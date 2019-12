Lövöldözés volt Moszkvában

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc0ab8ad-f693-42b3-a9e2-173600ae16cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó fának csapódott, a sofőr a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"Egy autó fának csapódott, a sofőr a helyszínen életét vesztette.","id":"20191217_Halalos_baleset_tortent_Kunszentmartonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc0ab8ad-f693-42b3-a9e2-173600ae16cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890f7f52-12e2-4806-9107-676c74cbcc78","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_Halalos_baleset_tortent_Kunszentmartonnal","timestamp":"2019. december. 17. 20:38","title":"Halálos baleset történt Kunszentmártonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626f84b5-6507-4ccf-9c7e-86064754b850","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A WTCR újdonsült bajnoka megelőzte a Toro Rosso F1-es pilótáját is. ","shortLead":"A WTCR újdonsült bajnoka megelőzte a Toro Rosso F1-es pilótáját is. ","id":"20191219_micheliszt_nagyon_elit_versenyzoi_tarsasagba_valasztottak_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=626f84b5-6507-4ccf-9c7e-86064754b850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68ebce1-391c-46d6-a699-90921478cb38","keywords":null,"link":"/cegauto/20191219_micheliszt_nagyon_elit_versenyzoi_tarsasagba_valasztottak_be","timestamp":"2019. december. 19. 12:58","title":"Micheliszt elit versenyzői társaságba választották be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162dc124-f8b4-446a-b042-24fad97be61d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő bejelentette: eltörli a papok által kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaélések, erőszak és pedopornográfia jogi dokumentációjára vonatkozó legmagasabb szintű titkosítást. Így már hozzájuk férhetnek a hatóságok. \r

\r

","shortLead":"A katolikus egyházfő bejelentette: eltörli a papok által kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaélések...","id":"20191217_ferenc_papa_eltorolte_a_pedofilaktak_titkositasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=162dc124-f8b4-446a-b042-24fad97be61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd769f2-2dc4-4f2d-9e5a-51f60ef4f10e","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_ferenc_papa_eltorolte_a_pedofilaktak_titkositasat","timestamp":"2019. december. 17. 17:56","title":"Ferenc pápa döntött: már nem titkosak a pedofil papok aktái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f6dac4-280c-44b3-8725-3c76949b1e9d","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Bejött a hazardírozás Boris Johnson brit kormányfőnek, pártja simán megnyerte a kierőszakolt előrehozott választást, végrehajthatja a Brexitet, ám számolnia kell azzal, hogy az Egyesült Királyság egysége veszélybe kerülhet.","shortLead":"Bejött a hazardírozás Boris Johnson brit kormányfőnek, pártja simán megnyerte a kierőszakolt előrehozott választást...","id":"20191218_Szeretni_bolondulasig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2f6dac4-280c-44b3-8725-3c76949b1e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45af11cd-d005-40fe-84ca-06c7d7f0604c","keywords":null,"link":"/360/20191218_Szeretni_bolondulasig","timestamp":"2019. december. 18. 15:01","title":"Most lehet igazán dühös Hugh Grant, hogy szándéka ellenére segített győzni Boris Johnsonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e4c05e-8257-4460-a605-62c0cb1306e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarország legnagyobb karácsonyfája látható a virtuális radarok képernyőjén a Magnus Aircraft pilótáinak hála. A fa törzse Pécsnél kezdődik, a csúcsa (majdnem) Siófokig ér.","shortLead":"Magyarország legnagyobb karácsonyfája látható a virtuális radarok képernyőjén a Magnus Aircraft pilótáinak hála. A fa...","id":"20191218_karacsonyfa_rajz_radar_flightradar24_magnus_aircraft_magyar_pilotak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72e4c05e-8257-4460-a605-62c0cb1306e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e7044a-d725-4d04-8dbb-7d733f275160","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_karacsonyfa_rajz_radar_flightradar24_magnus_aircraft_magyar_pilotak","timestamp":"2019. december. 18. 15:03","title":"Gigászi karácsonyfát rajzoltak az égre magyar pilóták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989546f1-6390-48b9-9410-9ccc29216928","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint egyértelművé vált, hogy a beszállítók türelme elfogyott.","shortLead":"A szervezet szerint egyértelművé vált, hogy a beszállítók türelme elfogyott.","id":"20191218_magyar_korhazszovetseg_korhazi_adossag_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=989546f1-6390-48b9-9410-9ccc29216928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50884c97-802e-4b9c-a68b-95d7dc2db184","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_magyar_korhazszovetseg_korhazi_adossag_egeszsegugy","timestamp":"2019. december. 18. 11:01","title":"Azonnali adósságrendezést sürget a kórházszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök szerint indokolt a Fidesz-kétharmad szerint elfogadott törvénymódosítás. „A mai napon elrendeltem a törvény kihirdetését” – írta Áder.","shortLead":"A köztársasági elnök szerint indokolt a Fidesz-kétharmad szerint elfogadott törvénymódosítás. „A mai napon elrendeltem...","id":"20191218_Ader_alairta_a_tb_torvenyt_azt_is_megmagyarazta_miert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b15fbaa-940a-46c9-ad05-5aa50629e7d9","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Ader_alairta_a_tb_torvenyt_azt_is_megmagyarazta_miert","timestamp":"2019. december. 18. 11:14","title":"Áder aláírta a tb-törvényt, azt is megmagyarázta, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2421fec3-ca94-460b-af2c-872540c74577","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zaklatással megvádolt színész az otthonában lett rosszul a hétvégén.","shortLead":"A zaklatással megvádolt színész az otthonában lett rosszul a hétvégén.","id":"20191218_Mentot_kellett_hivni_Mihalyi_Gyozohoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2421fec3-ca94-460b-af2c-872540c74577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9284ec78-4d0e-4014-a632-2fd77cacb786","keywords":null,"link":"/kultura/20191218_Mentot_kellett_hivni_Mihalyi_Gyozohoz","timestamp":"2019. december. 18. 09:21","title":"Mentőt kellett hívni Mihályi Győzőhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]