy autó a 25-ös főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95f95265-48cf-445b-8813-63ab0a626626","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Becsó Zsolt azt mondja, tulajdonrésze eladásáról tavaly szeptemberben született döntés. A cégbírósági adatokban azonban nem látszik változás.","shortLead":"Becsó Zsolt azt mondja, tulajdonrésze eladásáról tavaly szeptemberben született döntés. A cégbírósági adatokban azonban...","id":"20191214_zugszalloda_becso_zsolt_fideszes_kepviselo_ublot_kft","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95f95265-48cf-445b-8813-63ab0a626626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0866859-ca33-48bc-925a-617b5447c27a","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_zugszalloda_becso_zsolt_fideszes_kepviselo_ublot_kft","timestamp":"2019. december. 14. 09:32","title":"Kiszállt a zughoteles cégből, állítja a fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]