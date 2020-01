Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35eb2449-2f12-4dc8-8bcc-05e894908e50","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azt állítják, tisztán üzleti alapon vennének meg egy jobboldali tévécsatornát.","shortLead":"Azt állítják, tisztán üzleti alapon vennének meg egy jobboldali tévécsatornát.","id":"20200111_WSJ_Tevet_vasarolnanak_Trump_szovetsegesei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35eb2449-2f12-4dc8-8bcc-05e894908e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e67be9-383a-46ed-a549-33f7ec426e10","keywords":null,"link":"/vilag/20200111_WSJ_Tevet_vasarolnanak_Trump_szovetsegesei","timestamp":"2020. január. 11. 09:04","title":"WSJ: Tévét vásárolnának Trump szövetségesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"044a1fc5-5c9b-4aff-94b6-c3f1d6d32208","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vitatkoztak a támadás előtt.","shortLead":"Vitatkoztak a támadás előtt.","id":"20200112_Mellkason_szurta_fiat_egy_apa_Kiskunfelegyhazan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=044a1fc5-5c9b-4aff-94b6-c3f1d6d32208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f78a5fb5-76b8-49ad-ae32-79ccc4291f2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_Mellkason_szurta_fiat_egy_apa_Kiskunfelegyhazan","timestamp":"2020. január. 12. 17:47","title":"Mellkason szúrta fiát egy apa Kiskunfélegyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e50da3-d744-4b1e-9969-1e989f4bdb86","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Amerikai drónnak nézni egy utasszállítót több mint hiba - mondja a szakértő. ","shortLead":"Amerikai drónnak nézni egy utasszállítót több mint hiba - mondja a szakértő. ","id":"20200111_Az_irani_hadsereg_kepzettsegi_szintjerol_is_sok_kerdest_felvet_az_ukran_gep_lelovese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89e50da3-d744-4b1e-9969-1e989f4bdb86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3909b64d-84ab-4251-a656-b950871897b2","keywords":null,"link":"/vilag/20200111_Az_irani_hadsereg_kepzettsegi_szintjerol_is_sok_kerdest_felvet_az_ukran_gep_lelovese","timestamp":"2020. január. 11. 21:34","title":"Az iráni hadsereg képzettségi szintjéről is sokat elárul az ukrán gép lelövése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"De ezen nem szexorgia látható.","shortLead":"De ezen nem szexorgia látható.","id":"20200111_Ismet_egy_video_miatt_lehet_botrany_Gyorben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89acef3-2c02-4149-bce7-50f161ff7935","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_Ismet_egy_video_miatt_lehet_botrany_Gyorben","timestamp":"2020. január. 11. 15:25","title":"Ismét egy videó miatt lehet botrány Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b446930-48a0-4aeb-a015-32764d3784bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hosszein Szalaminak értesülések szerint magyarázatot kellett adnia arra válaszcsapására is, amely Kászem Szulejmáni kiiktatása után történt. ","shortLead":"Hosszein Szalaminak értesülések szerint magyarázatot kellett adnia arra válaszcsapására is, amely Kászem Szulejmáni...","id":"20200112_Meghallgatta_az_irani_parlament_a_Forradalmi_Garda_parancsnokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b446930-48a0-4aeb-a015-32764d3784bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4201ea8d-c2bd-459a-94a3-bee7b7000145","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Meghallgatta_az_irani_parlament_a_Forradalmi_Garda_parancsnokat","timestamp":"2020. január. 12. 14:10","title":"Meghallgatták az iráni Forradalmi Gárda parancsnokát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f325d283-9d93-40cf-a716-879ccad2e6ab","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy közjegyző tisztázta a helyzetet.","shortLead":"Egy közjegyző tisztázta a helyzetet.","id":"20200112_Maskepp_vehetik_igenybe_az_allami_csaladtamogatasokat_a_hazasparok_es_az_elettarsak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f325d283-9d93-40cf-a716-879ccad2e6ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4edb79da-666d-411f-aad0-6f6d863b299d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200112_Maskepp_vehetik_igenybe_az_allami_csaladtamogatasokat_a_hazasparok_es_az_elettarsak","timestamp":"2020. január. 12. 14:26","title":"Másképp vehetik igénybe az állami családtámogatásokat a házaspárok és az élettársak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c48070-4345-4b54-b3aa-31f132281c77","c_author":"Németh Róbert","category":"velemeny","description":"Egy a tábor, egy a zászló, legyen egy a név is.","shortLead":"Egy a tábor, egy a zászló, legyen egy a név is.","id":"20200111_The_Orbans","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7c48070-4345-4b54-b3aa-31f132281c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb4ecbf-c7f4-4a8b-b36d-b46453745b5b","keywords":null,"link":"/velemeny/20200111_The_Orbans","timestamp":"2020. január. 11. 14:25","title":"The Orbáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082bb99c-79de-49a8-9d33-73dd561c506e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem elég, hogy Irán beismerte a repülőgép lelövését, nyílt vizsgálatot és a vétkesek felelősségre vonását kéri az ukrán elnök.","shortLead":"Nem elég, hogy Irán beismerte a repülőgép lelövését, nyílt vizsgálatot és a vétkesek felelősségre vonását kéri az ukrán...","id":"20200111_Karteritest_es_felelossegre_vonast_kovetel_az_ukran_elnok_Irantol_a_lelott_repulo_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=082bb99c-79de-49a8-9d33-73dd561c506e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6685cad5-604a-4233-a49e-d8bf82f65a07","keywords":null,"link":"/vilag/20200111_Karteritest_es_felelossegre_vonast_kovetel_az_ukran_elnok_Irantol_a_lelott_repulo_miatt","timestamp":"2020. január. 11. 09:19","title":"Kártérítést és felelősségre vonást követel az ukrán elnök Irántól a lelőtt repülő miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]