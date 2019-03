Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d42f0e8-9499-42b4-8314-dc56493093fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rohamosan terjednek az adatközpontok a skandináv, hidegebb országokban, ahol a hűtésen rengeteg energia spórolható meg, de egy szakértő szerint a magyar adatközpontok közül is vannak, amelyek sok területen állják a versenyt.","shortLead":"Rohamosan terjednek az adatközpontok a skandináv, hidegebb országokban, ahol a hűtésen rengeteg energia spórolható meg...","id":"20190323_adatkozpontok_hutese_energiafogyasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d42f0e8-9499-42b4-8314-dc56493093fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f15bf2-9436-444c-8026-6b752339d8a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_adatkozpontok_hutese_energiafogyasztas","timestamp":"2019. március. 23. 13:03","title":"Jövőre már ez szívja le az EU-ban elfogyasztott összes áram 2-3%-át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21379b2-ff51-48d9-913d-1956fe7b5dd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyarországon élő közel 80 ezer látássérültre hívja fel a figyelmet legújabb videóiban a Huawei. Neves magyar színészek egy mesterségesintelligencia-alapú alkalmazás segítségével, rövid videókban szemléltetik a hét alapérzelmet, azokra irányítva a figyelmet ezzel, akik számára a mindennapokban nehézséget okoz a látható érzelmek felismerése. ","shortLead":"A Magyarországon élő közel 80 ezer látássérültre hívja fel a figyelmet legújabb videóiban a Huawei. Neves magyar...","id":"20190322_huawei_facing_emotions_latasserultek_erzelmek_eszlelese_erezelemfelismeres_videok_kovacs_patricia_szabo_kimmel_tamas_schruff_milan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e21379b2-ff51-48d9-913d-1956fe7b5dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b113b53e-e10f-43f2-b7f1-64bdbe779421","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_huawei_facing_emotions_latasserultek_erzelmek_eszlelese_erezelemfelismeres_videok_kovacs_patricia_szabo_kimmel_tamas_schruff_milan","timestamp":"2019. március. 22. 12:33","title":"Látnia kell Kovács Patrícia, Szabó Kimmel Tamás és Schruff Milán arcát ezeken a videókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60163159-faa4-4a89-94aa-e14a34ac4923","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kicsi és sérülékenynek tűnő, közel húsz éves kis kabrió nagyon jól vizsgázott. ","shortLead":"A kicsi és sérülékenynek tűnő, közel húsz éves kis kabrió nagyon jól vizsgázott. ","id":"20190323_toyota_mr2_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60163159-faa4-4a89-94aa-e14a34ac4923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd48c1b-c2f3-464a-b812-ca9e0eba5c9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190323_toyota_mr2_baleset","timestamp":"2019. március. 23. 17:45","title":"Hihetetlen balesetet úszott meg egy autós, levelet írt a gyártónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3805f53-f505-41ba-be46-d6e70cf2f3c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két robbanás történt egy rendezvényen szombaton a dél-afganisztáni Hilmend tartományban, Laskargáh városban, a detonációkban négy ember meghalt és többen megsebesültek, köztük a tartományi kormányzó.

","shortLead":"Két robbanás történt egy rendezvényen szombaton a dél-afganisztáni Hilmend tartományban, Laskargáh városban...","id":"20190323_Negyen_meghaltak_DelAfganisztanban_amikor_egy_rendezvenyen_robbantottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3805f53-f505-41ba-be46-d6e70cf2f3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbbd2d2-b7e3-4afc-92f1-c9a8c2fe269b","keywords":null,"link":"/vilag/20190323_Negyen_meghaltak_DelAfganisztanban_amikor_egy_rendezvenyen_robbantottak","timestamp":"2019. március. 23. 10:53","title":"Négyen meghaltak Dél-Afganisztánban, amikor egy rendezvényen robbantottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olaszország csatlakozott Kína új Selyemút-programjához.","shortLead":"Olaszország csatlakozott Kína új Selyemút-programjához.","id":"20190323_Roma_beelozte_az_Orbankormanyt_a_kinai_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc2fcd3-8937-4c54-863c-5f52d53cf884","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_Roma_beelozte_az_Orbankormanyt_a_kinai_uton","timestamp":"2019. március. 23. 15:14","title":"Róma beelőzte az Orbán-kormányt a kínai úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e79cc26-6788-4d94-ab9c-6e1fabd3c674","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reggel megkezdődött Budafok egy részének kiürítése, hogy a tűzszerészek kiemelhessék és hatástalaníthassák a Dunában megtalált két, egyenként egytonnás világháborús bombát. Várhatóan 10 órától lezárják a 6-os számú főút és a MÁV Kelenföld és Érd alsó közötti szakaszának érintett részét.","shortLead":"Reggel megkezdődött Budafok egy részének kiürítése, hogy a tűzszerészek kiemelhessék és hatástalaníthassák a Dunában...","id":"20190323_Bombak_miatt_kiuritik_es_lezarjak_Budafok_egy_reszet_kerulje_el_a_kornyeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e79cc26-6788-4d94-ab9c-6e1fabd3c674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe523e1-15ec-46be-825f-9d69f69182dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Bombak_miatt_kiuritik_es_lezarjak_Budafok_egy_reszet_kerulje_el_a_kornyeket","timestamp":"2019. március. 23. 09:59","title":"Bombák miatt kiürítik és lezárják Budafok egy részét, kerülje el a környéket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e79cc26-6788-4d94-ab9c-6e1fabd3c674","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még tavaly ősszel bukkantak rá a két egytonnás amerikai bombára, de a Duna vízállása miatt csak most tudják kiemelni.","shortLead":"Még tavaly ősszel bukkantak rá a két egytonnás amerikai bombára, de a Duna vízállása miatt csak most tudják kiemelni.","id":"20190322_vilaghaborus_bomba_budafok_evakualas_kozlekedes_menetrend_valtozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e79cc26-6788-4d94-ab9c-6e1fabd3c674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3941346-8017-4705-a8f5-0eda0486787a","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_vilaghaborus_bomba_budafok_evakualas_kozlekedes_menetrend_valtozas","timestamp":"2019. március. 22. 15:40","title":"Evakuálják a lakosságot, leállítják a forgalmat a Budafokon talált óriásbombák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ecb684-d343-40a6-bbb8-c8faf0a462ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínában egy rendkívül gazdag lelőhelyre bukkantak a kutatók, ahonnan edddig több mint 20 ezer minta került elő.","shortLead":"Kínában egy rendkívül gazdag lelőhelyre bukkantak a kutatók, ahonnan edddig több mint 20 ezer minta került elő.","id":"20190322_kina_paleontologia_osi_allatok_maradvanyai_fosszilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56ecb684-d343-40a6-bbb8-c8faf0a462ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d231eaf1-23fa-4e7f-9d38-f23c3853dfb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_kina_paleontologia_osi_allatok_maradvanyai_fosszilia","timestamp":"2019. március. 22. 15:03","title":"54 sosem látott, furcsa állatfaj maradványaira bukkantak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]