[{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A mexikói kormány aggodalmát fejezte ki, hogy a bolíviaiak folyamatosan megfigyelés alatt tartják a La Paz-i nagykövetséget.","shortLead":"A mexikói kormány aggodalmát fejezte ki, hogy a bolíviaiak folyamatosan megfigyelés alatt tartják a La Paz-i...","id":"20191225_A_boliviai_hatosagok_szerint_egy_mexikoi_nagykovetsegen_bujkalnak_a_Moraleskormany_korozott_tagjai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc274e9-9146-4cce-96b2-18a5b228e76c","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_A_boliviai_hatosagok_szerint_egy_mexikoi_nagykovetsegen_bujkalnak_a_Moraleskormany_korozott_tagjai","timestamp":"2019. december. 25. 07:41","title":"A bolíviai hatóságok szerint egy mexikói nagykövetségen bujkálnak a Morales-kormány körözött tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e49bbd3-f7ae-489e-a62f-b8d44454fb2e","c_author":"Szabó Gábor","category":"360","description":"Befelé bagatellizál, kifelé beszélve harcos klímabarátnak kezdi mutatni magát az Orbán-kormány. Van az a pénz, amennyiért megéri. ","shortLead":"Befelé bagatellizál, kifelé beszélve harcos klímabarátnak kezdi mutatni magát az Orbán-kormány. Van az a pénz...","id":"201951__felmelegedes__huvos_szamitasok__magyar_furfang__klimaeszhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e49bbd3-f7ae-489e-a62f-b8d44454fb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3391b463-5fd0-4fc8-ae88-4cd7e1f47a6d","keywords":null,"link":"/360/201951__felmelegedes__huvos_szamitasok__magyar_furfang__klimaeszhelyzet","timestamp":"2019. december. 24. 08:15","title":"Zene a kormánypotentátok füleinek az Európai Parlament atompárti határozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f37efea3-023c-4b39-8c87-8e87b8defc6f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Decemberben a teljes hazai kiskereskedelmi forgalom túllépheti az 1200 milliárd forintot. ","shortLead":"Decemberben a teljes hazai kiskereskedelmi forgalom túllépheti az 1200 milliárd forintot. ","id":"20191224_Szazmilliardot_kolt_karacsonyi_ajandekokra_a_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f37efea3-023c-4b39-8c87-8e87b8defc6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564f9127-2fdf-4b3c-bed5-3c219f4e54be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191224_Szazmilliardot_kolt_karacsonyi_ajandekokra_a_magyar","timestamp":"2019. december. 24. 07:59","title":"Százmilliárdot költ karácsonyi ajándékokra a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b38439-1481-4f3b-914b-a8e3c3a0ffc7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Dennis Muilenburg 1985-óta dolgozott az amerikai repülőgépgyártónál.\r

","shortLead":"Dennis Muilenburg 1985-óta dolgozott az amerikai repülőgépgyártónál.\r

","id":"20191223_Lemondott_a_Boeing_vezerigazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87b38439-1481-4f3b-914b-a8e3c3a0ffc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090cdc98-cb5e-4972-8853-9ace0bd9d063","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_Lemondott_a_Boeing_vezerigazgatoja","timestamp":"2019. december. 23. 16:50","title":"Lemondott a Boeing vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b7097e-bc8a-4c26-a036-6176743a173d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még az európai uniós hatóságoknak is rá kell bólintaniuk a tranzakcióra.","shortLead":"Még az európai uniós hatóságoknak is rá kell bólintaniuk a tranzakcióra.","id":"20191223_Eldolt_az_MVMhez_kerul_a_Matrai_Eromu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3b7097e-bc8a-4c26-a036-6176743a173d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113f2856-d875-4b11-846b-ce825e122335","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_Eldolt_az_MVMhez_kerul_a_Matrai_Eromu","timestamp":"2019. december. 23. 14:24","title":"Eldőlt: kimenekítette az állam Mészáros Lőrincet a Mátrai Erőműből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e704e9-f867-4ffc-b727-0a9edd241814","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Naponta kétezer tűzoltó áll készenlétben csaknem ötszáz járművel.","shortLead":"Naponta kétezer tűzoltó áll készenlétben csaknem ötszáz járművel.","id":"20191224_lakastuz_unnepek_katasztrofavedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84e704e9-f867-4ffc-b727-0a9edd241814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642dc442-0921-4b23-87d2-ff9ff1115cc8","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_lakastuz_unnepek_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. december. 24. 07:41","title":"Kétnaponta meghal valaki lakástűzben az ünnepek alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64661f56-a42a-4918-88fa-8da5d537ed2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Javában tart a karácsonyi vásárokon és a boltokban a razzia. Már eddig is soka lebuktak.","shortLead":"Javában tart a karácsonyi vásárokon és a boltokban a razzia. Már eddig is soka lebuktak.","id":"20191223_Dragabb_volt_a_kolbasz_mert_a_csomagolast_is_beleszamoltak_az_arba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64661f56-a42a-4918-88fa-8da5d537ed2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66fad689-8a84-4341-9441-b5a67bade074","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_Dragabb_volt_a_kolbasz_mert_a_csomagolast_is_beleszamoltak_az_arba","timestamp":"2019. december. 23. 16:07","title":"Drágább volt a karácsonyi kolbász, mert a csomagolást is beleszámolták az árba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljes útzár mellett helyszínelnek a rendőrök.","shortLead":"Teljes útzár mellett helyszínelnek a rendőrök.","id":"20191224_Elutottek_egy_biciklit_tolo_gyalogost_Martfunel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59df88a2-df51-431a-bbaf-8c12610d520f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191224_Elutottek_egy_biciklit_tolo_gyalogost_Martfunel","timestamp":"2019. december. 24. 19:12","title":"Elütöttek egy biciklit toló gyalogost Martfűnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]