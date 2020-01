Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Olasz sztrájk miatt borulhat az európai légi közlekedés, nem volt bomba a Samsung-gyárban, jó évet zártak a hazai oligarchák. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Olasz sztrájk miatt borulhat az európai légi közlekedés, nem volt bomba a Samsung-gyárban, jó évet zártak a hazai...","id":"20200114_Radar360reggel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed92f983-83c6-48b9-a716-7bc5c0fc53e5","keywords":null,"link":"/360/20200114_Radar360reggel","timestamp":"2020. január. 14. 08:00","title":"Radar360: Packáznak Budapesttel, Harryvel és Meghannel viszont nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kéz a kézben járnak: drágul a liszt is.","shortLead":"Kéz a kézben járnak: drágul a liszt is.","id":"20200114_Dragul_a_kenyer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cc535a-b8f0-411c-8a7f-8ecd1f5b7123","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_Dragul_a_kenyer","timestamp":"2020. január. 14. 05:03","title":"Drágul a kenyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b2c9ad-50e0-4484-97e5-9cbb80ac80cc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bár az alábbi 6 tényezőre leginkább a szakemberek szoktak rákérdezni, érdemes magunkkal is lejátszani a kérdezz-feleleket.","shortLead":"Bár az alábbi 6 tényezőre leginkább a szakemberek szoktak rákérdezni, érdemes magunkkal is lejátszani...","id":"20200114_Kerdezzuk_meg_magunktol_mennyire_vagyunk_fuggok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68b2c9ad-50e0-4484-97e5-9cbb80ac80cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62ad091-78b7-4291-815d-5cb9ff21face","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200114_Kerdezzuk_meg_magunktol_mennyire_vagyunk_fuggok","timestamp":"2020. január. 14. 12:15","title":"Kérdezzük meg magunktól, mennyire vagyunk függők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd5067a-6624-479b-a5c7-235297542725","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szépségipar legújabb tendenciái alapján 2020-ban a használt termékek piacának robbanását jósolják. ","shortLead":"A szépségipar legújabb tendenciái alapján 2020-ban a használt termékek piacának robbanását jósolják. ","id":"20200114_On_venne_hasznalt_ruzst","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecd5067a-6624-479b-a5c7-235297542725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20045e39-c0a2-49dd-8316-98c7796ceb05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_On_venne_hasznalt_ruzst","timestamp":"2020. január. 14. 06:13","title":"Ön venne használt rúzst? Ez lehet a következő őrület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7586ea05-e767-4ba0-ac06-e23ce06686fd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Berlinben folytatják az egyeztetést.","shortLead":"Berlinben folytatják az egyeztetést.","id":"20200114_Nincs_tuzszunet_Libiaban_Haftar_tabornok_alairas_nelkul_tavozott_Moszkvabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7586ea05-e767-4ba0-ac06-e23ce06686fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e323e52-a2d3-4d84-9524-4d2dc058fc11","keywords":null,"link":"/vilag/20200114_Nincs_tuzszunet_Libiaban_Haftar_tabornok_alairas_nelkul_tavozott_Moszkvabol","timestamp":"2020. január. 14. 13:45","title":"Nincs tűzszünet Libiában: Haftar tábornok aláírás nélkül távozott Moszkvából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1546e2b-fb90-4d6a-86cc-8dadea43882c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft még most is lehetőséget is ad rá, hogy fizetés nélkül lehessen áttérni a Windows korábbi verzióiról az operációs rendszer legújabb, 10-es kiadására.","shortLead":"A Microsoft még most is lehetőséget is ad rá, hogy fizetés nélkül lehessen áttérni a Windows korábbi verzióiról...","id":"20200114_microsoft_windows_10_frissites_ingyen_telepites_windows_7_windows_8_1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1546e2b-fb90-4d6a-86cc-8dadea43882c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8c3c82-2d06-479f-88aa-4c444103c06f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_microsoft_windows_10_frissites_ingyen_telepites_windows_7_windows_8_1","timestamp":"2020. január. 14. 20:18","title":"Még most is ingyen teheti fel a gépére a Windows 10-et – mutatjuk, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7370444-b60b-4559-bba6-9a4764151c02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most felismert, Cable Haunt névre keresztelt biztonsági rés veszélyezteti az otthoni modemek, illetve a rácsatlakozott eszközök biztonságát. Az esetleges támadók az adatforgalomba is belepiszkálhatnak.","shortLead":"Egy most felismert, Cable Haunt névre keresztelt biztonsági rés veszélyezteti az otthoni modemek, illetve...","id":"20200114_modem_sebezhetoseg_cable_haunt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7370444-b60b-4559-bba6-9a4764151c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a943195-715f-4032-afb1-38eda96267e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_modem_sebezhetoseg_cable_haunt","timestamp":"2020. január. 14. 17:23","title":"Miről megy otthon a wifi? 200 millió otthoni modemet veszélyeztető hibára bukkantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c5df2ba-8625-440c-926d-3ecaef161a40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A NER temploma most már teljes áhítatot sugároz.","shortLead":"A NER temploma most már teljes áhítatot sugároz.","id":"20200114_DrMariasnak_tokeletes_vizioja_van_Schmidt_Szuz_Mariarol_es_kisdederol_Ungar_Peterrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c5df2ba-8625-440c-926d-3ecaef161a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6169a3-b435-4cb8-95b5-34083738229b","keywords":null,"link":"/elet/20200114_DrMariasnak_tokeletes_vizioja_van_Schmidt_Szuz_Mariarol_es_kisdederol_Ungar_Peterrol","timestamp":"2020. január. 14. 14:47","title":"DrMáriásnak tökéletes víziója van Schmidt Szűz Máriáról és kisdedéről, Ungár Péterről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]