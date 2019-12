Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"823446bb-b6ab-4d40-826c-c7dd151b1c88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen új kompaktja igen biztonságosnak tűnik, de egy gond azért akad vele.","shortLead":"A Volkswagen új kompaktja igen biztonságosnak tűnik, de egy gond azért akad vele.","id":"20191219_video_igy_torik_a_vadonatuj_8as_volkswagen_golf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=823446bb-b6ab-4d40-826c-c7dd151b1c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7364a13c-de98-47fc-a81b-6b1f7c2f13fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191219_video_igy_torik_a_vadonatuj_8as_volkswagen_golf","timestamp":"2019. december. 19. 11:21","title":"Így törik a vadonatúj 8-as Golf – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei vezére, Richard Yu szerint a jövő márciusban érkező Huawei P40 és P40 Pro telefonok is Google-szolgáltatások nélkül lesznek kaphatók. A cégvezető ugyanakkor egy másik érdekességre is felhívta a figyelmet.","shortLead":"A Huawei vezére, Richard Yu szerint a jövő márciusban érkező Huawei P40 és P40 Pro telefonok is Google-szolgáltatások...","id":"20191219_huawei_p40_p40pro_megjelenes_google_szolgaltatasok_richard_yu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"debd426b-9a0b-4736-8b8e-fef8ca6d7548","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_huawei_p40_p40pro_megjelenes_google_szolgaltatasok_richard_yu","timestamp":"2019. december. 19. 13:03","title":"Nem jó hír: a Huawei legújabb mobiljain sem lesznek ott bizonyos Google-appok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5ac765-92d4-4b18-9660-ab4d7fe89932","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kallos Bea egy beduin közösség mindennapjait bemutató képsorozatával, társadalom-közösség kategóriában nyerte el az első helyet.","shortLead":"Kallos Bea egy beduin közösség mindennapjait bemutató képsorozatával, társadalom-közösség kategóriában nyerte el...","id":"20191219_Magyar_fotos_nyert_Izrael_legrangosabb_fotos_versenyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a5ac765-92d4-4b18-9660-ab4d7fe89932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b4e7c34-f041-4a86-aee4-9e0226d98e4e","keywords":null,"link":"/kultura/20191219_Magyar_fotos_nyert_Izrael_legrangosabb_fotos_versenyen","timestamp":"2019. december. 19. 22:01","title":"Magyar fotós nyert Izrael legrangosabb fotós versenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2309204-e685-40c7-91a4-c4e8553f6230","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szombathelyi Ügyészség egy éve keresetet nyújtott be az apa szülői felügyeleti jogának megszüntetésre.","shortLead":"A Szombathelyi Ügyészség egy éve keresetet nyújtott be az apa szülői felügyeleti jogának megszüntetésre.","id":"20191218_Gyor_gyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2309204-e685-40c7-91a4-c4e8553f6230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e88be27-d110-43f4-b76b-b9810ec83130","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Gyor_gyilkossag","timestamp":"2019. december. 18. 19:45","title":"Győri gyermekgyilkosság: vizsgálatot indított az igazságügyi szakértői kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December 19-től 31-ig, azaz év végéig minden nap ingyenessé tesz egy PC-s játékot a hasonló akcióiról jól ismert Epic Games.","shortLead":"December 19-től 31-ig, azaz év végéig minden nap ingyenessé tesz egy PC-s játékot a hasonló akcióiról jól ismert Epic...","id":"20191219_epic_games_store_12_nap_12_ingyen_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6f1973-008d-4154-bd4e-bbe462ac1a22","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_epic_games_store_12_nap_12_ingyen_jatek","timestamp":"2019. december. 19. 16:03","title":"Mától 12 napon át 12 játékot ad teljesen ingyen az egyik nagy fejlesztőcég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e5b87f-f81e-4742-8771-48d7063aa3e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. ","shortLead":"Négy megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. ","id":"20191219_tartos_suru_kodre_figyelmeztet_a_meteorologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75e5b87f-f81e-4742-8771-48d7063aa3e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88962544-7ad7-4e5a-b7f0-4537abb7f70f","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_tartos_suru_kodre_figyelmeztet_a_meteorologia","timestamp":"2019. december. 19. 05:58","title":"Tartós, sűrű ködre figyelmeztet a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b76f5d1-32a1-4525-8915-3c619d65edc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz megtisztította ifjúsági szervezetét: a korábbi vezetés leváltása látványos volt, a botrányos kifizetőhelyeket viszont csendben tüntették el - írja friss számában a HVG. ","shortLead":"A Fidesz megtisztította ifjúsági szervezetét: a korábbi vezetés leváltása látványos volt, a botrányos kifizetőhelyeket...","id":"20191218_Csendben_tuntetik_el_a_botranyos_kifizetohelyeket_a_Fidelitas_kornyekerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b76f5d1-32a1-4525-8915-3c619d65edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff293471-4848-4ca7-b783-c44ea4404cf7","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Csendben_tuntetik_el_a_botranyos_kifizetohelyeket_a_Fidelitas_kornyekerol","timestamp":"2019. december. 18. 15:56","title":"Csendben, de gyorsan tüntetik el a botrányos kifizetőhelyeket a Fidelitas környékéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3564b7f-1efc-440f-90d8-79606cb93387","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Állandó lakóhely vagy tartózkodási hely is szükséges a díjmentes utazáshoz.","shortLead":"Állandó lakóhely vagy tartózkodási hely is szükséges a díjmentes utazáshoz.","id":"20191219_Havonta_kell_igazolni_a_munkanelkuliseget_az_ingyenes_havi_berletert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3564b7f-1efc-440f-90d8-79606cb93387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22542b3-b4b4-4d56-9052-94299604dd97","keywords":null,"link":"/cegauto/20191219_Havonta_kell_igazolni_a_munkanelkuliseget_az_ingyenes_havi_berletert","timestamp":"2019. december. 19. 15:17","title":"Havonta kell igazolni a munkanélküliséget az ingyenes havi bérletért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]