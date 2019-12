Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lakossági felhasználók számára (is) érdekes okostelefonos alkalmazást adott ki a jegybank.","shortLead":"Lakossági felhasználók számára (is) érdekes okostelefonos alkalmazást adott ki a jegybank.","id":"20191214_applikacio_forintapp_mnb_jegybank_bankjegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae4bbad8-0164-4da3-951b-cad16b07d53a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_applikacio_forintapp_mnb_jegybank_bankjegy","timestamp":"2019. december. 14. 12:37","title":"Itt egy applikáció, amely megmondja, hamis-e a bankjegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efdb7a5a-3443-4afe-87b0-9111fe119fb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár jó pár megoldás létezik az okostelefon-kijelző tévére tükrözésére, a folyamat nem mondható zökkenőmentesnek. Egy Samsung-újdonság minden eddiginél egyszerűbb megoldást ígér.","shortLead":"Bár jó pár megoldás létezik az okostelefon-kijelző tévére tükrözésére, a folyamat nem mondható zökkenőmentesnek...","id":"20191213_samsung_tap_view_telefon_nfc_tukrozese_televiziora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efdb7a5a-3443-4afe-87b0-9111fe119fb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb73997-6d05-469f-b034-6fc609b2d79a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_samsung_tap_view_telefon_nfc_tukrozese_televiziora","timestamp":"2019. december. 13. 10:03","title":"Árulkodó Samsung-szabadalom: gyerekjáték lesz a telefon tükrözése a tévére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter ismét hangsúlyozta, hogy Magyarország tagja akar lenni egy erős közösségnek.","shortLead":"A külügyminiszter ismét hangsúlyozta, hogy Magyarország tagja akar lenni egy erős közösségnek.","id":"20191213_Szijjarto_Peter_Hulyeseg_hogy_el_akarjuk_hagyni_az_Europai_Uniot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d9e2fd-bf3e-41b1-bb57-bcad98183538","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Szijjarto_Peter_Hulyeseg_hogy_el_akarjuk_hagyni_az_Europai_Uniot","timestamp":"2019. december. 13. 16:06","title":"Szijjártó: Hülyeség, hogy el akarjuk hagyni az Európai Uniót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elemző helyükre elemzi az „újeszdéeszeseket”, meg az egész ellenzéket.","shortLead":"Az elemző helyükre elemzi az „újeszdéeszeseket”, meg az egész ellenzéket.","id":"20191213_Torok_Gabor_szerint_ket_kozos_lista_kellene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579da2f6-4b14-4078-b731-eb653d3caf3f","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Torok_Gabor_szerint_ket_kozos_lista_kellene","timestamp":"2019. december. 13. 10:55","title":"Török Gábor szerint két közös lista kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azt nem árulta el a MÁV, hogy mennyi pénzt oszt szét.","shortLead":"Azt nem árulta el a MÁV, hogy mennyi pénzt oszt szét.","id":"20191214_mav_vasotasok_juttatas_karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54f9049-3eaf-4870-b002-239e134b1629","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_mav_vasotasok_juttatas_karacsony","timestamp":"2019. december. 14. 15:24","title":"Harmincezernél is több vasutas kap pluszpénzt karácsony előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df6f75e1-afcb-4e39-8aa2-cda1f4470501","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Magyar-orosz űrkutatási projektek elindításáról, valamint a Nemzetközi Űrállomásra 2024-2025-ben felküldendő magyar űrhajós kiválasztásának megkezdéséről állapodott meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Moszkvában Dmitij Rogozinnal, a Roszkoszmosz orosz állami űrkutatási vállalat igazgatójával.","shortLead":"Magyar-orosz űrkutatási projektek elindításáról, valamint a Nemzetközi Űrállomásra 2024-2025-ben felküldendő magyar...","id":"20191213_Megkezdodott_a_magyar_urhajos_kivalasztasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df6f75e1-afcb-4e39-8aa2-cda1f4470501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922c1f33-e931-41df-abd8-7ee6ef7e1f76","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Megkezdodott_a_magyar_urhajos_kivalasztasa","timestamp":"2019. december. 13. 11:22","title":"Megkezdődik a magyar űrhajós kiválasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016b38f4-0e1a-4dce-8402-de127c492c32","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 25 sérültje van az esetnek. A robbanás oka egyelőre ismeretlen.","shortLead":"Legalább 25 sérültje van az esetnek. ","shortLead":"Az Oscar-díjra jelölt művész az egyik Madonna klipben is emlékezeteset alakított. ","id":"20191213_Elhunyt_Danny_Aiello","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1278e3d-9f25-4675-96da-700afb379f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52a0173-2722-4155-983e-ce9151c5d652","keywords":null,"link":"/kultura/20191213_Elhunyt_Danny_Aiello","timestamp":"2019. december. 13. 18:08","title":"Meghalt Danny Aiello, a Szemet szemért és a Keresztapa II színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]