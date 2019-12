Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Pár éve döntöttek róla, hogy Komlón börtön épül, de az engedély csak most lett meg.","shortLead":"Pár éve döntöttek róla, hogy Komlón börtön épül, de az engedély csak most lett meg.","id":"20191216_komlo_borton_buntetes_vegrehajtas_belugyminiszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57dab179-8a9a-4b42-8fe3-bc995d7165c2","keywords":null,"link":"/kkv/20191216_komlo_borton_buntetes_vegrehajtas_belugyminiszterium","timestamp":"2019. december. 16. 18:21","title":"Jövőre 500 férőhelyes börtön épülhet Komlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f37efea3-023c-4b39-8c87-8e87b8defc6f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Országosan a megkérdezetteknek csak 38 százaléka mondta azt, hogy semmilyen pénzügyi gondot nem okoz az ünnep.","shortLead":"Országosan a megkérdezetteknek csak 38 százaléka mondta azt, hogy semmilyen pénzügyi gondot nem okoz az ünnep.","id":"20191217_A_40_ev_felettiek_harmada_hitelbol_venne_karacsonyi_ajandekot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f37efea3-023c-4b39-8c87-8e87b8defc6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8261e0f7-7538-4d82-bc97-da8b8633ce31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191217_A_40_ev_felettiek_harmada_hitelbol_venne_karacsonyi_ajandekot","timestamp":"2019. december. 17. 07:48","title":"A 40 év felettiek harmada hitelből venne karácsonyi ajándékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365c492a-22ed-4283-870a-b5358adebe3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Postal 2 egy rendkívül ízléstelen, polgárpukkasztó játék, amely nem szól semmiről. 