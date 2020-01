Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tévébeszédben mondta el, hogy ő nem korrupt, hanem összeesküvés áldozata.","shortLead":"Tévébeszédben mondta el, hogy ő nem korrupt, hanem összeesküvés áldozata.","id":"20200101_Netanjahu_igenyt_tart_a_mentelmi_jogra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2e546c-2742-49da-9957-6e74cb61caa9","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Netanjahu_igenyt_tart_a_mentelmi_jogra","timestamp":"2020. január. 01. 21:24","title":"Netanjahu igényt tart a mentelmi jogra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai biztonsági szolgálatok hívták fel az oroszok figyelmét a két férfira, akik Abu Bakr al-Bagdadira, az Iszlám Állam azóta megölt vezetőjére is felesküdtek.","shortLead":"Az amerikai biztonsági szolgálatok hívták fel az oroszok figyelmét a két férfira, akik Abu Bakr al-Bagdadira, az Iszlám...","id":"20191231_Letartoztattak_ket_ferfit_mert_terrortamadasra_keszulhettek_Szentpetervaron_szilveszterkor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ae382b-8e9c-4d3a-97d6-ac31e45e068d","keywords":null,"link":"/vilag/20191231_Letartoztattak_ket_ferfit_mert_terrortamadasra_keszulhettek_Szentpetervaron_szilveszterkor","timestamp":"2019. december. 31. 09:55","title":"Letartóztattak két férfit, akik terrortámadásra készülhettek Szentpéterváron szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c17117-f48e-4c9e-9d6d-a59e193d8ef9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak Budapesten mintegy hatvanan kerültek a detoxikálóba szilveszter éjjelén.","shortLead":"Csak Budapesten mintegy hatvanan kerültek a detoxikálóba szilveszter éjjelén.","id":"20200101_Nagy_volt_a_forgalom_a_detoxikalokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79c17117-f48e-4c9e-9d6d-a59e193d8ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5120809d-3627-43fb-8c58-a74582f0c556","keywords":null,"link":"/itthon/20200101_Nagy_volt_a_forgalom_a_detoxikalokban","timestamp":"2020. január. 01. 12:49","title":"Nagy volt a forgalom a detoxikálókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96641c34-5725-417b-90c4-54ab922c05c4","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Elindítja-e a nehéztüzérséget a kormány az ellenzéki önkormányzatokkal szemben? Beüt-e a régóta várt válság? Elindul-e végre az egészségügy még régebben remélt átalakítása? Jóslataink 2020-ra.","shortLead":"Elindítja-e a nehéztüzérséget a kormány az ellenzéki önkormányzatokkal szemben? Beüt-e a régóta várt válság? Elindul-e...","id":"20200101_2020_mi_varhato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96641c34-5725-417b-90c4-54ab922c05c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce8fabd-e67d-4dbd-85d1-bbbab4d451ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200101_2020_mi_varhato","timestamp":"2020. január. 01. 17:00","title":"2020, amikor a vas és acél országából a kanapén nyaralók országává válunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ketten haltak meg az árokban.","shortLead":"Ketten haltak meg az árokban.","id":"20200101_Halalos_baleset_Nadudvarnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd077ee9-22cc-4cc5-8207-e28af1a8e566","keywords":null,"link":"/cegauto/20200101_Halalos_baleset_Nadudvarnal","timestamp":"2020. január. 01. 16:07","title":"Halálos baleset Nádudvarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1283345-0251-412b-b8e7-1490a13c25ef","c_author":"Szlavkovits Rita - Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Ha az idei évet úgy tesszük mérlegre, hogy mennyire hozott szerencsét a disznó, legalábbis felemás lesz a kép. Az újévi malacban bízva a mohácsi vágóhídon jártunk, megmutatjuk, milyen is a szép abból a húsból, amely akkora felfordulást okozott a világban.","shortLead":"Ha az idei évet úgy tesszük mérlegre, hogy mennyire hozott szerencsét a disznó, legalábbis felemás lesz a kép. Az újévi...","id":"20191231_2019_diszno_asp_bonafarm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1283345-0251-412b-b8e7-1490a13c25ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91efff16-54f3-4801-a3c0-79ade0fff512","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191231_2019_diszno_asp_bonafarm","timestamp":"2019. december. 31. 14:00","title":"Szerencsét és szerencsétlenséget is hozott a disznó éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb95f1d-5a5c-41d2-bbcc-b3fcf2c7b90a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főszerkesztő hosszú bejegyzésben és cikkválogatással köszönt el olvasóiktól. 2014 óta üzemeltek.","shortLead":"A főszerkesztő hosszú bejegyzésben és cikkválogatással köszönt el olvasóiktól. 2014 óta üzemeltek.","id":"20191231_abcug_toth_sara_richard_field","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cb95f1d-5a5c-41d2-bbcc-b3fcf2c7b90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f14b8766-eff0-4e7d-a0f0-6895803aab4a","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_abcug_toth_sara_richard_field","timestamp":"2019. december. 31. 21:34","title":"Újabb lap szűnt meg, vége az Abcúgnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gyermekgondozási díj maximális összege 225 288 forintra emelkedik. ","shortLead":"A gyermekgondozási díj maximális összege 225 288 forintra emelkedik. ","id":"20191231_Januar_1tol_no_a_gyed_osszege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5764fe46-2d45-4b44-9059-00005646109e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191231_Januar_1tol_no_a_gyed_osszege","timestamp":"2019. december. 31. 14:38","title":"Január 1-től nő a gyed összege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]