[{"available":true,"c_guid":"dcba6087-f8ff-4628-85b4-96a0ef364c78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Óriási trauma volt számára, mikor kiderült, hogy gyógyíthatatlan beteg. ","shortLead":"Óriási trauma volt számára, mikor kiderült, hogy gyógyíthatatlan beteg. ","id":"20200111_Wichmann_Nem_tudnak_meggyogyitani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcba6087-f8ff-4628-85b4-96a0ef364c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e666b0-8857-4cee-aa1d-34b81a157cab","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_Wichmann_Nem_tudnak_meggyogyitani","timestamp":"2020. január. 11. 14:42","title":"Wichmann: \"Nem tudnak meggyógyítani\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf15f41-0d08-494a-baed-51877e5c60e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"E.L. James szado-mazo fantáziavilága, A szürke ötven árnyalata letarolta az amerikai könyvpiacot. Olyannyira, hogy az eladási lista második és harmadik helyén ugyanennek a könyvnek a második és a harmadik kötete áll.\r

\r

","shortLead":"E.L. James szado-mazo fantáziavilága, A szürke ötven árnyalata letarolta az amerikai könyvpiacot. Olyannyira...","id":"20200110_Az_elozo_evtized_konyve_Amerikaban_egyertelmuen_A_szurke_otven_arnyalata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcf15f41-0d08-494a-baed-51877e5c60e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99b34232-c600-4fcc-b680-250fa282c882","keywords":null,"link":"/kultura/20200110_Az_elozo_evtized_konyve_Amerikaban_egyertelmuen_A_szurke_otven_arnyalata","timestamp":"2020. január. 10. 16:19","title":"Az előző évtized könyve Amerikában egyértelműen A szürke ötven árnyalata lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20200111_Meghalt_egy_no_Tatabanyanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a3368a-cda8-4518-8374-1689e635baea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200111_Meghalt_egy_no_Tatabanyanal","timestamp":"2020. január. 11. 17:01","title":"Meghalt egy nő Tatabányánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1574a717-a2e9-4d46-9aaf-c3c00086460d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magán-nyugdíj pénztári tagok majdnem megduplázták megtakarításukat.","shortLead":"A magán-nyugdíj pénztári tagok majdnem megduplázták megtakarításukat.","id":"20200111_Valtozott_a_piac__kommentalta_a_Fidesz_az_magan_nyugdijpenztarak_sikeret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1574a717-a2e9-4d46-9aaf-c3c00086460d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c662f8-87b2-4ca5-b961-d7dd296f83b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200111_Valtozott_a_piac__kommentalta_a_Fidesz_az_magan_nyugdijpenztarak_sikeret","timestamp":"2020. január. 11. 21:05","title":"\"Változott a piac\" - kommentálta a Fidesz a magán-nyugdíjpénztárak sikerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4850f6-882f-4732-aa65-46d7c455b434","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszokhattuk már, hogy a Pixelek két változatban jelennek meg. A sima modell mellett van egy XL verzió is. Azonban úgy hírlik, hogy a Pixel 4a esetében másként döntött a Google.","shortLead":"Megszokhattuk már, hogy a Pixelek két változatban jelennek meg. A sima modell mellett van egy XL verzió is. Azonban...","id":"20200111_google_pixel_4a_xl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c4850f6-882f-4732-aa65-46d7c455b434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b34bbb7-a50b-420a-97c3-e3902e5f3c63","keywords":null,"link":"/tudomany/20200111_google_pixel_4a_xl","timestamp":"2020. január. 11. 16:03","title":"Magányos maradhat idén a Google telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596bd39e-13d0-4d09-a460-d20e827d3777","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A kínai Geely lehet a lehetséges résztulajdonos, akiké a Volvo vagy Lotus gyártó fele is. ","shortLead":"A kínai Geely lehet a lehetséges résztulajdonos, akiké a Volvo vagy Lotus gyártó fele is. ","id":"20200112_Az_Aston_Martin_is_kinai_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=596bd39e-13d0-4d09-a460-d20e827d3777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72146eda-a847-4f16-a255-916f33412eb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200112_Az_Aston_Martin_is_kinai_lehet","timestamp":"2020. január. 12. 10:15","title":"Az Aston Martin is kínai lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5829c2fe-d312-4aef-b89d-e26570ce3064","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap kevés volt ahhoz, hogy bátrabb legyen a miniszter.","shortLead":"Egy nap kevés volt ahhoz, hogy bátrabb legyen a miniszter.","id":"20200110_orban_kasler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5829c2fe-d312-4aef-b89d-e26570ce3064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2d2ba6-9b0c-4675-8bb9-c628ed38cc79","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_orban_kasler","timestamp":"2020. január. 10. 16:27","title":"Hiába ígérte az ellenkezőjét Orbán, Kásler még mindig bujkál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fa2f44-f37e-4cae-bb37-322d6f2b3acc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A múltat ugyanolyan nehéz megérteni, mint a jövőt megmondani. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti régi történeteket fogalmazza újra, de minden gyorsabb, veszélyesebb és még inkább felhasználóbarát lesz.","shortLead":"A múltat ugyanolyan nehéz megérteni, mint a jövőt megmondani. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti...","id":"20200111_1920_2020_politika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87fa2f44-f37e-4cae-bb37-322d6f2b3acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d7bc9a1-3629-4b09-9cac-db5e2e0cc070","keywords":null,"link":"/360/20200111_1920_2020_politika","timestamp":"2020. január. 11. 12:00","title":"1920-2020: A politikában nem jutottunk ötről hatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]