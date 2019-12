Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a8584ba-e54d-4077-ab58-0f33c468ec81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc szerint onnantól közügy a zaklatás, ha bebizonyítják a vádakat, ami Gréczy Zsolt esetében nem történt meg. A megvádolt politikus szerint rágalmazzák, ezért büntetőfeljelentést tesz. ","shortLead":"Gyurcsány Ferenc szerint onnantól közügy a zaklatás, ha bebizonyítják a vádakat, ami Gréczy Zsolt esetében nem történt...","id":"20191218_Gyurcsany_is_reagalt_arra_hogy_Greczy_Zsoltot_zaklatassal_vadoljak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a8584ba-e54d-4077-ab58-0f33c468ec81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8406ef-0d59-4360-a9ac-c5156099fd09","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Gyurcsany_is_reagalt_arra_hogy_Greczy_Zsoltot_zaklatassal_vadoljak","timestamp":"2019. december. 18. 14:36","title":"Gyurcsány is reagált arra, hogy Gréczy Zsoltot zaklatással vádolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070d243f-c086-41b1-a600-14eb667ce2e4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Húsz évig hiányzott a Győr-Moson-Sopron megyében futó és Szlovákiával közvetlen kapcsolatot teremtő M15-ös sztrádaszakasz befejezése Hegyeshalom és Rajka között.","shortLead":"Húsz évig hiányzott a Győr-Moson-Sopron megyében futó és Szlovákiával közvetlen kapcsolatot teremtő M15-ös...","id":"20191218_Vegig_kesz_a_Budapest__Pozsony__Praga_autopalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=070d243f-c086-41b1-a600-14eb667ce2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4c65c7-802f-4c3e-82ad-1c42fc61dd1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191218_Vegig_kesz_a_Budapest__Pozsony__Praga_autopalya","timestamp":"2019. december. 18. 14:50","title":"Végig kész a Budapest–Pozsony–Prága autópálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173fdc6a-339b-40df-8c46-9232fc6aa6b2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Fidesz voksaival megszavazták a parlamentben a kulturális törvénycsomagot, átalakították a színházi finanszírozási rendszert. Áder János pedig aláírta ezt a jogszabályt.","shortLead":"A Fidesz voksaival megszavazták a parlamentben a kulturális törvénycsomagot, átalakították a színházi finanszírozási...","id":"20191218_Ader_a_szinhaztorvenyt_is_alairta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=173fdc6a-339b-40df-8c46-9232fc6aa6b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f73a534-4b74-4569-b9e6-030f164bd7bd","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Ader_a_szinhaztorvenyt_is_alairta","timestamp":"2019. december. 18. 13:20","title":"Áder a színháztörvényt is aláírta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f853a9-6f14-4c36-b0f4-2729e489a097","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizennégy kongói család az amerikai bíróságokon keresi igazát, mert állításuk szerint az afrikai országban zajló kobaltbányászat tette tönkre gyermekeik életét. A kobalt nélkülözhetetlen eleme a modern elektronikai eszközöknek, például az okostelefonoknak.","shortLead":"Tizennégy kongói család az amerikai bíróságokon keresi igazát, mert állításuk szerint az afrikai országban zajló...","id":"20191218_gyermekmunka_kobaltbanyaszat_kongo_apple_google","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39f853a9-6f14-4c36-b0f4-2729e489a097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716c3c11-4af8-413f-bfa6-b3371b867489","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_gyermekmunka_kobaltbanyaszat_kongo_apple_google","timestamp":"2019. december. 18. 20:03","title":"Beperelték a Google-t és az Apple-t a Kongóban meghalt bányászgyerekek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2309204-e685-40c7-91a4-c4e8553f6230","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szombathelyi Ügyészség egy éve keresetet nyújtott be az apa szülői felügyeleti jogának megszüntetésre.","shortLead":"A Szombathelyi Ügyészség egy éve keresetet nyújtott be az apa szülői felügyeleti jogának megszüntetésre.","id":"20191218_Gyor_gyilkossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2309204-e685-40c7-91a4-c4e8553f6230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e88be27-d110-43f4-b76b-b9810ec83130","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Gyor_gyilkossag","timestamp":"2019. december. 18. 19:45","title":"Győri gyermekgyilkosság: vizsgálatot indított az igazságügyi szakértői kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bda8416-b7b3-4d83-b79b-d5665c68c1f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 39 éves nő összeveszett párjával.","shortLead":"A 39 éves nő összeveszett párjával.","id":"20191218_Agyonszurta_elettarsat_egy_ferfi_Pilisen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bda8416-b7b3-4d83-b79b-d5665c68c1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eeb22c6-ffbd-4f88-ba3b-43f22e354fb5","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Agyonszurta_elettarsat_egy_ferfi_Pilisen","timestamp":"2019. december. 18. 16:30","title":"Agyonszúrta élettársát egy férfi Pilisen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab19f85-2a18-4965-9201-5eeeeb43ded3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó első belsőégésű motor nélkül modelljére az eredetileg tervezettnél kicsit többet kell várnunk.","shortLead":"Az olasz gyártó első belsőégésű motor nélkül modelljére az eredetileg tervezettnél kicsit többet kell várnunk.","id":"20191218_nincs_elfelejtve_jon_az_elso_tisztan_elektromos_ferrari","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ab19f85-2a18-4965-9201-5eeeeb43ded3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8837e5-cf96-45a6-a05f-69ce4d4df659","keywords":null,"link":"/cegauto/20191218_nincs_elfelejtve_jon_az_elso_tisztan_elektromos_ferrari","timestamp":"2019. december. 18. 13:21","title":"Nincs elfelejtve, jön az első tisztán elektromos Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93ebc6c-18bf-462b-86bd-2c3b97dbb0eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt munkáspárti brit miniszterelnök szerint ostoba kampányt folytattak.","shortLead":"A volt munkáspárti brit miniszterelnök szerint ostoba kampányt folytattak.","id":"20191218_Tony_Blair_nem_szabad_varazsvilagban_elni_el_kell_hagyni_a_Corbynizmust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d93ebc6c-18bf-462b-86bd-2c3b97dbb0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d031c2b5-5cd3-459c-b71d-e3f1a1e43396","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_Tony_Blair_nem_szabad_varazsvilagban_elni_el_kell_hagyni_a_Corbynizmust","timestamp":"2019. december. 18. 10:59","title":"Tony Blair: nem szabad varázsvilágban élni, el kell hagyni a corbynizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]