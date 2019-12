Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akkor a kormány nem reagált, de úgy tűnik, mégsem kerülte el a figyelmüket a szakkollégiumi összefogás.","shortLead":"Akkor a kormány nem reagált, de úgy tűnik, mégsem kerülte el a figyelmüket a szakkollégiumi összefogás.","id":"20191215_Kialltak_a_CEU_mellett_most_kevesebb_penzt_kaptak_a_szakkollegiumok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10911368-872f-4994-933f-d4ac62a882dd","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Kialltak_a_CEU_mellett_most_kevesebb_penzt_kaptak_a_szakkollegiumok","timestamp":"2019. december. 15. 19:46","title":"Kiálltak a CEU mellett, most kevesebb pénzt kaptak a szakkollégiumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram olyan új funkciót készített, amellyel szeretnék megnevelni saját felhasználóikat: ha a rendszer úgy érzékeli, hogy sértő szöveggel menne ki egy kép vagy videó, jelezni fog.","shortLead":"Az Instagram olyan új funkciót készített, amellyel szeretnék megnevelni saját felhasználóikat: ha a rendszer...","id":"20191216_instagram_bejegyzes_kep_video_serto_hozzaszolas_felismerese_neveloeszkoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca89eea6-81dd-4af1-8b1f-e7101ad7768a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_instagram_bejegyzes_kep_video_serto_hozzaszolas_felismerese_neveloeszkoz","timestamp":"2019. december. 16. 19:10","title":"Népnevelő eszközt vezet be az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c0e23ea-281d-4501-90d3-bb63b77e4ef3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság révén egy feltöltéssel akár 50 kilométert is meg lehet tenni tisztán elektromosan.","shortLead":"Az újdonság révén egy feltöltéssel akár 50 kilométert is meg lehet tenni tisztán elektromosan.","id":"20191216_ujabb_zold_rendszamos_itt_a_masodik_hibrid_opel_grandland_x","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c0e23ea-281d-4501-90d3-bb63b77e4ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88aadae-b3a9-43c5-abf4-7e1175096cc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191216_ujabb_zold_rendszamos_itt_a_masodik_hibrid_opel_grandland_x","timestamp":"2019. december. 16. 11:21","title":"Újabb zöld rendszámos: itt a második hibrid Opel Grandland X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80570c5-c5a0-4a11-93e9-98fafc522cfd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És üdvözli sorai közt egy régi tagját.","shortLead":"És üdvözli sorai közt egy régi tagját.","id":"20191215_A_Red_Hot_Chili_Peppers_megvalik_egyik_tagjatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f80570c5-c5a0-4a11-93e9-98fafc522cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8d82dc-4af0-4ac0-bb8a-f2a761aa8ced","keywords":null,"link":"/kultura/20191215_A_Red_Hot_Chili_Peppers_megvalik_egyik_tagjatol","timestamp":"2019. december. 15. 22:12","title":"A Red Hot Chili Peppers gitárost cserél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f9834a-c071-4890-aaf7-d8efb95482bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hét közepén rendezett brit választásokon győzelmet aratott Boris Johnson bejelentette, utasítást adott a BBC támogatását célzó kötelező előfizetési díj felülvizsgálatára. Közben az is kiderült, hogy a Johnson vezette konzervatívok miniszterei bojkottálják a BBC legismertebb rádióműsorát, a Radio 4 Todayt.","shortLead":"A hét közepén rendezett brit választásokon győzelmet aratott Boris Johnson bejelentette, utasítást adott a BBC...","id":"20191215_Boris_Johnsonek_nekimennek_a_BBCnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96f9834a-c071-4890-aaf7-d8efb95482bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a539123-61f8-4086-8287-62e17acedf5a","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Boris_Johnsonek_nekimennek_a_BBCnek","timestamp":"2019. december. 15. 12:11","title":"Boris Johnsonék nekimennek a BBC-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca59fcc-9bdc-4f19-9492-0a2e793aa19c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kisorsolták az idei BL-kiírás egyenes kieséses szakaszának párosításait.","shortLead":"Kisorsolták az idei BL-kiírás egyenes kieséses szakaszának párosításait.","id":"20191216_Bajnokok_Ligaja_Real__Man_City_illetve_a_2012es_donto_visszavagoja_a_legjobb_16_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ca59fcc-9bdc-4f19-9492-0a2e793aa19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95470253-6478-44f3-8263-663f7567fd5e","keywords":null,"link":"/sport/20191216_Bajnokok_Ligaja_Real__Man_City_illetve_a_2012es_donto_visszavagoja_a_legjobb_16_kozott","timestamp":"2019. december. 16. 12:41","title":"Bajnokok Ligája: Real–ManCity, illetve a 2012-es döntő visszavágója a legjobb 16 között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30462ec4-1e20-4fae-9342-eca3818e3a71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi büszkén hirdeti, mennyi pénzt osztottak szét idén a színházaknak és más kulturális szervezeteknek. Akadnak közöttük olyanok is, amelyek esetében hirtelen nem is érteni, mire föl jogosultak állami pénzre.","shortLead":"Az Emmi büszkén hirdeti, mennyi pénzt osztottak szét idén a színházaknak és más kulturális szervezeteknek. Akadnak...","id":"20191217_emmi_kultura_tamogatas_allami_milliard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30462ec4-1e20-4fae-9342-eca3818e3a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9afabd2-9537-4151-9382-3e4f4ad9dc7d","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_emmi_kultura_tamogatas_allami_milliard","timestamp":"2019. december. 17. 10:41","title":"Újságárusnak és személyi edzőnek is jutott az állam kultúrtámogatásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ffd30e-6051-4889-9faf-45649aac1a98","c_author":"HVG","category":"360","description":"A \"lefelé\", a másik oldalról nézve pedig \"felfelé\" házasodások növekvő száma miatt egyre kevésbé tud majd érvényesülni a similis simili gaudet elve.","shortLead":"A \"lefelé\", a másik oldalról nézve pedig \"felfelé\" házasodások növekvő száma miatt egyre kevésbé tud majd érvényesülni...","id":"201950_hazastarsi_aszimmetria_anok_gyakrabban_hazasodnak_lefele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44ffd30e-6051-4889-9faf-45649aac1a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8130b252-156b-4c7d-9e68-c54e4201d4e3","keywords":null,"link":"/360/201950_hazastarsi_aszimmetria_anok_gyakrabban_hazasodnak_lefele","timestamp":"2019. december. 16. 11:00","title":"Egyre több nő csak nála képzetlenebb férfihoz tud hozzámenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]