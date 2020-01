Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tárca más irányú folyamatokról számolt be, mint az MNB elnöke.","shortLead":"A tárca más irányú folyamatokról számolt be, mint az MNB elnöke.","id":"20200114_Visszaszolt_Matolcsynak_a_Penzugyminiszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133f033d-0b99-4787-b416-252dae2431fe","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200114_Visszaszolt_Matolcsynak_a_Penzugyminiszterium","timestamp":"2020. január. 14. 18:57","title":"Visszaszólt Matolcsynak a Pénzügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1b94ec-0dd4-47d5-8896-6f304f5debc1","c_author":"Kaufmann Balázs, Pálmai Erika, Tóth Richárd","category":"360","description":"Míg az antiszemitizmusra rájátszó üzeneteit kódolja a kormány és holdudvara, a magyar cigányság elleni hangulat­keltésnél ilyen erőfeszítéseket nem tesz. Orbán Viktor háborút hirdetett a „börtön- és etnobiznisz” ellen. Ha a csatakiáltást tettek követik, védhetetlenné válik Magyarország számos uniós eljárásban.","shortLead":"Míg az antiszemitizmusra rájátszó üzeneteit kódolja a kormány és holdudvara, a magyar cigányság elleni...","id":"20200115_Gyongyospatas_ordog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce1b94ec-0dd4-47d5-8896-6f304f5debc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab542145-6402-4f5b-8b3c-2d29c862bd7f","keywords":null,"link":"/360/20200115_Gyongyospatas_ordog","timestamp":"2020. január. 15. 15:00","title":"Saját Btk.-jával hadakozik Orbán, miközben a cigányok ellen hangol ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ac774ea-c032-4dc9-ae54-49c8d7d926bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó kompakt és könnyű sportkocsijában egy remek 6 hengeres boxermotor teljesít szolgálatot. ","shortLead":"A német gyártó kompakt és könnyű sportkocsijában egy remek 6 hengeres boxermotor teljesít szolgálatot. ","id":"20200116_elmenygep_kereken_400_loeros_a_legujabb_kis_porsche","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ac774ea-c032-4dc9-ae54-49c8d7d926bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb3cc51-5beb-4ee4-b90e-de9338e0f1fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200116_elmenygep_kereken_400_loeros_a_legujabb_kis_porsche","timestamp":"2020. január. 16. 11:21","title":"Élménygép: kereken 400 lóerős a legújabb kis Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rossz teszteredményeket kapott az IKEA egy utazópohárról, arra kérik a vásárlókat, hogy többé ne igyanak belőle.","shortLead":"Rossz teszteredményeket kapott az IKEA egy utazópohárról, arra kérik a vásárlókat, hogy többé ne igyanak belőle.","id":"20200115_Vegyi_anyagokat_kibocsato_utazopoharat_hiv_vissza_az_IKEA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1378c5-fdb1-4fc5-a8b6-40126fa364d3","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_Vegyi_anyagokat_kibocsato_utazopoharat_hiv_vissza_az_IKEA","timestamp":"2020. január. 15. 06:44","title":"Vegyi anyagokat kibocsátó utazópoharat hív vissza az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7301ad-94f0-4b10-b60d-e58d65010272","c_author":"Nicolas Schmit","category":"gazdasag","description":"Az EU-ban még mindig túl sok dolgozót fenyeget az elszegényedés. E helyzet enyhítése érdekében olyan közös alapot kell találnunk, amely előmozdíthatja a bérmegállapítás magas szintű normáit – írja véleménycikkében Nicolas Schmit foglalkoztatásért és szociális jogokért felelős uniós biztos. ","shortLead":"Az EU-ban még mindig túl sok dolgozót fenyeget az elszegényedés. E helyzet enyhítése érdekében olyan közös alapot kell...","id":"20200114_nicolas_schmit_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a7301ad-94f0-4b10-b60d-e58d65010272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1c7ab9-2904-4461-92cc-00f1a1d8d309","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_nicolas_schmit_velemeny","timestamp":"2020. január. 14. 15:30","title":"Egységes keretet szeretne az uniós minimálbéreknek az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"HR-eseket vettek fel elsőnek az új gyárhoz, hónapokkal az előtt, hogy elkezdődne az építkezés.","shortLead":"HR-eseket vettek fel elsőnek az új gyárhoz, hónapokkal az előtt, hogy elkezdődne az építkezés.","id":"20200115_Felvettek_az_elso_het_dolgozot_a_debreceni_BMWgyarba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f163f10d-9188-4d24-a854-046b09831f8e","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_Felvettek_az_elso_het_dolgozot_a_debreceni_BMWgyarba","timestamp":"2020. január. 15. 06:26","title":"Felvették az első hét dolgozót a debreceni BMW-gyárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efffe5ad-90ef-4b17-966b-34544d06c1d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Gulyás István szerint a játékosainak ezúttal is a helyén volt a szívük, és főleg a második félidőben nagyon taktikusan kézilabdáztak.\r

","shortLead":"Gulyás István szerint a játékosainak ezúttal is a helyén volt a szívük, és főleg a második félidőben nagyon taktikusan...","id":"20200116_kezilabda_eb_magyar_valogatott_izland_gyozelem_kozepdonto_gulyas_istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efffe5ad-90ef-4b17-966b-34544d06c1d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609b2ed5-1dc6-4966-b380-5938ac070095","keywords":null,"link":"/sport/20200116_kezilabda_eb_magyar_valogatott_izland_gyozelem_kozepdonto_gulyas_istvan","timestamp":"2020. január. 16. 06:17","title":"Fantasztikus győzelem a kézilabda-Eb-n: \"Hazudnék, ha azt mondanám, hogy gondolt erre valaki\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5fd5567-32f1-4280-ae8e-c4f791945a6a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A felmondásuk határideje és miértje miatt nyitottak tüzet a kirúgott alkalmazottak.","shortLead":"A felmondásuk határideje és miértje miatt nyitottak tüzet a kirúgott alkalmazottak.","id":"20200114_A_hirszerzes_elbocsatott_munkatarsai_lovoldozni_kezdtek_Szudanban_lezartak_az_orszag_legteret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5fd5567-32f1-4280-ae8e-c4f791945a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dbda762-c1d9-4209-beff-2e6a55bbdbd8","keywords":null,"link":"/vilag/20200114_A_hirszerzes_elbocsatott_munkatarsai_lovoldozni_kezdtek_Szudanban_lezartak_az_orszag_legteret","timestamp":"2020. január. 14. 20:18","title":"A hírszerzés elbocsátott munkatársai lövöldözni kezdtek Szudánban, lezárták az ország légterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]