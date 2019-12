Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac20ed33-2a10-4df0-b00d-90b47b7cdb87","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt elnököt hazaárulásért és az alkotmány megsértéséért ítélték el. A jelenleg Dubajban tartózkodó Musarraf korábban alaptalannak nevezte az ellene folyó eljárást.","shortLead":"A volt elnököt hazaárulásért és az alkotmány megsértéséért ítélték el. A jelenleg Dubajban tartózkodó Musarraf korábban...","id":"20191217_halalra_iteltek_pervez_musarraf_volt_pakisztani_elnokot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac20ed33-2a10-4df0-b00d-90b47b7cdb87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e475db9c-1764-4bb8-8553-f80c6cf67b79","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_halalra_iteltek_pervez_musarraf_volt_pakisztani_elnokot","timestamp":"2019. december. 17. 13:22","title":"Halálra ítélték Pervez Musarraf volt pakisztáni elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6feeb5e7-1775-4e1d-a8aa-508864d23282","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Advent derekán járunk, közeledik az ünnep. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Advent derekán járunk, közeledik az ünnep. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191216_Adventi_mesenaptar__december_16_parasztbiblia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6feeb5e7-1775-4e1d-a8aa-508864d23282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8675f2cf-6e15-4489-8166-ab3b77f2de5d","keywords":null,"link":"/kultura/20191216_Adventi_mesenaptar__december_16_parasztbiblia","timestamp":"2019. december. 16. 08:01","title":"Adventi mesenaptár – december 16.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b2b47df-a537-4b03-a000-7d205e8d8749","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Time magazin egy csokorba gyűjtötte azokat a kütyüket, melyek egy-egy tulajdonságuk miatt kiemelkedtek a mezőnyből és ezért a szakma és a fogyasztók is szívesen emlékeznek rájuk. A listán az Apple okosórája és a Nintendo Switch konzol is helyet kapott.","shortLead":"A Time magazin egy csokorba gyűjtötte azokat a kütyüket, melyek egy-egy tulajdonságuk miatt kiemelkedtek a mezőnyből és...","id":"20191216_time_magazin_rangsor_apple_watch_apple_ipad_nintendo_switch_apple_airpods","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b2b47df-a537-4b03-a000-7d205e8d8749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984c632c-3121-4b15-99f2-aab79ec73ec3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_time_magazin_rangsor_apple_watch_apple_ipad_nintendo_switch_apple_airpods","timestamp":"2019. december. 16. 17:03","title":"Ezek az évtized legmeghatározóbb műszaki cikkei a Time magazin szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80570c5-c5a0-4a11-93e9-98fafc522cfd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És üdvözli sorai közt egy régi tagját.","shortLead":"És üdvözli sorai közt egy régi tagját.","id":"20191215_A_Red_Hot_Chili_Peppers_megvalik_egyik_tagjatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f80570c5-c5a0-4a11-93e9-98fafc522cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8d82dc-4af0-4ac0-bb8a-f2a761aa8ced","keywords":null,"link":"/kultura/20191215_A_Red_Hot_Chili_Peppers_megvalik_egyik_tagjatol","timestamp":"2019. december. 15. 22:12","title":"A Red Hot Chili Peppers gitárost cserél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db1a54a-4bd4-4596-aca0-c33961e7c82d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Krisztus első megkísértése című brazil produkcióban melegként ábrázolják Jézust.","shortLead":"A Krisztus első megkísértése című brazil produkcióban melegként ábrázolják Jézust.","id":"20191217_meleg_jezus_netflix_brazilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4db1a54a-4bd4-4596-aca0-c33961e7c82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b88a1a-f66c-47c2-bd40-0a121dbad524","keywords":null,"link":"/kultura/20191217_meleg_jezus_netflix_brazilia","timestamp":"2019. december. 17. 12:20","title":"Kétmillióan követelik, hogy vegye le a Netflix a meleg Jézusról szóló komédiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Microsoft sem gondolta komolyan, hogy a 2020-ban érkező új játékkonzolt Xbox Series X néven kell majd emlegetni.","shortLead":"A jelek szerint a Microsoft sem gondolta komolyan, hogy a 2020-ban érkező új játékkonzolt Xbox Series X néven kell majd...","id":"20191217_microsoft_xbox_series_x_jatekkonzol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45c1018-b2c1-40c0-9db4-1c25fe9ae957","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_microsoft_xbox_series_x_jatekkonzol","timestamp":"2019. december. 17. 16:03","title":"Mindenkit megnyugtat a Microsoft: nem lesz fura neve az új Xboxnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec02fc8-d673-4034-88fa-7413f8f70439","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A januári nagy nemzetközi szórakoztató elektronikai kiállításon a OnePlus egy saját dedikált eseményre készül, amit rejtélyes, igencsak szűkszavú bejelentés kísér a Twitteren.","shortLead":"A januári nagy nemzetközi szórakoztató elektronikai kiállításon a OnePlus egy saját dedikált eseményre készül, amit...","id":"20191217_one_plus_ces_2020_bejelentes_okosora_tv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bec02fc8-d673-4034-88fa-7413f8f70439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090656cc-f960-41f7-908d-299832d0b49c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_one_plus_ces_2020_bejelentes_okosora_tv","timestamp":"2019. december. 17. 13:03","title":"Rejtélyes bejelentés: mire készülhet a OnePlus a CES-en?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f32529-1487-4742-a184-b6f9426dae1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Józsefváros polgármestere olyan e-maileket mutatott be, melyek állítása szerint bizonyítják, hogy még a Helyi Választási Iroda vezetője is beleszólt a józsefvárosi kerületi lapban megjelent cikkekbe. ","shortLead":"Józsefváros polgármestere olyan e-maileket mutatott be, melyek állítása szerint bizonyítják, hogy még a Helyi...","id":"20191217_Piko_Jozsefvaros_szerkesztoseg_vizsgalat_feljelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4f32529-1487-4742-a184-b6f9426dae1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb803b2-ed35-4f42-814d-c0c74ad643d8","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Piko_Jozsefvaros_szerkesztoseg_vizsgalat_feljelentes","timestamp":"2019. december. 17. 12:21","title":"Pikó: A Józsefváros szerkesztőségében gyakorlatilag kibelezték a számítógépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]