Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63ec25ea-f6c8-475b-ab0f-c5fae8388d33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szentkirályi Alexandra az emberek véleményét is közvetíteni szeretné a kormány felé.","shortLead":"Szentkirályi Alexandra az emberek véleményét is közvetíteni szeretné a kormány felé.","id":"20191220_Az_uj_kormanyszovivo_az_emberek_velemenyet_is_kozvetiteni_szeretne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63ec25ea-f6c8-475b-ab0f-c5fae8388d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe01b4fd-4d8f-4ea4-829c-d362e80c029d","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Az_uj_kormanyszovivo_az_emberek_velemenyet_is_kozvetiteni_szeretne","timestamp":"2019. december. 20. 19:14","title":"Az új kormányszóvivő tegezve köszönti a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"817fa7d5-6f79-4fcc-8c5c-f5e0f1853741","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December elején mutatta be a Qualcomm a legújabb Snapdragon lapkakészletet. Azóta követik egymást a teljesítményt firtató benchmark vizsgálatok. A legutóbbi sem hozott váratlan eredményt.","shortLead":"December elején mutatta be a Qualcomm a legújabb Snapdragon lapkakészletet. Azóta követik egymást a teljesítményt...","id":"20191221_qualcomm_snapdragon_865_vs_apple_a13_bionic_processzor_geekbench_antutu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=817fa7d5-6f79-4fcc-8c5c-f5e0f1853741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d953e7e7-e068-4829-94bf-1277d0c096ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191221_qualcomm_snapdragon_865_vs_apple_a13_bionic_processzor_geekbench_antutu","timestamp":"2019. december. 21. 14:03","title":"Összeengedték az új androidos szuperlapkát az Apple A13 Bionic chipjével – íme az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af01a19d-75de-4d05-9a57-abd54798a9ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A családja szombaton közleményben tudatta, hogy a londoni útján megbetegedett Mama Cax hétfőn, 30 éves korában elhunyt.","shortLead":"A családja szombaton közleményben tudatta, hogy a londoni útján megbetegedett Mama Cax hétfőn, 30 éves korában elhunyt.","id":"20191221_30_eves_koraban_meghalt_Mama_Cax_modell_rokkant_aktivista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af01a19d-75de-4d05-9a57-abd54798a9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599c0eba-a9a9-49ed-abef-a0d1e3323a31","keywords":null,"link":"/elet/20191221_30_eves_koraban_meghalt_Mama_Cax_modell_rokkant_aktivista","timestamp":"2019. december. 21. 16:00","title":"30 éves korában meghalt Mama Cax modell, aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c61b0f-695a-47f5-aac1-1cf1cb124f03","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Börtönbüntetésre ítélt a Nyíregyházi Járásbíróság pénteken, nem jogerősen egy párt, mert ellopták a perselypénzt a nyíregyházi főtéren álló római katolikus templomból – közölte a Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvivője.","shortLead":"Börtönbüntetésre ítélt a Nyíregyházi Járásbíróság pénteken, nem jogerősen egy párt, mert ellopták a perselypénzt...","id":"20191220_Haromezer_forintot_loptak_a_templomi_perselybol_masfel_ev_bortont_kaptak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9c61b0f-695a-47f5-aac1-1cf1cb124f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5c38b1-d4de-4c85-abbc-7b0fabbf6fef","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Haromezer_forintot_loptak_a_templomi_perselybol_masfel_ev_bortont_kaptak","timestamp":"2019. december. 20. 14:57","title":"Háromezer forintot loptak a templomi perselyből, másfél év börtönt kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db248605-7ea9-47bf-b9e2-b6247c82b0fd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A \"Lady Carneval\" októberben elhunyt énekesét már korábban elbúcsúztatták, de a temetésére csak most került sor. ","shortLead":"A \"Lady Carneval\" októberben elhunyt énekesét már korábban elbúcsúztatták, de a temetésére csak most került sor. ","id":"20191221_Eltemettek_Karel_Gottot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db248605-7ea9-47bf-b9e2-b6247c82b0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a398e7-9650-4f2b-bf55-f3449ea2a4a7","keywords":null,"link":"/kultura/20191221_Eltemettek_Karel_Gottot","timestamp":"2019. december. 21. 18:10","title":"Eltemették Karel Gottot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56015d25-eaf8-4314-988f-21470d85c09d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már odafönt kering az Európai Űrügynökség (ESA) új, exobolygókat vizsgáló űrtávcsöve, amelynek fejlesztésében magyar szakemberek is részt vettek. A műszer az élet fenntartására képes planéta után kutat.","shortLead":"Már odafönt kering az Európai Űrügynökség (ESA) új, exobolygókat vizsgáló űrtávcsöve, amelynek fejlesztésében magyar...","id":"20191220_cheops_urtavcso_exobolygok_europai_urugynokseg_elte_gothard_asztrofizikai_obszervatorium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56015d25-eaf8-4314-988f-21470d85c09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e172ad9a-6d93-4c5e-a776-9c4be5629e9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_cheops_urtavcso_exobolygok_europai_urugynokseg_elte_gothard_asztrofizikai_obszervatorium","timestamp":"2019. december. 20. 15:03","title":"Átnéznek 100 exobolygót egy félig magyar szerkezettel, a nagy kérdésre keresik a választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c74323-97f0-4c45-89f4-465ff868493a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre kevésbé trendi a hagyományos dohányfogyasztás az amerikai iskolások körében, akik a pénzüket ma már e-cigarettákra költik. Az amerikai kongresszus közben felemelte a dohányáruk és az e-cigaretták vásárlásának korhatárát.","shortLead":"Egyre kevésbé trendi a hagyományos dohányfogyasztás az amerikai iskolások körében, akik a pénzüket ma már...","id":"20191220_elektromos_cigaretta_e_cigi_hatasa_dohanyzas_korhatar_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47c74323-97f0-4c45-89f4-465ff868493a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd0842e0-2bef-490a-aaa8-3fc6614938d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_elektromos_cigaretta_e_cigi_hatasa_dohanyzas_korhatar_egyesult_allamok","timestamp":"2019. december. 20. 17:03","title":"Aggasztó, mennyire rákaptak az e-cigire az amerikai tinik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonsági fenyegetésnek tartja, és ezért betiltotta a kormányzat által adott mobiltelefonokon a népszerű kínai alkalmazást, a TikTok-ot az amerikai haditengerészet.","shortLead":"Biztonsági fenyegetésnek tartja, és ezért betiltotta a kormányzat által adott mobiltelefonokon a népszerű kínai...","id":"20191221_A_TikTok_az_amerikai_haditengereszetnel_is_tiltasra_kerult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e7f1c2-3f9f-4f77-96a8-d95b0df03a4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191221_A_TikTok_az_amerikai_haditengereszetnel_is_tiltasra_kerult","timestamp":"2019. december. 21. 14:58","title":"Az amerikai haditengerészetnél is betiltották a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]