[{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kiszivárgott, de meg nem erősített belügyminisztériumi rendelet terjed az interneten. ","shortLead":"Egy kiszivárgott, de meg nem erősített belügyminisztériumi rendelet terjed az interneten. ","id":"20191224_Brutto_felmillios_jutalmat_kaphatnak_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea824d45-c0ec-424c-a079-45777ea13b07","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_Brutto_felmillios_jutalmat_kaphatnak_a_rendorok","timestamp":"2019. december. 24. 14:13","title":"Bruttó félmilliós év végi jutalmat kaphatnak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5141b81-5610-48c3-94d9-a5bc08bcbd50","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A migránsok a Duna szerbiai szakaszán borultak fel csónakjukkal.","shortLead":"A migránsok a Duna szerbiai szakaszán borultak fel csónakjukkal.","id":"20191223_illegalis_bevandorlo_menekult_csonak_duna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5141b81-5610-48c3-94d9-a5bc08bcbd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a2a1ae-5ef0-4d23-8356-20cf49c57e2c","keywords":null,"link":"/itthon/20191223_illegalis_bevandorlo_menekult_csonak_duna","timestamp":"2019. december. 23. 15:28","title":"Eltűnt hat menekült a Dunában, köztük két gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739ba7d6-a272-45d7-907b-34b352c36179","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canalys piackutató cég viselhető eszközök piacának harmadik negyedévre vonatkozó adatai nem okoztak meglepetést.","shortLead":"A Canalys piackutató cég viselhető eszközök piacának harmadik negyedévre vonatkozó adatai nem okoztak meglepetést.","id":"20191223_viselheto_technologia_okosorak_fitneszkarpantok_gyartok_piaci_reszesedese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=739ba7d6-a272-45d7-907b-34b352c36179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7294291f-40f0-4a32-85be-d7204edeecf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191223_viselheto_technologia_okosorak_fitneszkarpantok_gyartok_piaci_reszesedese","timestamp":"2019. december. 23. 14:03","title":"Milyen okosórákat és fitneszkarpántokat vesznek most a legtöbben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az ember által okozott éghajlatváltozást először 1800-ban, majd 1831-ben azonosította ugyanaz a tudós, Alexander von Humboldt.","shortLead":"Az ember által okozott éghajlatváltozást először 1800-ban, majd 1831-ben azonosította ugyanaz a tudós, Alexander von...","id":"20191222_A_tudos_aki_eloszor_ismerte_fel_a_klimavaltozast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130ca2db-8f8b-456f-81b9-881b6da2b5d6","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191222_A_tudos_aki_eloszor_ismerte_fel_a_klimavaltozast","timestamp":"2019. december. 22. 19:15","title":"A tudós, aki először ismerte fel a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a 7538-as út 20-as kilométerénél történt.","shortLead":"A baleset a 7538-as út 20-as kilométerénél történt.","id":"20191223_Fanak_csapodott_es_meghalt_egy_autos_Zalaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089e7234-c196-4f5c-a85c-0666115dcd5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_Fanak_csapodott_es_meghalt_egy_autos_Zalaban","timestamp":"2019. december. 23. 12:22","title":"Fának csapódott és meghalt egy autós Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Telitalálatos nem volt, de 250 ezer forintot 62-en nyertek. ","shortLead":"Telitalálatos nem volt, de 250 ezer forintot 62-en nyertek. ","id":"20191222_Ezek_voltak_a_hatos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee58789f-859e-47f7-a8f7-8e92438e3341","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_Ezek_voltak_a_hatos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2019. december. 22. 17:59","title":"Ezek voltak a hatos lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefa528c-59a0-4e12-afc0-23c7a8e494bc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az év legfontosabb hazai közéleti eseményeinek kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez az első.","shortLead":"Az év legfontosabb hazai közéleti eseményeinek kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez az első.","id":"20191224_2019_magyarorszag_1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cefa528c-59a0-4e12-afc0-23c7a8e494bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad7d041-0208-41b5-aa78-ecb5eb00de33","keywords":null,"link":"/360/20191224_2019_magyarorszag_1","timestamp":"2019. december. 24. 16:01","title":"Orbán költözésétől a Fidesz felfüggesztéséig – 2019 hazai krónikája / 1. ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2210b66-21c3-4ea7-a940-2159e0eb2716","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz több bejelentés is érkezett az ügyben.","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz több bejelentés is érkezett az ügyben.","id":"20191224_Adatvedelmi_vizsgalat_indul_mert_Piko_Andras_hivatali_emaileket_posztolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2210b66-21c3-4ea7-a940-2159e0eb2716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e939c0-0f41-4024-accf-7bf67bb56212","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_Adatvedelmi_vizsgalat_indul_mert_Piko_Andras_hivatali_emaileket_posztolt","timestamp":"2019. december. 24. 09:21","title":"Adatvédelmi vizsgálat indul, mert Pikó András hivatali emaileket posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]