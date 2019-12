Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b539e8af-972d-44a3-ae0f-201a23bd9baf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 263 millió ment el.","shortLead":"Összesen 263 millió ment el.","id":"20191223_Atlagosan_384_ezer_forint_ev_vegi_jutalmat_osztottak_a_Kulugyminiszteriumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b539e8af-972d-44a3-ae0f-201a23bd9baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879082b1-cc17-4e02-bdb3-bd5e127625fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_Atlagosan_384_ezer_forint_ev_vegi_jutalmat_osztottak_a_Kulugyminiszteriumban","timestamp":"2019. december. 23. 14:53","title":"Átlagosan 384 ezer forint év végi jutalmat osztottak a Külügyminisztériumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a1d65e-0732-4b3d-a8c1-18bdf59f5e20","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyi eső esett, hogy megállt rajta a víz.","shortLead":"Annyi eső esett, hogy megállt rajta a víz.","id":"20191223_Ala_kellett_ducolni_a_ket_eve_allami_milliardokbol_epult_varpalotai_hidat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82a1d65e-0732-4b3d-a8c1-18bdf59f5e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b84e8b-992f-4101-ab1d-aee22abd4add","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_Ala_kellett_ducolni_a_ket_eve_allami_milliardokbol_epult_varpalotai_hidat","timestamp":"2019. december. 23. 16:34","title":"Alá kellett dúcolni a két éve állami milliárdokból épült várpalotai hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2210b66-21c3-4ea7-a940-2159e0eb2716","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz több bejelentés is érkezett az ügyben.","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz több bejelentés is érkezett az ügyben.","id":"20191224_Adatvedelmi_vizsgalat_indul_mert_Piko_Andras_hivatali_emaileket_posztolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2210b66-21c3-4ea7-a940-2159e0eb2716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e939c0-0f41-4024-accf-7bf67bb56212","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_Adatvedelmi_vizsgalat_indul_mert_Piko_Andras_hivatali_emaileket_posztolt","timestamp":"2019. december. 24. 09:21","title":"Adatvédelmi vizsgálat indul, mert Pikó András hivatali emaileket posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A baleset Nagykanizsa és Sormás között történt.","shortLead":"A baleset Nagykanizsa és Sormás között történt.","id":"20191223_7_es_fout_gyalogos_halalos_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956f2ae7-b4a4-4b44-ad71-f0f9660ffcf0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_7_es_fout_gyalogos_halalos_baleset","timestamp":"2019. december. 23. 21:45","title":"Halálra gázoltak egy gyalogost a 7-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec79b011-c093-41c8-91e2-d25f4dcc7164","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Már a második legerősebb párt a náci megnyilvánulásokról ismert Mi Szlovákiánk Néppárt. Több másik párt is egyre inkább hajlamosabb szélsőjobboldali megnyilvánulásokra. A február végén megválasztandó parlamentbe a magyar pártok a mostani állás szerint nem jutnának be.","shortLead":"Már a második legerősebb párt a náci megnyilvánulásokról ismert Mi Szlovákiánk Néppárt. Több másik párt is egyre inkább...","id":"20191224_Szeretettel_Pozsonybol_Liberalis_allamfotol_a_szelsoseges_kormanyig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec79b011-c093-41c8-91e2-d25f4dcc7164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04001e3-d260-4e2b-982f-4e3b1026d6db","keywords":null,"link":"/360/20191224_Szeretettel_Pozsonybol_Liberalis_allamfotol_a_szelsoseges_kormanyig","timestamp":"2019. december. 24. 12:01","title":"Szeretettel Pozsonyból: A karácsonyi üdvözlet a szélsőjobb megerősödéséről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három férfit kaptak el kábítószerezés miatt, aztán kiderült, hogy az egyiket körözik, a másik meg lelépett egy baleset helyszínéről.","shortLead":"Három férfit kaptak el kábítószerezés miatt, aztán kiderült, hogy az egyiket körözik, a másik meg lelépett egy baleset...","id":"20191224_Kabitoszerezes_miatt_gyujtottek_be_a_ferfit_a_rendorok_aztan_kiderult_hogy_cserbenhagyot_fogtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"502c7024-f2d6-4582-9d97-4a8f11dc4eaf","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_Kabitoszerezes_miatt_gyujtottek_be_a_ferfit_a_rendorok_aztan_kiderult_hogy_cserbenhagyot_fogtak","timestamp":"2019. december. 24. 14:23","title":"Kábítószerezés miatt gyűjtötték be a férfit a rendőrök, aztán kiderült, hogy cserbenhagyót fogtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe5128a1-c33d-479c-abdb-09f561891ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo némiképp meglepő módon ezúttal a Huawei P40 Pro kapcsán szólalt meg.","shortLead":"A világ legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo némiképp meglepő módon ezúttal a Huawei P40 Pro kapcsán szólalt...","id":"20191223_huawei_p40_pro_kameraja_10x_optikai_zoom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe5128a1-c33d-479c-abdb-09f561891ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15f763d-04ef-4092-b2f5-f9db3b576259","keywords":null,"link":"/tudomany/20191223_huawei_p40_pro_kameraja_10x_optikai_zoom","timestamp":"2019. december. 23. 10:33","title":"Szuper kamerát kaphat a Huawei P40 Pro, de lehet, hogy Magyarországon nem lehet majd használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kiszivárgott, de meg nem erősített belügyminisztériumi rendelet terjed az interneten. ","shortLead":"Egy kiszivárgott, de meg nem erősített belügyminisztériumi rendelet terjed az interneten. ","id":"20191224_Brutto_felmillios_jutalmat_kaphatnak_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea824d45-c0ec-424c-a079-45777ea13b07","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_Brutto_felmillios_jutalmat_kaphatnak_a_rendorok","timestamp":"2019. december. 24. 14:13","title":"Bruttó félmilliós év végi jutalmat kaphatnak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]