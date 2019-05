Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04e8fa77-4b67-463e-abbd-81ccc10fb14e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton ötszettes csatában kikapott a 17. helyen kiemelt Diego Schwartzmantól a francia nyílt teniszbajnokság férfi versenyének első fordulójában.","shortLead":"Fucsovics Márton ötszettes csatában kikapott a 17. helyen kiemelt Diego Schwartzmantól a francia nyílt teniszbajnokság...","id":"20190526_Fucsovics_otszettes_csataban_kikapott_Schwartzmantol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04e8fa77-4b67-463e-abbd-81ccc10fb14e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94d26d4-adb3-4787-a392-77550b4e16f3","keywords":null,"link":"/sport/20190526_Fucsovics_otszettes_csataban_kikapott_Schwartzmantol","timestamp":"2019. május. 26. 21:22","title":"Fucsovics ötszettes csatában kikapott Schwartzmantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad02a67-1a81-4086-88eb-7d8a218ac6a3","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A rövidhullámú rádiózás nem szűnt meg, csak átalakul. A törökök is így kapnak pluszinformációkat Nyugatról.","shortLead":"A rövidhullámú rádiózás nem szűnt meg, csak átalakul. A törökök is így kapnak pluszinformációkat Nyugatról.","id":"201921__kulfoldi_adas__youtubepolitika__vilagszolgalat__torokot_fognak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ad02a67-1a81-4086-88eb-7d8a218ac6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1571880-5b1d-4f9a-ad7b-77dd5b499e0f","keywords":null,"link":"/tudomany/201921__kulfoldi_adas__youtubepolitika__vilagszolgalat__torokot_fognak","timestamp":"2019. május. 26. 10:00","title":"Összeállt pár nagyágyú, hogy a YouTube-on tegyék szabadabbá Törökországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9416d077-1358-4d0a-b73b-da460d407e96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte a stratégia volt rossz, nem a szövetségi tény. ","shortLead":"Szerinte a stratégia volt rossz, nem a szövetségi tény. ","id":"20190526_Javor_Benedek_EP_valasztas_tortenelmi_vereseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9416d077-1358-4d0a-b73b-da460d407e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912572a8-59a5-45a0-979b-5b7d14c15cf2","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Javor_Benedek_EP_valasztas_tortenelmi_vereseg","timestamp":"2019. május. 26. 22:22","title":"Jávor Benedek: Ez történelmi vereség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b447ea-b269-47ef-8e99-8f4c8f0d503f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos nyilatkozatokban optimista az LMP, azonban beszéltünk olyan párttaggal, aki szörnyű estére számít. ","shortLead":"A hivatalos nyilatkozatokban optimista az LMP, azonban beszéltünk olyan párttaggal, aki szörnyű estére számít. ","id":"20190526_LMP_Szamunkra_tragedia_siralom_halal_verhanyas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90b447ea-b269-47ef-8e99-8f4c8f0d503f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf6d60e-651f-4737-a5f0-22758bd5c7f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_LMP_Szamunkra_tragedia_siralom_halal_verhanyas","timestamp":"2019. május. 26. 19:33","title":"LMP: \"Számunkra tragédia, siralom, halál, vérhányás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9e130d-5ddd-47c1-9cea-7ce15ebeb0c7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Budapest Honvédtól távozó Gróf Dávid érkezik hozzájuk. ","shortLead":"A Budapest Honvédtól távozó Gróf Dávid érkezik hozzájuk. ","id":"20190527_Bejelentette_uj_igazolasat_a_Fradi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc9e130d-5ddd-47c1-9cea-7ce15ebeb0c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b354792b-c28c-4694-8fba-63ebcd949fd3","keywords":null,"link":"/sport/20190527_Bejelentette_uj_igazolasat_a_Fradi","timestamp":"2019. május. 27. 12:35","title":"Bejelentette új igazolását a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ee0d5a-b720-4676-8916-2442fdb18b18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Senki sem jósolta, hogy a Momentum két embert is küldhet az Európai Parlamentbe. Ma este mindkettőjük értékelte a sikert.","shortLead":"Senki sem jósolta, hogy a Momentum két embert is küldhet az Európai Parlamentbe. Ma este mindkettőjük értékelte...","id":"20190526_A_Momentum_meglepetesembere_nem_keszult_erre_de_beszedet_is_mondania_kellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33ee0d5a-b720-4676-8916-2442fdb18b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70755b2f-0162-4e03-bdec-d2c90cae9415","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_A_Momentum_meglepetesembere_nem_keszult_erre_de_beszedet_is_mondania_kellett","timestamp":"2019. május. 26. 23:43","title":"A Momentum meglepetésembere nem készült arra, hogy beszédet kell mondania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf15362-2811-4289-a85e-8ff66381c4e4","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"Színesebbé vált az EU újjáalakuló parlamentje, a nagy frakciók mellett komolyabb szerepet kaphatnak a kisebb pártcsaládok és az euroszkeptikus, szélsőséges erők is. Ám ez legfeljebb a tárgyalási taktikát változtatja meg, az irányt aligha.","shortLead":"Színesebbé vált az EU újjáalakuló parlamentje, a nagy frakciók mellett komolyabb szerepet kaphatnak a kisebb...","id":"20190527_EUellenes_erok_az_EPben_tagadasban_es_vedekezesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cf15362-2811-4289-a85e-8ff66381c4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96ff0506-26a0-4367-aa0f-d0a89f531554","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_EUellenes_erok_az_EPben_tagadasban_es_vedekezesben","timestamp":"2019. május. 27. 05:33","title":"Orbán, Salvini és a haverok: marad a tagadás és a védekezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bekeményíthet a Fidesz az ellenzék ellen, és fokozhatja a szervezőmunkát, ez lehet az EP-választás tanulsága a kormányoldalon, mert az eredmények a befektetett erőforrások tükrében arra utalnak, a párt nem olyan erős, mint amilyennek láttatja magát, írja elemzésében a Political Capital. Az ellenzéknek tovább kell erősödnie, és helyi szinten szerveződnie, nem szabad visszatérni a nyilvános egyezkedésekhez.","shortLead":"Bekeményíthet a Fidesz az ellenzék ellen, és fokozhatja a szervezőmunkát, ez lehet az EP-választás tanulsága...","id":"20190527_Political_Capital_Fokozhatja_a_Fidesz_az_ellenzek_elleni_harcot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3bf2a9-c96c-41a7-b6ab-d9d71c9ec866","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Political_Capital_Fokozhatja_a_Fidesz_az_ellenzek_elleni_harcot","timestamp":"2019. május. 27. 16:42","title":"Political Capital: Fokozhatja a Fidesz az ellenzék elleni harcot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]