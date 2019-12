Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"135d190b-3a94-43c5-aa9e-f199446f792b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De ígérik, hogy pótolják az év végéig.","shortLead":"De ígérik, hogy pótolják az év végéig.","id":"20191218_Fel_evvel_a_hatarido_utan_sem_tette_kozze_Kocsis_Mate_csaladi_cege_a_beszamolojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=135d190b-3a94-43c5-aa9e-f199446f792b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da25eea-f0e3-456a-aa39-7ebcf634d0fe","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_Fel_evvel_a_hatarido_utan_sem_tette_kozze_Kocsis_Mate_csaladi_cege_a_beszamolojat","timestamp":"2019. december. 18. 09:45","title":"Fél évvel a határidő után sem tette közzé Kocsis Máté családi cége a beszámolóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365c492a-22ed-4283-870a-b5358adebe3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Postal 2 egy rendkívül ízléstelen, polgárpukkasztó játék, amely nem szól semmiről. Sokak szerint pont ezért jó. A programhoz most fizetés nélkül lehet hozzájutni. ","shortLead":"A Postal 2 egy rendkívül ízléstelen, polgárpukkasztó játék, amely nem szól semmiről. Sokak szerint pont ezért jó...","id":"20191217_postal_2_letoltes_ingyen_videojatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=365c492a-22ed-4283-870a-b5358adebe3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8acb107-bead-487f-b071-7b6532b1878a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_postal_2_letoltes_ingyen_videojatek","timestamp":"2019. december. 17. 18:03","title":"Ingyen letölthető minden idők egyik leggusztustalanabb videojátéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majd 9 milliárd forintot fog fizetni a bank az ingatlanért, a főváros nem él az elővásárlási jogával.","shortLead":"Majd 9 milliárd forintot fog fizetni a bank az ingatlanért, a főváros nem él az elővásárlási jogával.","id":"20191217_Megveszi_a_Lanchid_Palotat_az_orosz_hatteru_beruhazasi_bank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac932365-a4dd-4000-b78c-da4fc35350b6","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Megveszi_a_Lanchid_Palotat_az_orosz_hatteru_beruhazasi_bank","timestamp":"2019. december. 17. 20:29","title":"Megveszi a Lánchíd Palotát az orosz hátterű beruházási bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edebce4f-853e-4ded-904b-41f61d848454","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már megvan, melyik az a 30 dal, amelyik indul az eurovíziótlanított tehetségkutatóban, sőt a zsűri tagjainak neve is kiderült.\r

\r

","shortLead":"Már megvan, melyik az a 30 dal, amelyik indul az eurovíziótlanított tehetségkutatóban, sőt a zsűri tagjainak neve is...","id":"20191217_Jovore_is_lesz_A_Dal_Apati_Bence_is_bekerult_a_zsuribe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edebce4f-853e-4ded-904b-41f61d848454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43eb04ac-3eef-409d-ae42-147540afbee5","keywords":null,"link":"/kultura/20191217_Jovore_is_lesz_A_Dal_Apati_Bence_is_bekerult_a_zsuribe","timestamp":"2019. december. 17. 14:59","title":"Apáti Bence is bekerült A Dal zsűrijébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fontos részletekkel szolgál a Naprendszerben megfigyelt első csillagközi üstökösről, a 2I/Boriszovról egy új felvétel, amelyet a NASA Hubble űrteleszkópja készített.","shortLead":"Fontos részletekkel szolgál a Naprendszerben megfigyelt első csillagközi üstökösről, a 2I/Boriszovról egy új felvétel...","id":"20191218_informativ_kep_2i_boriszov_ustokos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d677f6d7-a3d3-4df3-a97d-76b436be42db","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_informativ_kep_2i_boriszov_ustokos","timestamp":"2019. december. 18. 12:03","title":"A NASA új fotója sokat elárul a Naprendszerbe betolakodott, 177 ezer km/h-val száguldó üstökösről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8655d3be-59e4-45ca-8980-24d6edb349aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma már ne keressék.","shortLead":"Ma már ne keressék.","id":"20191218_Baleset_miatt_ma_mar_nem_jar_a_fovarosi_Mikulasbusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8655d3be-59e4-45ca-8980-24d6edb349aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c636fc-0546-446d-b192-6a2003dae873","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Baleset_miatt_ma_mar_nem_jar_a_fovarosi_Mikulasbusz","timestamp":"2019. december. 18. 17:26","title":"Baleset miatt nem jár a budapesti Mikulásbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint az új módosítás sok ezer magyar családot sodorhat nehéz helyzetbe.","shortLead":"A főpolgármester szerint az új módosítás sok ezer magyar családot sodorhat nehéz helyzetbe.","id":"20191217_karacsony_gergely_ader_level_tb_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffdc230e-a2f1-4f84-a39e-d7787d1fbcd5","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_karacsony_gergely_ader_level_tb_torveny","timestamp":"2019. december. 17. 17:30","title":"Karácsony levelet írt Ádernek az új tb-törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44727577-3520-4940-8678-3d7af4f0f3a0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Leisztinger Tamás cégbirodalmához tartozik mostantól az FK Kosice is.","shortLead":"Leisztinger Tamás cégbirodalmához tartozik mostantól az FK Kosice is.","id":"20191218_Szlovak_masodosztalyu_focicsapat_kerult_magyar_kezbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44727577-3520-4940-8678-3d7af4f0f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ac7643-fda3-4da9-9771-cc3239e26de8","keywords":null,"link":"/sport/20191218_Szlovak_masodosztalyu_focicsapat_kerult_magyar_kezbe","timestamp":"2019. december. 18. 07:47","title":"Szlovák másodosztályú focicsapat került magyar kézbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]