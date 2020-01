Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c083122f-99b8-448d-96c9-fdafde6f3856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben a Facebook e-mailben, valamint az applikációján keresztül is értesítést küld a felhasználónak, ha a profiljával belép egy harmadik fél által nyújtott szolgáltatásba.","shortLead":"A jövőben a Facebook e-mailben, valamint az applikációján keresztül is értesítést küld a felhasználónak, ha...","id":"20200115_facebook_ertesites_bejelentkezes_facebookkal_adatvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c083122f-99b8-448d-96c9-fdafde6f3856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a93bcb-57a7-4192-b99f-ebc5baab1da2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_facebook_ertesites_bejelentkezes_facebookkal_adatvedelem","timestamp":"2020. január. 15. 17:03","title":"Figyeljen az új értesítésre, amit a Facebook küld – fontos lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Európai Unió adatvédelmi rendelete szigorúan előírja, hogyan kell a felhasználói adatokat kezelnie egy weboldalnak, 88 százalékuk semmibe veszi a szabályozást.","shortLead":"Bár az Európai Unió adatvédelmi rendelete szigorúan előírja, hogyan kell a felhasználói adatokat kezelnie...","id":"20200116_europai_unio_adatvedelmi_rendelet_gdpr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9132d2cc-a339-4601-bb13-9d5ab7472791","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_europai_unio_adatvedelmi_rendelet_gdpr","timestamp":"2020. január. 16. 08:03","title":"10-ből 9 weboldal trükközik a látogatókkal, ez derült ki egy új vizsgálatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20dd4d5d-58f0-48e5-8ba2-2e704dfb213e","c_author":"Biró Péter","category":"sport","description":"Javában zajlik ausztrál Grand Slam torna selejtezője úgy, hogy a versenynek otthont adó Melbourne levegőjénél jelenleg nincs rosszabb minőségű a világon. A teniszezők bevállalták a szereplést, de egyre több jel mutat arra, hogy az egészségük érdekében ki kellene hagyniuk a tornát. Australian Open a bozóttüzek árnyékában.","shortLead":"Javában zajlik ausztrál Grand Slam torna selejtezője úgy, hogy a versenynek otthont adó Melbourne levegőjénél jelenleg...","id":"20200113_Elkezdodott_az_Australian_Open_de_vajon_veget_is_er","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20dd4d5d-58f0-48e5-8ba2-2e704dfb213e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83908867-3992-4d4c-afc5-c80c670ddf5f","keywords":null,"link":"/sport/20200113_Elkezdodott_az_Australian_Open_de_vajon_veget_is_er","timestamp":"2020. január. 15. 20:00","title":"Elkezdődött az Australian Open, de vajon véget is ér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még akkora a készpénzállomány, mint most. Az MNB szerint is károsan sok készpénz van az embereknél.","shortLead":"Soha nem volt még akkora a készpénzállomány, mint most. Az MNB szerint is károsan sok készpénz van az embereknél.","id":"20200115_6627_milliard_forintot_tartanak_a_magyarok_a_matracban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92585dc9-b122-4a41-81c2-8bd93c25dfbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_6627_milliard_forintot_tartanak_a_magyarok_a_matracban","timestamp":"2020. január. 15. 05:07","title":"6627 milliárd forintot tartanak a magyarok a matracban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel 100 millió forintot ítélt meg jogerősen 60 gyöngyöspatai roma gyermeknek a bíróság korábban, amit holnapig kellene átutalni. Az államnak más ötlete van.","shortLead":"Közel 100 millió forintot ítélt meg jogerősen 60 gyöngyöspatai roma gyermeknek a bíróság korábban, amit holnapig...","id":"20200116_termeszetbeni_karpotlas_kepzes_gyongyospata_szegregacio_horvath_laszlo_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86ba931-4b67-4c21-8174-17d69e4ded9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_termeszetbeni_karpotlas_kepzes_gyongyospata_szegregacio_horvath_laszlo_fidesz","timestamp":"2020. január. 16. 14:24","title":"Természetben kárpótolná a Fidesz a szegregált gyöngyöspatai romákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók számára mostantól nem mindig lesz egyértelmű és felügyelhető, hogy mikor milyen applikációk frissültek a mobilon.","shortLead":"A felhasználók számára mostantól nem mindig lesz egyértelmű és felügyelhető, hogy mikor milyen applikációk frissültek...","id":"20200116_google_play_aruhaz_alkalmazas_frissitese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc81eed8-ec24-419c-ad51-4e517abe8afa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_google_play_aruhaz_alkalmazas_frissitese","timestamp":"2020. január. 16. 11:33","title":"Kivett a Google egy fontos értesítést az Androidból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tizenhárom almafa címmel márciusban tart bemutatót Nemzeti Színház.","shortLead":"Tizenhárom almafa címmel márciusban tart bemutatót Nemzeti Színház.","id":"20200115_Wass_Albertdarabbal_keszul_a_trianoni_evfordulora_a_Nemzeti_Szinhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2ce71b-9ef3-4c00-bafc-51f4a261f0f5","keywords":null,"link":"/kultura/20200115_Wass_Albertdarabbal_keszul_a_trianoni_evfordulora_a_Nemzeti_Szinhaz","timestamp":"2020. január. 15. 10:53","title":"Wass Albert-darabbal készül a trianoni évfordulóra a Nemzeti Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e38c6c-c6ed-4a4e-bcbb-2ae68e90f116","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ausztriából lovasították meg.","shortLead":"Ausztriából lovasították meg.","id":"20200115_traktor_lopott_artand","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7e38c6c-c6ed-4a4e-bcbb-2ae68e90f116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dd415c-d390-492e-be9b-5ec5eade5c5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_traktor_lopott_artand","timestamp":"2020. január. 15. 18:07","title":"Lopott traktor fogtak a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]