[{"available":true,"c_guid":"8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az új évtől nem közlekedhetnek a legszennyezőbb gépkocsik Spanyolország és Belgium legnagyobb városaiban.","shortLead":"Az új évtől nem közlekedhetnek a legszennyezőbb gépkocsik Spanyolország és Belgium legnagyobb városaiban.","id":"20200102_Kitiltottak_a_Barcelonabol_a_legszennyezobb_autokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ade590-cc7e-4014-9a58-13aad5f5c73d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200102_Kitiltottak_a_Barcelonabol_a_legszennyezobb_autokat","timestamp":"2020. január. 02. 21:18","title":"Kitiltották Barcelonából a legszennyezőbb autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85ef5ed-445b-44fd-856b-783c7a3d0b84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pesti Srácok a rendőrségre hivatkozva azt állítja, hogy Donáth Lászlót kihallgatták, a lelkész arról számolt be a lapunknak, hogy még csak meggyanúsítás történt.","shortLead":"A Pesti Srácok a rendőrségre hivatkozva azt állítja, hogy Donáth Lászlót kihallgatták, a lelkész arról számolt be...","id":"20200102_Meggyanusitotta_a_rendorseg_Donath_Laszlot_konnyu_testi_sertes_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f85ef5ed-445b-44fd-856b-783c7a3d0b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b83986-966e-4441-b809-7f7e46058891","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Meggyanusitotta_a_rendorseg_Donath_Laszlot_konnyu_testi_sertes_miatt","timestamp":"2020. január. 02. 19:54","title":"Meggyanúsította a rendőrség Donáth Lászlót könnyű testi sértés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6545b025-1cb8-40bc-9927-583693f32a32","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykerekű szovjet időgép teljesen gyári állapotú, fényezése is eredeti gyári. ","shortLead":"A négykerekű szovjet időgép teljesen gyári állapotú, fényezése is eredeti gyári. ","id":"20200104_42_eves_de_szinte_uj_1600as_lada_varja_uj_gazdajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6545b025-1cb8-40bc-9927-583693f32a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78929dc1-5f93-461d-98f6-b57c2f3b98db","keywords":null,"link":"/cegauto/20200104_42_eves_de_szinte_uj_1600as_lada_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2020. január. 04. 06:41","title":"42 éves, de szinte új 1600-as Lada várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4de2c9-d34a-49be-8d62-ce8ce117ee8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világon évente gyártott 80 millió kocsi alig több mint 2 százalékát adják a tisztán elektromos autók, mégis egyre inkább csak róluk szól az iparág. Összeszedtük az év legjobban várt újdonságait, és a listán alig maradt hely a hagyományos motorú kocsiknak. ","shortLead":"A világon évente gyártott 80 millió kocsi alig több mint 2 százalékát adják a tisztán elektromos autók, mégis egyre...","id":"20200104_2020_legjobban_vart_uj_autoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b4de2c9-d34a-49be-8d62-ce8ce117ee8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd21351e-2268-4e5a-9036-166f4e6fc913","keywords":null,"link":"/cegauto/20200104_2020_legjobban_vart_uj_autoi","timestamp":"2020. január. 04. 11:30","title":"10 autó, amit a legjobban várunk 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság elrendelte a 13 éves fiatal letartóztatását.","shortLead":"A bíróság elrendelte a 13 éves fiatal letartóztatását.","id":"20200103_hatba_szurta_iskolatarsat_egy_lany_esztergomban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfb7a8d-8b12-40e2-a365-6b01ddc12989","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_hatba_szurta_iskolatarsat_egy_lany_esztergomban","timestamp":"2020. január. 03. 09:38","title":"Hátba szúrta iskolatársát egy lány Esztergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e83f27-96f9-44fd-9282-c40eae3f106d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érintett cégek felosztották egymás között a projekt keretében kiírt közbeszerzéseket. ","shortLead":"Az érintett cégek felosztották egymás között a projekt keretében kiírt közbeszerzéseket. ","id":"20200103_Kozbeszerzes_osszejatszo_cegek_gvh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36e83f27-96f9-44fd-9282-c40eae3f106d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4357b8-e8c7-4f9b-b380-19249ceeaff7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200103_Kozbeszerzes_osszejatszo_cegek_gvh","timestamp":"2020. január. 03. 13:51","title":"MRI-t gyártó-forgalmazó cégeket büntetett 1,6 milliárdra a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0695d580-d507-447f-9103-af885853c308","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A péntekre virradó éjjel amerikai légicsapásban elhunyt Kászim Szulejmáni nem egyszerűen egy tábornok volt, hanem Irán mitikus alakja.","shortLead":"A péntekre virradó éjjel amerikai légicsapásban elhunyt Kászim Szulejmáni nem egyszerűen egy tábornok volt, hanem Irán...","id":"20200103_Kaszim_Szulejmani_Iran_kozelkeleti_machinatora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0695d580-d507-447f-9103-af885853c308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c53cae-56d9-4465-986e-6c140ad6a999","keywords":null,"link":"/vilag/20200103_Kaszim_Szulejmani_Iran_kozelkeleti_machinatora","timestamp":"2020. január. 03. 09:33","title":"Meghalt a Közel-Kelet iráni machinátora – portré Kászim Szulejmániról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93976895-cbfa-44b7-ab69-c1b961dba91b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cica jól van.","shortLead":"A cica jól van.","id":"20200104_Auto_motorterebol_mentettek_macskat_a_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93976895-cbfa-44b7-ab69-c1b961dba91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397be6c4-5be4-4a8d-a577-4dd27c0196e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Auto_motorterebol_mentettek_macskat_a_tuzoltok","timestamp":"2020. január. 04. 13:14","title":"Autó motorteréből mentettek macskát a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]