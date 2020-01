Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee83f092-2e3a-4739-9d83-731b682f20e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 33 éves hajléktalan nőt vertek halálra – állapította meg a rendőrség.","shortLead":"Egy 33 éves hajléktalan nőt vertek halálra – állapította meg a rendőrség.","id":"20200115_nepfurdo_utca_emberoles_azonositas_hajlektalan_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee83f092-2e3a-4739-9d83-731b682f20e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3d1193-0786-4625-9298-ef467358c015","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_nepfurdo_utca_emberoles_azonositas_hajlektalan_no","timestamp":"2020. január. 15. 11:49","title":"Azonosították a Népfürdő utcai gyilkosság áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04381068-cb1c-4c70-8865-81db45b360d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A furcsa új autó, a Cybertruck bemutatója nem sikerült túl jól, a kocsi törhetetlen ablakai a közönség előtt törtek össze. Elon Musk megtalálta az ebben rejlő pénzügyi lehetőséget.","shortLead":"A furcsa új autó, a Cybertruck bemutatója nem sikerült túl jól, a kocsi törhetetlen ablakai a közönség előtt törtek...","id":"20200115_golyoallo_polo_tesla_cybertruck_torhetetlen_uveg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04381068-cb1c-4c70-8865-81db45b360d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8fa6c7-6cca-4097-99de-9984df2c009d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_golyoallo_polo_tesla_cybertruck_torhetetlen_uveg","timestamp":"2020. január. 15. 16:33","title":"“Golyóálló” pólót kezdett árulni a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4621550f-ed85-41b9-a360-1f75922da351","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A polgári védelem arra szólította fel a közelben élőket, hogy elővigyázatosságból ne nyissanak ablakot, és ne tartózkodjanak a szabad levegőn.","shortLead":"A polgári védelem arra szólította fel a közelben élőket, hogy elővigyázatosságból ne nyissanak ablakot, és ne...","id":"20200114_Egy_halalos_aldozata_es_legkevesebb_negy_serultje_van_egy_spanyol_vegyi_uzemben_tortent_robbanasnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4621550f-ed85-41b9-a360-1f75922da351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ef439c-8aa0-481e-a8d0-fa5b1c720792","keywords":null,"link":"/vilag/20200114_Egy_halalos_aldozata_es_legkevesebb_negy_serultje_van_egy_spanyol_vegyi_uzemben_tortent_robbanasnak","timestamp":"2020. január. 14. 21:55","title":"Egy halálos áldozata és legkevesebb négy sérültje van egy spanyol vegyi üzemben történt robbanásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66223a9-fc34-4eb3-874d-663152f5d6a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU tagállamait nézve a magyarországi betegek töltötték a legtöbb időt kórházakban az Eurostat egy most közzétett felmérése szerint.","shortLead":"Az EU tagállamait nézve a magyarországi betegek töltötték a legtöbb időt kórházakban az Eurostat egy most közzétett...","id":"20200114_eurostat_korhaz_beteg_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d66223a9-fc34-4eb3-874d-663152f5d6a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daecec09-7ae4-4ad4-a534-2fc079e94fd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_eurostat_korhaz_beteg_magyarorszag","timestamp":"2020. január. 14. 20:45","title":"Újabb negatív rekordot döntöttek a magyarok az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f61481-a949-481d-a463-1f83b8b7ea6f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két idős ember és 53 éves ápolójuk is életét vesztette egy voitsbergi lakástűzben.","shortLead":"Két idős ember és 53 éves ápolójuk is életét vesztette egy voitsbergi lakástűzben.","id":"20200114_Meghalt_egy_magyar_no_amikor_kigyulladt_egy_haz_Ausztriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72f61481-a949-481d-a463-1f83b8b7ea6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c73a56f-2b08-4642-8c1b-191741f852a9","keywords":null,"link":"/vilag/20200114_Meghalt_egy_magyar_no_amikor_kigyulladt_egy_haz_Ausztriaban","timestamp":"2020. január. 14. 14:58","title":"Lakástűzben halt meg egy magyar ápolónő Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megmosolyogja a ruházati szakma egy része, hogy az Amazon erősíteni kívánja jelenlétét a luxusmárkák piacán.","shortLead":"Megmosolyogja a ruházati szakma egy része, hogy az Amazon erősíteni kívánja jelenlétét a luxusmárkák piacán.","id":"20200115_amazon_luxusruha_divat_webaruhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf01f039-49f9-48e4-9d03-458a5ed02ad3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_amazon_luxusruha_divat_webaruhaz","timestamp":"2020. január. 15. 12:03","title":"\"Túl száraz\" az Amazon-élmény? Luxussarkok nyílhatnak a webáruházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d391b5a6-8af6-4958-8026-8f13113fe293","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magnus Carlsen a 111. meccsén sem talált legyőzőre.","shortLead":"Magnus Carlsen a 111. meccsén sem talált legyőzőre.","id":"20200114_sakkvilagbajnok_veretlensegi_vilagrekord_magnus_carlsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d391b5a6-8af6-4958-8026-8f13113fe293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a8b058c-c871-4d98-8b4a-84a1aba89fd1","keywords":null,"link":"/sport/20200114_sakkvilagbajnok_veretlensegi_vilagrekord_magnus_carlsen","timestamp":"2020. január. 14. 18:07","title":"Megdöntötte a veretlenségi világrekordot a sakkvilágbajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b0b43ed-bbb7-43cb-8faa-3141817c90ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincsenek politikus barátai, soha nem indult közbeszerzésen, csak akkor vásárol, amikor mások eladnak, a vagyonát jótékonykodásra szánja – erről beszélt a HVG-nek Jellinek Dániel, az Indotek cégcsoport vezetője.","shortLead":"Nincsenek politikus barátai, soha nem indult közbeszerzésen, csak akkor vásárol, amikor mások eladnak, a vagyonát...","id":"20200115_Igy_lehet_mutyi_nelkul_ingatlanmagnas_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b0b43ed-bbb7-43cb-8faa-3141817c90ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5526fa-61e5-41f7-b5ff-7cf01d2e6e51","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_Igy_lehet_mutyi_nelkul_ingatlanmagnas_Magyarorszagon","timestamp":"2020. január. 15. 15:11","title":"Így lehet mutyi nélkül ingatlanmágnás Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]