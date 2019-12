Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7790c164-7436-43d6-a69c-9ee8f0720892","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az egyik legnehezebb dolog lehet könyvet venni olyannak, aki zabálja a politikát. Politika alatt nem feltétlenül a hazai közállapotokra kell gondolni, hanem a tágan értelmezett közéletre. Összeállításunkban bemutatunk 5 könyvet – közéleti fókusszal.","shortLead":"Az egyik legnehezebb dolog lehet könyvet venni olyannak, aki zabálja a politikát. Politika alatt nem feltétlenül...","id":"20191222_Escobar_ozvegyetol_Solyom_Laszloig__szeles_spektrumu_kozeleti_konyvajanlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7790c164-7436-43d6-a69c-9ee8f0720892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8580540c-9f39-469b-a8e2-f32c6060577c","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_Escobar_ozvegyetol_Solyom_Laszloig__szeles_spektrumu_kozeleti_konyvajanlo","timestamp":"2019. december. 22. 11:30","title":"Escobar özvegyétől Sólyom Lászlóig – széles spektrumú közéleti könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az év utolsó napjaiban és az új év első napján 300 forintra emelkedik a legnépszerűbb hazai lottójátékok, az ötös és hatos lottó, valamint a skandináv lottó alapjátékainak ára - közölte a Szerencsejáték Zrt.","shortLead":"Az év utolsó napjaiban és az új év első napján 300 forintra emelkedik a legnépszerűbb hazai lottójátékok, az ötös és...","id":"20191221_Dragul_a_lotto_de_novekednek_a_nyeremenyek_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92e8fdc-3f83-4f69-bbae-2c9f58bb742f","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Dragul_a_lotto_de_novekednek_a_nyeremenyek_is","timestamp":"2019. december. 21. 10:36","title":"Drágul a lottó, de növekednek a nyeremények is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac7f10c-b0cd-4d74-b3ff-7ee47da7011e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az európai országok \"meg fogják érezni\" az újabb migránshullámot, ha a szíriai kormányerők a felkelők utolsó fellegvárának számító, északnyugati Idlíb tartományban nem állítják le az offenzívát - figyelmeztetett Recep Tayyip Erdogan török elnök vasárnap este egy isztambuli díjátadó ünnepségen.","shortLead":"Az európai országok \"meg fogják érezni\" az újabb migránshullámot, ha a szíriai kormányerők a felkelők utolsó...","id":"20191222_Erdogan_ismet_migranshullammal_fenyegeti_Europat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cac7f10c-b0cd-4d74-b3ff-7ee47da7011e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73683e09-02b1-4eea-8b7e-b356aa94ea84","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Erdogan_ismet_migranshullammal_fenyegeti_Europat","timestamp":"2019. december. 22. 20:25","title":"Erdogan ismét migránshullámmal fenyegeti Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5823e05-6323-4d1d-b443-4ee28acc1d95","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Természetesen most sem volt ott műve bemutatóján. ","shortLead":"Természetesen most sem volt ott műve bemutatóján. ","id":"20191221_Banksy_egy_alkotasa_bukkant_fel_Betlehemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5823e05-6323-4d1d-b443-4ee28acc1d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5643e9-7c6c-4a37-a323-53582f54301a","keywords":null,"link":"/kultura/20191221_Banksy_egy_alkotasa_bukkant_fel_Betlehemben","timestamp":"2019. december. 21. 18:45","title":"Banksy új alkotása bukkant fel Betlehemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az átlépés gyorsítása érdekében vasárnap 15 órától ideiglenesen csak a Magyarországról kilépő utasok használhatják a röszkei közúti határátkelőhelyet, a belépő forgalom itt szünetel, de az autópálya-átkelőn folyamatos a beléptetés - közölte Szabó Szilvia, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.","shortLead":"Az átlépés gyorsítása érdekében vasárnap 15 órától ideiglenesen csak a Magyarországról kilépő utasok használhatják...","id":"20191222_Csak_kilepesre_hasznalhato_delutantol_a_roszkei_kozuti_hataratkelohely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb19cfdb-34f9-4e29-b1a0-1f1b54ee604b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191222_Csak_kilepesre_hasznalhato_delutantol_a_roszkei_kozuti_hataratkelohely","timestamp":"2019. december. 22. 13:14","title":"Csak kilépésre használható délutántól a röszkei közúti határátkelőhely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718f87e2-3979-4443-9a20-d65abeb7bc59","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"A Párizsban élő Minya Viktória az első magyar női parfümőr: díjnyertes illata, a Hedonist világszerte kultikusnak számít a niche parfümök világában. Illatkreációit több kontinens luxusparfümériái árusítják, az intenzívebb illatélményt ígérő sorozat, az Absolute szériája pedig novemberben jelent meg.","shortLead":"A Párizsban élő Minya Viktória az első magyar női parfümőr: díjnyertes illata, a Hedonist világszerte kultikusnak...","id":"20191221_minya_viktoria_parfum_hedonist","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=718f87e2-3979-4443-9a20-d65abeb7bc59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0abc51b-4a12-4900-b29c-91b74514a5d3","keywords":null,"link":"/kkv/20191221_minya_viktoria_parfum_hedonist","timestamp":"2019. december. 21. 14:00","title":"Negyvenhét férfi parfümőr között egy női Orr: Minya Viktória","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdd27d6-7f17-4d23-9ede-67d41b96beeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjúban fejtette ki nézeteit az aktuális helyzetről a házelnök, ahol alkalma nyílt összevetni Soros Györgyöt és Greta Thunberget is.","shortLead":"Interjúban fejtette ki nézeteit az aktuális helyzetről a házelnök, ahol alkalma nyílt összevetni Soros Györgyöt és...","id":"20191221_Az_ellenzeket_a_nyilasokhoz_Karacsonyt_kiskutyahoz_hasonlitja_Kover_Laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bdd27d6-7f17-4d23-9ede-67d41b96beeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171085aa-d82c-4329-8a3e-644a968013c4","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Az_ellenzeket_a_nyilasokhoz_Karacsonyt_kiskutyahoz_hasonlitja_Kover_Laszlo","timestamp":"2019. december. 21. 16:51","title":"Az ellenzéket a nyilasokhoz, Karácsonyt kiskutyához hasonlította Kövér László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bd2947-3904-480b-a588-fc30d26c2975","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A legendás japán játékfejlesztő, Hideo Kodzsima újdonságát az is szeretné kipróbálni, akinek nincs konzolja. Ezért is kapta a Death Stranding az idei HVGame-díjat.","shortLead":"A legendás japán játékfejlesztő, Hideo Kodzsima újdonságát az is szeretné kipróbálni, akinek nincs konzolja. Ezért is...","id":"20191221_hvgame_az_ev_jateka_2019_legjobb_videojatekai_death_stranding_kodzsima_star_wars_jedi_fallen_order_sekiro_shadows_die_twice","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4bd2947-3904-480b-a588-fc30d26c2975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"138f0c84-ba19-42cd-ae22-2f8c65ac1810","keywords":null,"link":"/tudomany/20191221_hvgame_az_ev_jateka_2019_legjobb_videojatekai_death_stranding_kodzsima_star_wars_jedi_fallen_order_sekiro_shadows_die_twice","timestamp":"2019. december. 21. 20:00","title":"Nehéz jobbat találni az év legfurcsább játékánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]