[{"available":true,"c_guid":"1dfc6e19-51eb-40b8-be3c-d4c589f9b0d2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A monacói pilóta idén két győzelmet és hét pole pozíciót gyűjtött a Forma–1-es csapatnak. ","shortLead":"A monacói pilóta idén két győzelmet és hét pole pozíciót gyűjtött a Forma–1-es csapatnak. ","id":"20191223_Ot_evig_a_Ferrarie_Charles_Leclerc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dfc6e19-51eb-40b8-be3c-d4c589f9b0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c2e003-6cab-44aa-9cc2-cbe573e792bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_Ot_evig_a_Ferrarie_Charles_Leclerc","timestamp":"2019. december. 23. 12:35","title":"Öt évig a Ferrarié Charles Leclerc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az ember által okozott éghajlatváltozást először 1800-ban, majd 1831-ben azonosította ugyanaz a tudós, Alexander von Humboldt.","shortLead":"Az ember által okozott éghajlatváltozást először 1800-ban, majd 1831-ben azonosította ugyanaz a tudós, Alexander von...","id":"20191222_A_tudos_aki_eloszor_ismerte_fel_a_klimavaltozast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130ca2db-8f8b-456f-81b9-881b6da2b5d6","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191222_A_tudos_aki_eloszor_ismerte_fel_a_klimavaltozast","timestamp":"2019. december. 22. 19:15","title":"A tudós, aki először ismerte fel a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65976caf-2514-4cb4-81f1-9e7effd0a22a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google főoldalán most látható képpel a téli napforduló, más néven a csillagászati tél kezdetét ünnepli a keresőcég. A jelenség az év legrövidebb nappalát okozza.","shortLead":"A Google főoldalán most látható képpel a téli napforduló, más néven a csillagászati tél kezdetét ünnepli a keresőcég...","id":"20191222_google_doodle_teli_napfordulo_2019_december_21_22","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65976caf-2514-4cb4-81f1-9e7effd0a22a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828e8188-b270-49b5-9620-24cdd13c2b8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191222_google_doodle_teli_napfordulo_2019_december_21_22","timestamp":"2019. december. 22. 08:33","title":"Mi ez a furcsa kép a Google főoldalán? És mi köze az éjszakához?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30b4491-a392-4c39-897b-462b7189d980","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állatkínzás miatt vádat emeltek a férfi ellen, aki pórázzal robogója mögé kötötte kutyáját, majd az állatot maga után húzta a Borsod megyei Hejőbábán októberben. \r

