Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"Bauer Tamás ","category":"velemeny","description":"A decemberben történtek felkínálják az alkalmat, hogy az ellenzék ne térjen vissza ugyanúgy az Országgyűlésbe.","shortLead":"A decemberben történtek felkínálják az alkalmat, hogy az ellenzék ne térjen vissza ugyanúgy az Országgyűlésbe.","id":"20190215_bauer_hogyan_mennek_vissza_ellenzek_ellenallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f69b0b-67f9-4476-9923-e363efe5233b","keywords":null,"link":"/velemeny/20190215_bauer_hogyan_mennek_vissza_ellenzek_ellenallas","timestamp":"2019. február. 15. 15:15","title":"Bauer: Hogyan mennek vissza?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a0e5fc3-ebae-46d9-a0bf-09dc490050b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tintával fújta arcon Edi Rama albán miniszterelnököt egy ellenzéki képviselő csütörtökön a tiranai parlament ülésén.","shortLead":"Tintával fújta arcon Edi Rama albán miniszterelnököt egy ellenzéki képviselő csütörtökön a tiranai parlament ülésén.","id":"20190214_A_tojasok_utan_most_tintat_kapott_az_arcaba_az_alban_kormanyfo_amiert_beszolt_az_ellenzeknek__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a0e5fc3-ebae-46d9-a0bf-09dc490050b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a26527a-6df2-4e47-bd88-8563ffc987bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_A_tojasok_utan_most_tintat_kapott_az_arcaba_az_alban_kormanyfo_amiert_beszolt_az_ellenzeknek__video","timestamp":"2019. február. 14. 14:27","title":"A tojások után most tintát kapott az arcába az albán kormányfő, amiért beszólt az ellenzéknek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995c7eaa-4c19-4188-b283-6842e7326bf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit a balesetiben kezelik. ","shortLead":"A férfit a balesetiben kezelik. ","id":"20190215_Mar_jobban_van_a_penteken_meglott_szokott_rab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=995c7eaa-4c19-4188-b283-6842e7326bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb93816-d7c8-4c6a-a965-900379894bef","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Mar_jobban_van_a_penteken_meglott_szokott_rab","timestamp":"2019. február. 15. 19:50","title":"Már jobban van a pénteken meglőtt szökött rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij dollármilliomos humorista népszerű ugyan, de sokak szerint valójában egy oligarcha embere. ","shortLead":"Volodimir Zelenszkij dollármilliomos humorista népszerű ugyan, de sokak szerint valójában egy oligarcha embere. ","id":"201907_volodimir_zelenszkij_allamfoaspirans_ukran_humorista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2067c771-75e5-416e-9581-d0ef1f0c362e","keywords":null,"link":"/vilag/201907_volodimir_zelenszkij_allamfoaspirans_ukran_humorista","timestamp":"2019. február. 16. 08:30","title":"A humorban és az üzletben sem ismer tréfát, legújabb poénja, hogy ukrán elnök akar lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feebeec3-b58c-45a2-972f-b367c6d1b080","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfanatikusabb gyűjtők akár komoly összegeket is hajlandók kifizetni egy-egy ritkaságért. Ez a mostani azonban a legőrültebb vásárlásokon is túltesz. ","shortLead":"A legfanatikusabb gyűjtők akár komoly összegeket is hajlandók kifizetni egy-egy ritkaságért. Ez a mostani azonban...","id":"20190215_super_mario_bros_videojatek_nes_konzol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=feebeec3-b58c-45a2-972f-b367c6d1b080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc00ea30-da89-4468-9415-6d0af1dd9baf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_super_mario_bros_videojatek_nes_konzol","timestamp":"2019. február. 15. 19:03","title":"27 millió forintért kelt el egy érintetlen Super Mario-játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c18903-212d-41cf-94ce-06f53ec2da6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Titokban bitcoint és egyéb kriptopénzt lopott egy türkkös androidos kártevő. Az ESET kutatója résen volt, és a rosszindulatú appot már el is távolították a Google alkalmazás-áruházából.","shortLead":"Titokban bitcoint és egyéb kriptopénzt lopott egy türkkös androidos kártevő. Az ESET kutatója résen volt, és...","id":"20190214_clipper_androidos_malware_kriptopenzt_lopott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37c18903-212d-41cf-94ce-06f53ec2da6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9522cb24-d79b-4f35-8fd0-6e80f1b11631","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_clipper_androidos_malware_kriptopenzt_lopott","timestamp":"2019. február. 14. 12:03","title":"Így lopta a pénzt a trükkös vírus az androidosoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b8ac8b-e591-4939-a494-3496a24fb7ad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Óriási, Muppet Show-ba illő szörnyként képzeli el a holland kormány a britek EU-ból való kilépését, azaz a Brexitet. Stef Blok külügyminiszter egy Twitter-üzenetben meg is osztotta a világgal a Brexit-szörny képét, s hozzátette: vigyázzanak a hollandok arra, hogy a Brexit ne álljon, vagy ne feküdjön az útjukba.","shortLead":"Óriási, Muppet Show-ba illő szörnyként képzeli el a holland kormány a britek EU-ból való kilépését, azaz a Brexitet...","id":"20190214_Brexitszornnyel_keszulnek_a_hollandok_a_brit_kilepesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8b8ac8b-e591-4939-a494-3496a24fb7ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88695204-2973-4938-a4b0-c00dfc7684a8","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_Brexitszornnyel_keszulnek_a_hollandok_a_brit_kilepesre","timestamp":"2019. február. 14. 15:28","title":"Brexit-szörnnyel készülnek a hollandok a brit kilépésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3b02f5-992c-4cdb-a6ed-910396411a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos politikust az EchoTV egyik műsorában következetesen Jákob Péterként emlegették, a csatorna bocsánatot kért, miután nagyobb publicitást kapott a felvétel. ","shortLead":"A jobbikos politikust az EchoTV egyik műsorában következetesen Jákob Péterként emlegették, a csatorna bocsánatot kért...","id":"20190215_Jakab_Peter_Engem_meg_a_Jobbikon_belul_sem_zsidoztak_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb3b02f5-992c-4cdb-a6ed-910396411a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043e191d-5e52-42a8-b64e-4bbdf8e129a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Jakab_Peter_Engem_meg_a_Jobbikon_belul_sem_zsidoztak_le","timestamp":"2019. február. 15. 14:48","title":"Jakab Péter: \"Engem még a Jobbikon belül sem zsidóztak le\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]