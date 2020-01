Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"152513c7-3a2c-42b7-9701-607741f3f62c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felfüggesztette iraki kiképző műveleteit a NATO és az az Egyesült Államok vezette nemzetközi szövetség, amely az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ellen harcol.","shortLead":"Felfüggesztette iraki kiképző műveleteit a NATO és az az Egyesült Államok vezette nemzetközi szövetség, amely az Iszlám...","id":"20200104_Egy_ideig_nem_kepez_ki_tobb_iraki_katonat_a_NATO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=152513c7-3a2c-42b7-9701-607741f3f62c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92633fde-53e3-4fc2-99a3-21b841030443","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Egy_ideig_nem_kepez_ki_tobb_iraki_katonat_a_NATO","timestamp":"2020. január. 04. 15:23","title":"Egy ideig nem képez ki több iraki katonát a NATO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt telitalálatos szelvény ezen a héten az ötöslottóban, így a következő héten tovább nő a nyereménylap.","shortLead":"Nem volt telitalálatos szelvény ezen a héten az ötöslottóban, így a következő héten tovább nő a nyereménylap.","id":"20200104_Otos_lotto__meg_tobbet_nyerhetunk_a_jovo_heten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35795e8-b3af-459c-a85e-a869fb9e9947","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Otos_lotto__meg_tobbet_nyerhetunk_a_jovo_heten","timestamp":"2020. január. 04. 20:13","title":"Ötös lottó – még többet nyerhetünk a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8ef6c2-3a62-4b8c-a23e-09c846f8121c","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: katonadal, petárdaháború, bozóttűz, légicsapás, ítélet.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200105_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f8ef6c2-3a62-4b8c-a23e-09c846f8121c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2afae9a2-21a8-45af-9ba4-e12b23e51b7b","keywords":null,"link":"/360/20200105_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. január. 05. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya írni ment, tűzzáporban találta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1cfe48-f55e-46db-9031-28be0a4acb0e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Negyedszer döntötték le a szobrot, vélhetően haragos szurkolók az elkövetők.","shortLead":"Negyedszer döntötték le a szobrot, vélhetően haragos szurkolók az elkövetők.","id":"20200105_Vandalok_dontottek_le_Malmoben_Ibrahimovic_szobrat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f1cfe48-f55e-46db-9031-28be0a4acb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98d010e-0f8b-418f-aa40-04b3a9ab8c3c","keywords":null,"link":"/sport/20200105_Vandalok_dontottek_le_Malmoben_Ibrahimovic_szobrat","timestamp":"2020. január. 05. 12:12","title":"Vandálok döntötték le Malmőben Ibrahimovic szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megölte élettársát egy férfi Zalaegerszegen. A bűnös önként feladta magát. ","shortLead":"Megölte élettársát egy férfi Zalaegerszegen. A bűnös önként feladta magát. ","id":"20200104_Ujabb_csaladon_beluli_gyilkossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee877753-4972-44d6-8725-d2787434f4cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Ujabb_csaladon_beluli_gyilkossag","timestamp":"2020. január. 04. 16:50","title":"Családon belüli gyilkosság történt Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d39cc6-8c60-4421-8851-da9bbb0ea06a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton késő délutántól, estétől szórványosan várható eső, havas eső, az ország északkeleti harmadán havazás. Az éjszaka második felére ugyanakkor az ország nagy részén megszűnik a csapadék, és északnyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet. ","shortLead":"Szombaton késő délutántól, estétől szórványosan várható eső, havas eső, az ország északkeleti harmadán havazás...","id":"20200104_Johet_a_ho","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10d39cc6-8c60-4421-8851-da9bbb0ea06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d74ecd-de72-4984-bfe2-effb05568961","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Johet_a_ho","timestamp":"2020. január. 04. 18:39","title":"Jöhet a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6545b025-1cb8-40bc-9927-583693f32a32","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykerekű szovjet időgép teljesen gyári állapotú, fényezése is eredeti gyári. ","shortLead":"A négykerekű szovjet időgép teljesen gyári állapotú, fényezése is eredeti gyári. ","id":"20200104_42_eves_de_szinte_uj_1600as_lada_varja_uj_gazdajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6545b025-1cb8-40bc-9927-583693f32a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78929dc1-5f93-461d-98f6-b57c2f3b98db","keywords":null,"link":"/cegauto/20200104_42_eves_de_szinte_uj_1600as_lada_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2020. január. 04. 06:41","title":"42 éves, de szinte új 1600-as Lada várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1511ce8-4360-4186-984f-3433f796eb62","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az év első tonhalárverésének sztárjánál is volt drágább korábban.\r

","shortLead":"Az év első tonhalárverésének sztárjánál is volt drágább korábban.\r

","id":"20200105_Kilonkent_kozel_ketmillio_forintert_kelt_el_egy_tonhal_Japanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1511ce8-4360-4186-984f-3433f796eb62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c818c2c-93a3-4572-8f7a-a8206cbbb0a7","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Kilonkent_kozel_ketmillio_forintert_kelt_el_egy_tonhal_Japanban","timestamp":"2020. január. 05. 16:15","title":"Kilónként közel kétmillió forintért kelt el egy tonhal Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]