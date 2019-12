Lövöldözés volt Berlinben, egy Starbucksot akartak kirabolni

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa24c6d8-e70f-4551-beca-d862a56c88c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem maradt el a meglepetés a két tonna feletti behemótok csatájában. ","shortLead":"Nem maradt el a meglepetés a két tonna feletti behemótok csatájában. ","id":"20191230_Ev_vegere_meg_jutott_egy_tuning_Lamborghini_Urus_es_egy_konnyitett_Tesla_Model_X_csata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa24c6d8-e70f-4551-beca-d862a56c88c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6666aad-1c20-4037-a908-e527a43b0252","keywords":null,"link":"/cegauto/20191230_Ev_vegere_meg_jutott_egy_tuning_Lamborghini_Urus_es_egy_konnyitett_Tesla_Model_X_csata","timestamp":"2019. december. 30. 12:40","title":"Év végére még jutott egy tuning Lamborghini Urus és egy könnyített Tesla Model X csata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86919df-06e1-493f-a935-a425c057fd5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt, ahol a vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű, a korrupciós veszélyekkel szembeni védettség pedig egyik nemzeti parknál sem volt biztosított.","shortLead":"Volt, ahol a vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű, a korrupciós veszélyekkel szembeni védettség pedig egyik nemzeti...","id":"20191230_asz_ellenorzes_nemzeti_parkok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e86919df-06e1-493f-a935-a425c057fd5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5bf1d1-9f86-45e9-8823-a311cf9e7294","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_asz_ellenorzes_nemzeti_parkok","timestamp":"2019. december. 30. 11:58","title":"Több szabálytalanságot is talált az ÁSZ a nemzeti parkoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a700dd9-254d-4c00-8c8d-329fda78b604","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Befejeződött a fogolycsere Kijev és a donyec-medencei szakadárok között.","shortLead":"Befejeződött a fogolycsere Kijev és a donyec-medencei szakadárok között.","id":"20191229_Fogolycsere_Ukrajna_es_a_szakadarok_kozt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a700dd9-254d-4c00-8c8d-329fda78b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f674c8f1-66a3-48bf-ac9c-1cca7b8e9327","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Fogolycsere_Ukrajna_es_a_szakadarok_kozt","timestamp":"2019. december. 29. 18:19","title":"Fogolycsere Ukrajna és a szakadárok közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f11e78-fc33-443d-aa3d-bd7ff6af8e7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Éppen egy balesetről fogatott a helyi híradó stábja. ","shortLead":"Éppen egy balesetről fogatott a helyi híradó stábja. ","id":"20191229_Pont_a_tevesek_elott_erkezett_a_kodben_a_kamion__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61f11e78-fc33-443d-aa3d-bd7ff6af8e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6548006d-4099-445c-94c4-cd36061c9c62","keywords":null,"link":"/cegauto/20191229_Pont_a_tevesek_elott_erkezett_a_kodben_a_kamion__video","timestamp":"2019. december. 29. 08:55","title":"Pont a tévések előtt végzett hatalmas pusztítást a ködből előbukkanó kamion – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500ee4e5-c5de-474d-9b69-9d82e799e1c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemrég térhetett haza Dénes Krisztina, már a rehabilitáción dolgozik.","shortLead":"Nemrég térhetett haza Dénes Krisztina, már a rehabilitáción dolgozik.","id":"20191228_A_visszatereset_tervezi_az_artista_aki_tavaly_komaba_kerult_egy_baleset_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=500ee4e5-c5de-474d-9b69-9d82e799e1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b873b2b7-c885-466b-9244-7913896ff2af","keywords":null,"link":"/elet/20191228_A_visszatereset_tervezi_az_artista_aki_tavaly_komaba_kerult_egy_baleset_utan","timestamp":"2019. december. 28. 20:37","title":"A visszatérését tervezi az artista, aki tavaly kómába került egy baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109da510-c922-46fb-bc65-62c386b6ef54","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az Ausztriában élők közel ötöde nem ott született, a világ legélhetőbb városában ehhez képest is több, mint kétszeres a bevándorlók aránya.","shortLead":"Az Ausztriában élők közel ötöde nem ott született, a világ legélhetőbb városában ehhez képest is több, mint kétszeres...","id":"20191228_Becs_lakoinak_40_szazaleka_kulfoldi_szarmazasu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=109da510-c922-46fb-bc65-62c386b6ef54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8ea011-2cc0-4980-a48a-5b54e58090e2","keywords":null,"link":"/elet/20191228_Becs_lakoinak_40_szazaleka_kulfoldi_szarmazasu","timestamp":"2019. december. 28. 18:26","title":"Bécs lakóinak 40 százaléka külföldi származású","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae545cfd-bfd5-42ee-9124-46628536bfb9","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nem kellett sem a moszkvai kenyér, sem a reformkenyér a kelet-berlini főpékmesternek, pedig Moszkvában Gorbacsov már új receptekkel dolgozott. Aztán Berlinben is nagyon megváltozott a menü. Év végi összefoglaló '89-ből – szűk két hónappal a berlini fal leomlása után. ","shortLead":"Nem kellett sem a moszkvai kenyér, sem a reformkenyér a kelet-berlini főpékmesternek, pedig Moszkvában Gorbacsov már új...","id":"20191228_Vilag_privilegizaltjai_egyesuljetek__Eljott_a_paradicsom_1989_december_27","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae545cfd-bfd5-42ee-9124-46628536bfb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2144d981-50cc-40ed-892a-17c04b792368","keywords":null,"link":"/360/20191228_Vilag_privilegizaltjai_egyesuljetek__Eljott_a_paradicsom_1989_december_27","timestamp":"2019. december. 28. 16:30","title":"Világ privilegizáltjai, egyesüljetek! – \"Eljött a paradicsom\", 1989. december 27.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442c40cd-403c-4904-a52d-e29716065bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A ragadózóval kapcsolatos konfliktus hátterében az áll, hogy az ember egyre többet foglal el a nagyvad élőhelyéből.



","shortLead":"A ragadózóval kapcsolatos konfliktus hátterében az áll, hogy az ember egyre többet foglal el a nagyvad élőhelyéből.



","id":"20191229_Egy_honapon_belul_ot_embert_olt_meg_tigris_Indoneziaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=442c40cd-403c-4904-a52d-e29716065bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a880dfb-ded0-4f70-b171-75f831ba0b98","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Egy_honapon_belul_ot_embert_olt_meg_tigris_Indoneziaban","timestamp":"2019. december. 29. 18:36","title":"Egy hónapon belül öt embert ölt meg tigris Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]