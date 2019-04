Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Díszbe öltözött, feneketlen sötét képződmény\" lett a keresztségben. Szerencsére hawaii nyelven ez egyetlen szó, biztosan sok hasonló képződménnyel volt dolguk történelmük során.","shortLead":"\"Díszbe öltözött, feneketlen sötét képződmény\" lett a keresztségben. Szerencsére hawaii nyelven ez egyetlen szó...","id":"20190412_Talalo_nevet_kapott_a_fekete_lyuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808a09ac-c7b7-4511-a54e-a4050b3104b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_Talalo_nevet_kapott_a_fekete_lyuk","timestamp":"2019. április. 12. 10:08","title":"Találó nevet kapott a fekete lyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ff78d-83ff-4100-ade9-38fc1e4b497a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Iain Lindsay ismét megcsillogtatta magyar nyelvtudását. ","shortLead":"Iain Lindsay ismét megcsillogtatta magyar nyelvtudását. ","id":"20190411_Nemes_Nagy_Agnes_vers_Iain_Lindsay_brit_nagykovet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=181ff78d-83ff-4100-ade9-38fc1e4b497a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8995fbb0-c628-45cb-9704-cbb5241ecaa1","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Nemes_Nagy_Agnes_vers_Iain_Lindsay_brit_nagykovet","timestamp":"2019. április. 11. 10:31","title":"Idén Nemes Nagy Ágnes versét szavalja a brit nagykövet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafe9876-56d5-453e-a9bd-14a2c4938f01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi az M7-es autópályán fordult meg kocsijával, hogy egy másikkal összeütközzön. Közúti veszélyeztetés bűntette miatt vádat emeltek ellene.","shortLead":"A férfi az M7-es autópályán fordult meg kocsijával, hogy egy másikkal összeütközzön. Közúti veszélyeztetés bűntette...","id":"20190411_Szembe_ment_a_forgalommal_a_75_eves_ferfi_az_autopalyan_mert_meg_akart_halni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eafe9876-56d5-453e-a9bd-14a2c4938f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadf6502-fc94-4878-89b3-f7ef62c5c928","keywords":null,"link":"/cegauto/20190411_Szembe_ment_a_forgalommal_a_75_eves_ferfi_az_autopalyan_mert_meg_akart_halni","timestamp":"2019. április. 11. 08:24","title":"Szembement a forgalommal a 75 éves férfi az autópályán, mert meg akart halni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f61906d-23de-4400-a6dc-3fc8f3960b00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tele volt az alkatrészraktár a forgalmazásra szánt bontott \"termékekkel\".","shortLead":"Tele volt az alkatrészraktár a forgalmazásra szánt bontott \"termékekkel\".","id":"20190410_autolopas_autobontas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f61906d-23de-4400-a6dc-3fc8f3960b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dbadd3a-0da5-417b-8aeb-7428954a2b61","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_autolopas_autobontas","timestamp":"2019. április. 11. 04:06","title":"Nagyüzemben bontották a lopott tízmilliós autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f1eb5a-d1a7-4e85-ada1-f5ce295afc17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bercsényi Balázs az autóversenyző Lewis Hamiltonnak is készített már tetoválást, de ezúttal más miatt figyelt fel rá a világsajtó.","shortLead":"Bercsényi Balázs az autóversenyző Lewis Hamiltonnak is készített már tetoválást, de ezúttal más miatt figyelt fel rá...","id":"20190411_70_ismeretlen_embert_kotott_ossze_egy_eletre_egy_magyar_tetovalomuvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04f1eb5a-d1a7-4e85-ada1-f5ce295afc17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c61cf9e-7e57-466f-befb-664fdc7f17db","keywords":null,"link":"/elet/20190411_70_ismeretlen_embert_kotott_ossze_egy_eletre_egy_magyar_tetovalomuvesz","timestamp":"2019. április. 11. 14:07","title":"70 ismeretlen embert kötött össze egy életre egy magyar tetoválóművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a301355-ca5f-40cb-8c9b-2ff133a18af6","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Már 2014-ben is nagyobb volt a magyarok leggazdagabb egytizedének vagyonkoncentrációja, mint amivel eddig számoltunk, és azóta nőtt, már a lakosság teljes vagyonának 56 százaléka a legfölső tized kezében van. A háztartások szegényebbik felének csak az összvagyon 8,9 százaléka jut. ","shortLead":"Már 2014-ben is nagyobb volt a magyarok leggazdagabb egytizedének vagyonkoncentrációja, mint amivel eddig számoltunk...","id":"20190411_Sokkal_nagyobb_az_egyenlotlenseg_Magyarorszagon_mint_eddig_hittuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a301355-ca5f-40cb-8c9b-2ff133a18af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268ce47e-c122-4a48-8596-676b01bd8865","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190411_Sokkal_nagyobb_az_egyenlotlenseg_Magyarorszagon_mint_eddig_hittuk","timestamp":"2019. április. 11. 14:20","title":"Annyit is ér? Kiderült, mennyit keres és mennyije van a 100 ezer leggazdagabb magyarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c6be1d-966f-4ebf-ae47-e81ce65e926c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb fontos mérföldkőn van túl a Curiosity, amely most először mintát vett a marsi agyagból. ","shortLead":"Újabb fontos mérföldkőn van túl a Curiosity, amely most először mintát vett a marsi agyagból. ","id":"20190412_curiosity_nasa_marsjaro_agyag_minta_furas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97c6be1d-966f-4ebf-ae47-e81ce65e926c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c20e463-c4bc-42fe-bea8-d8b3faa1dc5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_curiosity_nasa_marsjaro_agyag_minta_furas","timestamp":"2019. április. 12. 12:33","title":"Begyűjtötte az első mintákat a Mars agyagos területéről a Curiosity","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aaf40cd-9e32-45d9-a84d-a61b5db93c0b","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Társadalmi vállalkozások képviselői találkoztak Budapesten. Őszintén beszéltek sikerről, kudarcról, hitehagyott, vidéki, hátrányos helyzetű munkatársakról, akik ennek ellenére is megcsinálták a maguk bizniszét.","shortLead":"Társadalmi vállalkozások képviselői találkoztak Budapesten. Őszintén beszéltek sikerről, kudarcról, hitehagyott...","id":"20190412_tarsadalmi_vallalkozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aaf40cd-9e32-45d9-a84d-a61b5db93c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20901b39-de1c-4e99-81c5-5f74005f7427","keywords":null,"link":"/kkv/20190412_tarsadalmi_vallalkozasok","timestamp":"2019. április. 12. 11:39","title":"Lehet úgy is vállalkozni, hogy ne csak a profit számítson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]