[{"available":true,"c_guid":"b54074cb-fab2-4176-9631-85c3b7a52d94","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ebben az időszakban az európai vendégek vannak túlsúlyban a fővárosban a szakértők szerint.","shortLead":"Ebben az időszakban az európai vendégek vannak túlsúlyban a fővárosban a szakértők szerint.","id":"20191217_turistak_budapest_karacsony_szallashely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b54074cb-fab2-4176-9631-85c3b7a52d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef86f282-50b8-4216-8922-c11e1183afba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191217_turistak_budapest_karacsony_szallashely","timestamp":"2019. december. 17. 05:55","title":"Elözönlötték a turisták Budapestet, nincs már szabad szoba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa29fe6a-0eca-4a3e-a14c-ba1521880039","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy egész raj orosz tengeralattjáró tűnt fel korábban a NATO tengeri védelmi vonalánál, majd gyorsan mélytengeri szintre merültek és eltűntek. A tengeralattjárókra nukleáris rakéták is felszerelhetők.","shortLead":"Egy egész raj orosz tengeralattjáró tűnt fel korábban a NATO tengeri védelmi vonalánál, majd gyorsan mélytengeri...","id":"20191216_vlagyimir_putyin_orosz_haditengereszet_tengeralattjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa29fe6a-0eca-4a3e-a14c-ba1521880039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07ad2e6-68cf-4687-9c24-cf992a47b7a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_vlagyimir_putyin_orosz_haditengereszet_tengeralattjaro","timestamp":"2019. december. 16. 18:03","title":"Furcsán mozgolódnak Putyin új tengeralattjárói, többek szerint ez bajt jelez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dél-Dunántúlon 17, Borsodban helyenként csupán 1 fok van.","shortLead":"A Dél-Dunántúlon 17, Borsodban helyenként csupán 1 fok van.","id":"20191216_idojaras_homerseklet_teli_tavasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44374d67-9c6c-47f3-a7c6-7df5539160a0","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_idojaras_homerseklet_teli_tavasz","timestamp":"2019. december. 16. 17:41","title":"Kettészakadt az ország, egyszerre van tél és ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Microsoft sem gondolta komolyan, hogy a 2020-ban érkező új játékkonzolt Xbox Series X néven kell majd emlegetni.","shortLead":"A jelek szerint a Microsoft sem gondolta komolyan, hogy a 2020-ban érkező új játékkonzolt Xbox Series X néven kell majd...","id":"20191217_microsoft_xbox_series_x_jatekkonzol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45c1018-b2c1-40c0-9db4-1c25fe9ae957","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_microsoft_xbox_series_x_jatekkonzol","timestamp":"2019. december. 17. 16:03","title":"Mindenkit megnyugtat a Microsoft: nem lesz fura neve az új Xboxnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b54b3fe5-18ca-4676-8690-d28ed5c55396","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötéves Ella Legge a fájós középső ujját vizsgálta az előadás alatt.","shortLead":"Az ötéves Ella Legge a fájós középső ujját vizsgálta az előadás alatt.","id":"20191217_Husz_percen_keresztul_mutatott_be_a_nezoknek_egy_kislany_betlehemezes_kozben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b54b3fe5-18ca-4676-8690-d28ed5c55396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ae00d8-93c4-4033-98fd-ca054e847f06","keywords":null,"link":"/elet/20191217_Husz_percen_keresztul_mutatott_be_a_nezoknek_egy_kislany_betlehemezes_kozben","timestamp":"2019. december. 17. 12:53","title":"Húsz percen keresztül mutatott be a nézőknek egy kislány betlehemezés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb adatbotrány borzalja a kedélyeket a Facebooknál, ahol ezúttal dolgozókkal kapcsolatos információkat lovasított meg valaki. A közösségi oldal csak két hét után értesítette az érintetteket.","shortLead":"Újabb adatbotrány borzalja a kedélyeket a Facebooknál, ahol ezúttal dolgozókkal kapcsolatos információkat lovasított...","id":"20191216_facebook_dolgozok_adatlopas_auto_merevlemez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8157e845-1c18-4e23-9402-93b5ceaa4545","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_facebook_dolgozok_adatlopas_auto_merevlemez","timestamp":"2019. december. 16. 15:03","title":"Ellopták 29 ezer korábbi és jelenlegi Facebook-dolgozó adatait – egy kocsiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a4828d-82e8-409e-9298-61e13177e3d2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Növekvő kockázatot észlel a Magyar Nemzeti Bank abban, hogy európai banktársai túl lazák, miközben ő a felgyorsult forintgyengülés ellenére sem nyúl a kamatokhoz. Meglehet azonban, hogy a háttérben mégis tett a magyar valuta védelmében.","shortLead":"Növekvő kockázatot észlel a Magyar Nemzeti Bank abban, hogy európai banktársai túl lazák, miközben ő a felgyorsult...","id":"201950__stabilitasi_jelentes__novekvo_kockazat__babavaro_hitel__forinttamasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71a4828d-82e8-409e-9298-61e13177e3d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05b1a1f-59e7-4131-bf3f-8b3f39322093","keywords":null,"link":"/360/201950__stabilitasi_jelentes__novekvo_kockazat__babavaro_hitel__forinttamasztas","timestamp":"2019. december. 17. 07:00","title":"Mit kezdenek Matolcsyék a gyenge forinttal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22e58e2-fef1-4ba9-afbd-b9e7b2fe10ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Maradnak a UPC Directnél az RTL műsorai, jövőre még szélesítik is az együttműködést.","shortLead":"Maradnak a UPC Directnél az RTL műsorai, jövőre még szélesítik is az együttműködést.","id":"20191217_Megallapodott_a_UPC_Direct_es_az_RTL","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a22e58e2-fef1-4ba9-afbd-b9e7b2fe10ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc3c115-cb8a-415e-9418-d7d7d4216105","keywords":null,"link":"/kkv/20191217_Megallapodott_a_UPC_Direct_es_az_RTL","timestamp":"2019. december. 17. 11:10","title":"Megállapodott a UPC Direct és az RTL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]