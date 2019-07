Sokat elárul a hetek óta tartó grúz–orosz vita kezelése arról, mit gondol Moszkva az 1991-ben szétesett Szovjetunió egykori tagállamairól. Miután grúz tüntetők – akik nem bocsátották meg, hogy a kaukázusi köztársasághoz tartozó Abházia és Dél-Oszétia hathatós orosz katonai segítséggel vívta ki függetlenségét 2008-ban – megostromolták a tbiliszi parlamentet, ahol az orosz törvényhozás egyik képviselője a parlamenti elnök székében ülve oroszul szólalt fel, Oroszország azonnal „nehéztüzérséggel” válaszolt.

Vlagyimir Putyin orosz elnök leállította a légi közlekedést a két ország között, majd utasította az utazási irodákat, ne értékesítsenek grúziai utakat, a fogyasztóvédelem pedig hirtelen „rájött”, hogy a Grúziából importált borok minősége nem felel meg az orosz szabványoknak. Dmitrij Peszkov, Putyin szóvivője bejelentette, a büntetőintézkedések mindaddig érvényben maradnak, amíg Grúzia nem hagy fel az „oroszgyűlölettel”. A szankciók annak ellenére megszülettek, hogy jelenleg is több ezer orosz turista tartózkodik Grúziában, s egyiküket sem érte inzultus.

Oroszellenes tüntetők Tbilisziben amerikai és grúz zászlókkal. Elég néhány szó © AFP / Vano Shlamov

„Leginkább azok az országok nyitottak az orosz befolyásra, amelyek politikai, gazdasági vagy biztonságpolitikai szempontból a legsérülékenyebbek. Például a világ államainak legszegényebb harmadába tartozó Tádzsikisztán és Kirgizisztán, vagy a kaukázusi, ugyancsak súlyos gazdasági helyzetben lévő Örményország, amely az Azerbajdzsánnal Karabah miatt folytatott területi vitában Moszkvától reméli a biztonsági garanciákat, nem alaptalanul” – mondta a HVG-nek Sz. Bíró Zoltán Oroszország-szakértő. Hozzátette, hogy amikor 2014-ben Oroszország elfoglalta az Ukrajnához tartozó Krímet, és katonai segítséget nyújtott a kelet-ukrajnai szakadároknak, nemcsak a Nyugat szemében romlott jelentősen a megítélése, hanem a volt szovjet tagállamokban is megrendült a Moszkva iránti bizalom. „Kazahsztán is olyan ország volt, amely korábban nagyobb fenyegetésnek érezte Kínát, mint a már jól ismert Oroszországot. Most a kazahok körében is érezhető a bizalmatlanság, már csak azért is, mert az orosz elitben több olyan éles eszű politikus is akad, aki rendre bejelentkezik az észak-kazahsztáni sztyeppékért” – magyarázta Sz. Bíró.

Fehéroroszország is nagymértékben függ Moszkvától – ez elsősorban annak köszönhető, hogy Minszk kedvezményes áron vásárolhatja meg, majd Nyugatra továbbértékesítheti az orosz olajat –, ám 2014 óta Alekszandr Lukasenko elnök is óvatosabban figyel kelet felé. A rendkívüli helyzetekről szóló törvényt például úgy változtatták meg, hogy ha az országban megjelennek az „udvarias zöld emberek” – azok a jelzések nélküli orosz katonák, akik elfoglalták a Krímet –, akkor az automatikusan magával hozza a szükségállapot kihirdetését. 2015-ben pedig Minszk nemet mondott arra, hogy Oroszország légitámaszpontot nyisson az országban.

Fehéroroszország szerepe ugyanakkor most ismét növekszik. Egyre több jel utal arra, hogy a Kremlben úgy akarják meghosszabbítani Vlagyimir Putyin orosz államfő uralmát – a jelenlegi alkotmány értelmében már nem indulhat a 2024-es választáson –, hogy egy állammá egyesül Fehéroroszország és Oroszország, és a szövetségi alakulat feje Putyin lenne. Ez viszont a fehérorosz államiság felszámolásával járna, ami ellen azért Lukasenkónak is lehet még pár szava. A minszki vezető helyzetét nehezíti, hogy bár az EU párbeszédet kezdett vele, a Lengyelország és Ukrajna szomszédságában lévő államra továbbra is úgy tekintenek, mint Európa utolsó diktatúrájára.

Ukrán katona a donyecki fronton. Nincs kijárat az alagútból © AFP / Anatoli Stepanov

„Moldova is elmenőben van” – mondta a HVG-nek Rácz András, a Political Capital Oroszország-szakértője, aki szerint fontos az a tény, hogy az Ukrajna és Románia közé ékelt országban már nem a Moszkva zsebében lévő, Igor Dodon államfőhöz köthető szocialisták kormányoznak egyedül, hanem koalíció jött létre a szocialisták és az EU-párti ellenzék között. „Az is fontos, hogy Moldova exportjának már csak a tizede irányul Oroszországba, azaz a gazdasági függés is csökken” – magyarázta.

