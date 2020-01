Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12c9c2ef-9006-4b32-9e6d-8a04e283dafd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Inkább száraz lesz az idő, a hideg hétkezdet után melegedésre lehet számítani.","shortLead":"Inkább száraz lesz az idő, a hideg hétkezdet után melegedésre lehet számítani.","id":"20200105_Metszo_hideg_ho_nelkul__ez_var_rank_jovo_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12c9c2ef-9006-4b32-9e6d-8a04e283dafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a33d9e2-043e-4d2a-b9c9-1eaeabec5d96","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Metszo_hideg_ho_nelkul__ez_var_rank_jovo_heten","timestamp":"2020. január. 05. 15:09","title":"Metsző hideg, hó nélkül - ez vár ránk jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93976895-cbfa-44b7-ab69-c1b961dba91b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cica jól van.","shortLead":"A cica jól van.","id":"20200104_Auto_motorterebol_mentettek_macskat_a_tuzoltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93976895-cbfa-44b7-ab69-c1b961dba91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397be6c4-5be4-4a8d-a577-4dd27c0196e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Auto_motorterebol_mentettek_macskat_a_tuzoltok","timestamp":"2020. január. 04. 13:14","title":"Autó motorteréből mentettek macskát a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e579e2-00ed-4065-a9d2-3d2d27f37bd0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ötletesen is lehet védeni a környezetet, ezt igazolja több olyan vállalkozás is, amelyre nem lehet ráfogni, hogy csak a pénzre hajt.","shortLead":"Ötletesen is lehet védeni a környezetet, ezt igazolja több olyan vállalkozás is, amelyre nem lehet ráfogni, hogy csak...","id":"202001_nem_kidobott_penz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7e579e2-00ed-4065-a9d2-3d2d27f37bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01344d19-a78a-4ab5-aeed-16d1daef0f5c","keywords":null,"link":"/360/202001_nem_kidobott_penz","timestamp":"2020. január. 05. 09:00","title":"Azt jósolják a kávézaccból, hogy a pálmaolajnak befellegzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37534b7-7284-4efb-ac23-4ee1ae953e13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberölés miatt nyomoz a rendőrség egy leégett mórahalmi épületben talált holttest ügyében.","shortLead":"Emberölés miatt nyomoz a rendőrség egy leégett mórahalmi épületben talált holttest ügyében.","id":"20200104_Egy_18_eves_fiu_holttestet_talaltak_meg_Morahalmon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d37534b7-7284-4efb-ac23-4ee1ae953e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef46fec2-7c53-4ae2-aabe-6ccc7726cc3e","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Egy_18_eves_fiu_holttestet_talaltak_meg_Morahalmon","timestamp":"2020. január. 04. 21:11","title":"Egy 18 éves fiú holttestét találták meg egy kiégett házban Mórahalmon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4f1076-1e76-4799-baf8-f76c7c455a60","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200104_Marabu_Feknyuz_Dugjuk_el_A_kis_Mukkot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b4f1076-1e76-4799-baf8-f76c7c455a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aacae94-a9b0-412c-a69f-3f0d1437012d","keywords":null,"link":"/kultura/20200104_Marabu_Feknyuz_Dugjuk_el_A_kis_Mukkot","timestamp":"2020. január. 04. 10:15","title":"Marabu Féknyúz: Dugjuk el A kis Mukkot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f4f50e-378e-4732-83c8-245ea7664767","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök Kászim Szulejmáni likvidálását azzal magyarázta, hogy a tábornok küszöbön álló merényleteket és aljas támadásokat tervezett amerikai katonák és diplomaták ellen, és ő áll a bagdadi amerikai nagykövetség elleni támadás mögött is. Trump azt is mondta, hogy az amerikai kormányzat nem törekszik rendszerváltoztatásra Iránban. \r

","shortLead":"Az amerikai elnök Kászim Szulejmáni likvidálását azzal magyarázta, hogy a tábornok küszöbön álló merényleteket és aljas...","id":"20200104_Trump_Amerika_a_tamadassal_nem_meginditani_hanem_megelozni_akar_egy_haborut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31f4f50e-378e-4732-83c8-245ea7664767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60f9aaf-affc-4055-9d33-8c6506f4539c","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Trump_Amerika_a_tamadassal_nem_meginditani_hanem_megelozni_akar_egy_haborut","timestamp":"2020. január. 04. 07:50","title":"Trump: Amerika a támadással nem megindítani, hanem megelőzni akar egy háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b445e37-1a66-42c5-8193-67e867570f1d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó fedélzeti kamerája videón rögzítette, amint a szembejövő sávból érkező autó fékezés nélkül a szakadékba hajt.","shortLead":"Egy autó fedélzeti kamerája videón rögzítette, amint a szembejövő sávból érkező autó fékezés nélkül a szakadékba hajt.","id":"20200104_Videon_amint_a_terepjaro_a_szakadekba_hajt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b445e37-1a66-42c5-8193-67e867570f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d811908-f184-4b68-8774-9e37cd5a5de9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200104_Videon_amint_a_terepjaro_a_szakadekba_hajt","timestamp":"2020. január. 04. 14:44","title":"Videón, amint egy terepjáró a szakadékba hajt Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"564e37c5-a914-4edc-9e49-e70ac108027d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista párt többek között azt szeretné megtudni, igaz-e az, hogy a miskolci kórházban egy roma származású nőnek tudtán kívül köttették el petevezetékét, hogy ne szülhessen.","shortLead":"A szocialista párt többek között azt szeretné megtudni, igaz-e az, hogy a miskolci kórházban egy roma származású nőnek...","id":"20200105_Spermalopas_titkos_mutetek_NAVnyomozas__Az_MSZP_tovabbra_is_valaszokra_var_a_miskolci_korhazzal_kapcsolatban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=564e37c5-a914-4edc-9e49-e70ac108027d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693d54f7-4b66-4323-9c6f-a6f083ade2cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Spermalopas_titkos_mutetek_NAVnyomozas__Az_MSZP_tovabbra_is_valaszokra_var_a_miskolci_korhazzal_kapcsolatban","timestamp":"2020. január. 05. 17:28","title":"Titkos műtétek és NAV-nyomozás - Az MSZP válaszokra vár a miskolci kórház ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]