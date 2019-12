Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Igaz, csupa páros számmal sem sikerült senkinek.","shortLead":"Igaz, csupa páros számmal sem sikerült senkinek.","id":"20191214_Otos_lotto_ha_paratlan_szamot_ikszelt_be_eselye_sem_volt_milliardossa_valni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d3ef5f-a185-44cb-9078-1fca2e7829cc","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Otos_lotto_ha_paratlan_szamot_ikszelt_be_eselye_sem_volt_milliardossa_valni","timestamp":"2019. december. 14. 20:35","title":"Ötös lottó: ha páratlan számot ikszelt be, esélye sem volt milliárdossá válni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe5bb8d6-4fef-46fe-9684-9e56aac71079","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Michelisz Norbert, a Hyundai magyar pilótája nyerte a túraautó-világkupa (WTCR) idei szezonját, miután az idényzáró malajziai futamon összetettbeli riválisa műszaki hiba miatt nem szerzett pontot, a magyar versenyző pedig ötödik lett.","shortLead":"Michelisz Norbert, a Hyundai magyar pilótája nyerte a túraautó-világkupa (WTCR) idei szezonját, miután az idényzáró...","id":"20191215_Michelisz_Norbert_vilagkupagyoztes_a_WTCRben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe5bb8d6-4fef-46fe-9684-9e56aac71079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a1c888-852c-47b4-aef8-70ba1d4e734b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191215_Michelisz_Norbert_vilagkupagyoztes_a_WTCRben","timestamp":"2019. december. 15. 14:41","title":"Michelisz Norbert világkupa-győztes a WTCR-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan már nincs a világnak olyan eldugott szeglete ahova ne pillantott volna be a Google valamelyik térképkészítési szolgáltatása. A keresőóriás megosztotta az aktuális lefedettségi adatokat.","shortLead":"Lassan már nincs a világnak olyan eldugott szeglete ahova ne pillantott volna be a Google valamelyik térképkészítési...","id":"20191216_google_earth_google_maps_street_view_terkep_adatok_2019_december_lefedettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd2d23e-a774-472b-9b77-7bb1a7477443","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_google_earth_google_maps_street_view_terkep_adatok_2019_december_lefedettseg","timestamp":"2019. december. 16. 11:03","title":"A számok nem hazudnak: ezért érdemes a Google Térképet használni navigáláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsonyt a független Hadházy Ákos követi a magyar ellenzéki politikusok ismertségi listáján, míg a harmadik helyen Dobrev Klára, a DK politikusa helyezkedik el az Idea Intézet mérésében, ahol a legantipatikusabb politikus Toroczkai László lett.","shortLead":"Karácsonyt a független Hadházy Ákos követi a magyar ellenzéki politikusok ismertségi listáján, míg a harmadik helyen...","id":"20191216_Egy_szimpatiaindex_szerint_Karacsony_a_legnepszerubb_ellenzeki_politikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5473889-dc15-4ff7-ac77-e380f54a4275","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Egy_szimpatiaindex_szerint_Karacsony_a_legnepszerubb_ellenzeki_politikus","timestamp":"2019. december. 16. 11:38","title":"Egy szimpátiaindex szerint Karácsony a legnépszerűbb ellenzéki politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1c0a42b-bef2-4c9b-9803-d9ae6bf63c32","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötven holttestet találtak a mexikói rendőrök egy tanyán az ország középső részén fekvő Jalisco államban.\r

","shortLead":"Ötven holttestet találtak a mexikói rendőrök egy tanyán az ország középső részén fekvő Jalisco államban.\r

","id":"20191215_Tomeggyilkossag_nyomaira_bukkantak_egy_mexikoi_tanyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1c0a42b-bef2-4c9b-9803-d9ae6bf63c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d07e1c5-ff9b-4fc2-99a1-5eacb8c9a77e","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Tomeggyilkossag_nyomaira_bukkantak_egy_mexikoi_tanyan","timestamp":"2019. december. 15. 08:16","title":"Tömeggyilkosság nyomaira bukkantak egy mexikói tanyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b62b24-aedd-4857-a68d-6551d9b0417d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"4 napon belül második alkalommal nyújtott segítséget bajba jutott barlangászoknak a Magyar Barlangi Mentőszolgálat. Ezúttal a Ferenc-hegyi-barlangban szenvedett egy 35 éves férfi súlyos vállsérülést. ","shortLead":"4 napon belül második alkalommal nyújtott segítséget bajba jutott barlangászoknak a Magyar Barlangi Mentőszolgálat...","id":"20191215_Suru_napjai_vannak_a_magyar_barlangi_mentosoknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19b62b24-aedd-4857-a68d-6551d9b0417d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36cfc50a-5947-4c3d-81ac-85bd4d8249f8","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Suru_napjai_vannak_a_magyar_barlangi_mentosoknek","timestamp":"2019. december. 15. 08:30","title":"Sűrű napjai vannak a magyar barlangi mentősöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f89f447-87ff-48d8-8a71-fd8e086ebe82","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akik már két éve a cégnél dolgoznak, azoknak 12, illetve 24 százalékkal nő a fizetése.","shortLead":"Akik már két éve a cégnél dolgoznak, azoknak 12, illetve 24 százalékkal nő a fizetése.","id":"20191216_Az_Aldinal_363_ezer_forintra_emelik_az_eladok_beret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f89f447-87ff-48d8-8a71-fd8e086ebe82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6914687e-e341-4c00-a323-700b5115d452","keywords":null,"link":"/kkv/20191216_Az_Aldinal_363_ezer_forintra_emelik_az_eladok_beret","timestamp":"2019. december. 16. 08:36","title":"Az Aldinál 363 ezer forintra emelik az eladók bérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93256498-9ddb-4996-89f2-40a713120369","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizennégy embert kórházba kellett szállítani.","shortLead":"Tizennégy embert kórházba kellett szállítani.","id":"20191216_Ismet_osszecsaptak_a_tuntetok_a_rohamrendorokkel_Bejrutban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93256498-9ddb-4996-89f2-40a713120369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a204f0-1497-4bb0-a9df-767f65ccf471","keywords":null,"link":"/vilag/20191216_Ismet_osszecsaptak_a_tuntetok_a_rohamrendorokkel_Bejrutban","timestamp":"2019. december. 16. 07:29","title":"Ismét összecsaptak a tüntetők a rohamrendőrökkel Bejrútban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]