Dmitrij Trenyin, a moszkvai Carnegie Központ vezetője szerint 2014 miatt Oroszország nemcsak a Kreml nagyhatalmi törekvései számára stratégiai fontosságú Ukrajnát vesztette el örökre, hanem lerombolta a posztszovjet külpolitika két alappillérét is. Azt, hogy Oroszország hosszabb távon az általa kialakított feltételekkel integrálódjon a nyugati struktúrákba, miközben az orosz vezetéssel újra egy ernyő alá kerül az egykori Szovjetunió tagállamainak a többsége.

Rácz András szerint Moszkvában nem kalkulálták be a Krím elfoglalásának várható következményeit. „A katonai megfontolásokat vették csak figyelembe, minden másra úgy tekintettek, hogy az mellékes veszteség. Oroszország attól tartott, hogy 2014-ben az új kijevi vezetés újratárgyalja a fekete-tengeri flotta szevasztopoli bázisáról kötött 2010-es szerződést. Moszkva mindenáron meg akarta tartani a támaszpontot” – mondta Rácz András.

A Szovjetunió romjain 1991 decemberében létrejött Független Államok Közössége (FÁK) sem működik túl eredményesen. A balti volt szovjet tagállamok – Észtország, Lettország és Litvánia – be sem léptek a szervezetbe, míg Türkmenisztán 2005-ben megfigyelőire változtatta státusát, Grúzia 2009-ben hivatalosan is kilépett a szervezetből, Ukrajna pedig 2014-ben jelentette be, hogy már nem tekinti magát FÁK-tagnak.

A katonai együttműködést szolgálni hivatott Kollektív Biztonsági Szervezet (ODKB) sem muzsikál túl jól. Róla kiderült ugyanis, leginkább azt a célt szolgálja, hogy Oroszország, csakúgy, mint a szovjet időkben, a határain túlra telepítse védelme egy részét, s ütközőzónaként használja a szomszédos – Moszkvában „közelkülföldnek” nevezett – államokat. Jelenleg egyebek mellett a Grúziától elvett, magát függetlennek tartó Abháziában és Dél-Oszétiában, valamint Örményországban, Tádzsikisztánban, Örményországban és Kirgizisztánban, illetve a Moldovához tartozó Dnyeszter Menti Köztársaságban működik orosz támaszpont, s a FÁK elméletileg részben közös hadereje egyszer sem avatkozott bele a helyi, például örményországi vagy kirgizisztáni válságok megoldásába.

Az Eurázsiai Gazdasági Unióval kapcsolatos orosz számítások sem jöttek be. A 2014-ben alapított szervezetbe eddig csak öt állam – Oroszország, Kazahsztán, Kirgizisztán, Örményország és Fehéroroszország – lépett be, s nem sikerült megnyerni a jelentős természeti kincsekkel rendelkező, és ezért magukat függetleníteni tudó államokat, Üzbegisztánt, Azerbajdzsánt és Türkmenisztánt. „Az Eurázsiai Gazdasági Unió, amelynek keretében a jelek alapján a gazdasági mellett politikai integrációt is meg akart valósítani Moszkva, az utolsó, kicsit kétségbeesett kísérlet volt arra, hogy orosz vezetéssel egyesítsék a posztszovjet területet, és lendületet adjanak a válságban lévő orosz gazdaság újraindításához. Úgy tűnik, egyik célt sem sikerült elérni” – vélekedett Sz. Bíró Zoltán. Még akkor sem, ha Putyin több alkalommal is azt mondta, sajnálatosnak tartja a Szovjetunió felbomlását.

Sz. Bíró Zoltán szerint a kudarc egyik fő oka az, hogy Oroszország folyamatosan azt ismételgeti, a posztszovjet államokban bekövetkezett különféle forradalmakat a Nyugat, illetve a külföldiek által támogatott civil szervezetek robbantották ki. „Moszkva nem hajlandó, legalábbis a nyilvánosság előtt, tudomásul venni, hogy a válságok kirobbanásának belső okai is vannak: a korrupció, illetve a posztszovjet utódállamokat jellemző nepotizmus” – magyarázta. Rácz András szerint az is csökkenti az unió esélyeit, hogy a térségben sok az autoriter rezsim, amelyek jellemzően nem hajlandók arra, hogy egy közös államalakulat javára lemondjanak szuverenitásuk egy részéről. „Az is fontos, hogy az egész unió teljes mértékben Oroszország-központú, és nem az a mindenki kereskedik mindenkivel jellegű rendszer, mint a mintaként szolgáló EU-ban” – tette hozzá.