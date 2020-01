Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c64f63c-6111-4ec7-81ce-9600d7687d04","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Évente átlagosan 3000 embernél fedeznek fel tüdőrákot a horvátoknál. A betegséget leggyakrabban a dohányzás okozza.","shortLead":"Évente átlagosan 3000 embernél fedeznek fel tüdőrákot a horvátoknál. A betegséget leggyakrabban a dohányzás okozza.","id":"20200114_tudorak_szuroprogram_horvatorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c64f63c-6111-4ec7-81ce-9600d7687d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f412459-a65c-4630-94ba-32bba4fb5034","keywords":null,"link":"/vilag/20200114_tudorak_szuroprogram_horvatorszag","timestamp":"2020. január. 14. 17:59","title":"Az EU-ban először Horvátországban indul nemzeti tüdőrák-szűrőprogram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e459d0-b953-40c1-873c-e21e124f6804","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendőrségnek több év alatt sikerült kinyomoznia, kik az \"elkövetők\".\r

","shortLead":"A rendőrségnek több év alatt sikerült kinyomoznia, kik az \"elkövetők\".\r

","id":"20200113_blackhall_colliery_penzkoteg_jotekonysag_anglia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7e459d0-b953-40c1-873c-e21e124f6804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79172251-368f-4358-9c18-ac1897b86341","keywords":null,"link":"/elet/20200113_blackhall_colliery_penzkoteg_jotekonysag_anglia","timestamp":"2020. január. 13. 21:29","title":"Kiderült, ki hagyott évekig pénzkötegeket egy angol faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cdf5f8-c0db-440c-9036-1b88ac7dfdd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzést múlt héten észlelték az egyik osztályon, ami miatt felvételi zárlatot és látogatási tilalmat vezettek be az intézményben.","shortLead":"A fertőzést múlt héten észlelték az egyik osztályon, ami miatt felvételi zárlatot és látogatási tilalmat vezettek be...","id":"20200113_fertozes_latogatasi_titalom_mutet_operacio_idegtudomanyi_intezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44cdf5f8-c0db-440c-9036-1b88ac7dfdd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e53f10-d2ba-4991-b715-c3dc171a85a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_fertozes_latogatasi_titalom_mutet_operacio_idegtudomanyi_intezet","timestamp":"2020. január. 13. 14:28","title":"Fertőzés miatt szünetel a beteglátogatás és műtétek maradnak el az Idegtudományi Intézetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ee7332-5e80-4539-9690-fc140bb35d10","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több projektcéget is alapított decemberben Herdon István debreceni milliárdos Xanga-csoportja, és azok napokon belül olyan cégek tulajdonába kerültek, amelyeket az adóoptimalizálási lehetőségeiről is ismert amerikai Delaware államban jegyeztek be. ","shortLead":"Több projektcéget is alapított decemberben Herdon István debreceni milliárdos Xanga-csoportja, és azok napokon belül...","id":"202002_saigo_sharing_amerikai_uzletek_remenyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68ee7332-5e80-4539-9690-fc140bb35d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4782ef-789e-494b-ac80-4f24f83aef5f","keywords":null,"link":"/360/202002_saigo_sharing_amerikai_uzletek_remenyeben","timestamp":"2020. január. 14. 14:00","title":"Amerikai üzletek reményében alapított cégeket a debreceni milliárdos ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint Makaó nagyra értékeli, hogy Magyarország nem szól bele a terület belső berendezkedésébe, illetve Kínához fűződő kapcsolatába.","shortLead":"A külügyminiszter szerint Makaó nagyra értékeli, hogy Magyarország nem szól bele a terület belső berendezkedésébe...","id":"20200114_Szijjarto_Peter_szerint_Makaoban_komoly_igeny_van_a_magyar_premium_termekekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce12d3e9-3c87-414f-97b9-cf708e06999e","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Szijjarto_Peter_szerint_Makaoban_komoly_igeny_van_a_magyar_premium_termekekre","timestamp":"2020. január. 14. 08:41","title":"Szijjártó Péter szerint Makaóban komoly igény van a magyar prémiumtermékekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd5067a-6624-479b-a5c7-235297542725","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szépségipar legújabb tendenciái alapján 2020-ban a használt termékek piacának robbanását jósolják. ","shortLead":"A szépségipar legújabb tendenciái alapján 2020-ban a használt termékek piacának robbanását jósolják. ","id":"20200114_On_venne_hasznalt_ruzst","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecd5067a-6624-479b-a5c7-235297542725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20045e39-c0a2-49dd-8316-98c7796ceb05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_On_venne_hasznalt_ruzst","timestamp":"2020. január. 14. 06:13","title":"Ön venne használt rúzst? Ez lehet a következő őrület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb24425-0c78-4249-b0ce-d1a5a54c7ec1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"„Ami elromolhat, az el is romlik” – ezt a mondatot az is ismeri, aki nem olvasta Murphy törvénykönyvét. Arthur Bloch könyvsorozata műszaki emberek humorából indult el, aztán jöttek a közgazdászok, és rájöttek, hogy az írások sok része nemcsak vicces, hanem igaz is.","shortLead":"„Ami elromolhat, az el is romlik” – ezt a mondatot az is ismeri, aki nem olvasta Murphy törvénykönyvét. Arthur Bloch...","id":"20200115_Murphy_torvenyek_kozgazdasagi_elmeletek_burokracia_eloleptetes_dragulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bb24425-0c78-4249-b0ce-d1a5a54c7ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb40a1d-f385-4605-9a75-5d2017eb8eec","keywords":null,"link":"/360/20200115_Murphy_torvenyek_kozgazdasagi_elmeletek_burokracia_eloleptetes_dragulas","timestamp":"2020. január. 15. 11:00","title":"Akár hiszi, akár nem, Murphy több törvényéből valódi közgazdasági elmélet lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cbda35-9c37-4aa9-a8a1-2be2a1ffc691","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírről az iráni közösségi média számolt be, mivel az állami média még a tüntetést is elhallgatta.","shortLead":"A hírről az iráni közösségi média számolt be, mivel az állami média még a tüntetést is elhallgatta.","id":"20200113_Eles_loszert_is_bevetettek_a_tuntetok_ellen_Teheranban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32cbda35-9c37-4aa9-a8a1-2be2a1ffc691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688cd12e-7aef-4661-885c-2ed7190e52f4","keywords":null,"link":"/vilag/20200113_Eles_loszert_is_bevetettek_a_tuntetok_ellen_Teheranban","timestamp":"2020. január. 13. 14:23","title":"Éles lőszert is bevethettek a tüntetők ellen Teheránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]