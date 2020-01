Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c9a1b41-e3a8-4da0-b0e1-b96848fb5127","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Irán Ukrajnába küldi az iráni hadsereg által január 8-án véletlenül lelőtt ukrán utasszállító repülőgép feketedobozait - jelentette szombaton a Tasznim félhivatalos iráni hírügynökség egy helyi légügyi tisztségviselőre hivatkozva.","shortLead":"Irán Ukrajnába küldi az iráni hadsereg által január 8-án véletlenül lelőtt ukrán utasszállító repülőgép feketedobozait...","id":"20200118_Vegul_enged_Iran_kiadjak_a_kezukbol_a_lelott_ukran_repulo_feketedobozait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c9a1b41-e3a8-4da0-b0e1-b96848fb5127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ce7c57-444d-4e6d-b3bc-b39034240743","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_Vegul_enged_Iran_kiadjak_a_kezukbol_a_lelott_ukran_repulo_feketedobozait","timestamp":"2020. január. 18. 16:44","title":"Végül enged Irán: kiadják a kezükből a lelőtt ukrán repülő feketedobozait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19865296-f87b-421f-abb9-6a5bc623266e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Néhány héten belül két ritka mélytengeri delfint is partra mosott a víz egy ausztrál partszakaszon. A két egyedet a Viktória állambeli Port Fairy keleti partjainál találták meg. Csak az egyik állat tetemét tudták a hatóságok megvizsgálni.","shortLead":"Néhány héten belül két ritka mélytengeri delfint is partra mosott a víz egy ausztrál partszakaszon. A két egyedet...","id":"20200118_melytengeri_delfin_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19865296-f87b-421f-abb9-6a5bc623266e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36566a2a-ed1a-48d6-98a4-b6752b24cd57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_melytengeri_delfin_ausztralia","timestamp":"2020. január. 18. 16:03","title":"Igen ritka mélytengeri delfineket mosott partra a víz Ausztráliában, ráadásul kettőt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Imgur feldobta a kérdést a felhasználóinak, hogy szerintük melyik az évtized mémje. A végső szavazás egyértelmű eredményt hozott.","shortLead":"Az Imgur feldobta a kérdést a felhasználóinak, hogy szerintük melyik az évtized mémje. A végső szavazás egyértelmű...","id":"20200117_hide_the_pain_harold_evtized_memje_szavazas_arato_andras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf2081d-d94c-4829-900e-b9c93293eb33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_hide_the_pain_harold_evtized_memje_szavazas_arato_andras","timestamp":"2020. január. 17. 19:03","title":"Óriási magyar siker a neten: Hide the Pain Harold lett az évtized mémje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1c6d2a-2ab4-4598-a82e-14400b90581e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenség sokkal gyakoribb, mint eddig hitték, de a megbélyegzés miatt sok férfi nem mer szakemberhez fordulni. ","shortLead":"A jelenség sokkal gyakoribb, mint eddig hitték, de a megbélyegzés miatt sok férfi nem mer szakemberhez fordulni. ","id":"20200118_Az_apaknal_is_vizsgalnak_a_szules_utani_depressziot_a_britek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f1c6d2a-2ab4-4598-a82e-14400b90581e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c13238d8-83d8-4a47-ae3f-91242b998f0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_Az_apaknal_is_vizsgalnak_a_szules_utani_depressziot_a_britek","timestamp":"2020. január. 18. 16:52","title":"Az apáknál is vizsgálnák a szülés utáni depressziót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2298ebe5-7bc6-43e8-a459-b17a74c24182","c_author":"-t-","category":"elet","description":"A rizsből és mungóbabból főzött vegán indiai étel 2020-ban az elsők között került be a hitelesített Guinness-rekordok közé.



","shortLead":"A rizsből és mungóbabból főzött vegán indiai étel 2020-ban az elsők között került be a hitelesített Guinness-rekordok...","id":"20200117_A_khichdi_lett_az_idei_ev_elso_etelrekordja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2298ebe5-7bc6-43e8-a459-b17a74c24182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59dea1d-68f9-467a-9e82-53a2e60b2efd","keywords":null,"link":"/elet/20200117_A_khichdi_lett_az_idei_ev_elso_etelrekordja","timestamp":"2020. január. 19. 10:45","title":"A khichdi lett az idei első ételrekord ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a021793-72d0-4fcc-8086-dc01a000521d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gleccserek közelében zajló mezőgazdasági termelés jelentős szerepet játszhat abban, hogy bizonyos dél-ázsiai jégmezők stabilak maradtak vagy még gyarapodtak is az elmúlt 25 évben, miközben a térség döntő részében a jégárak visszahúzódnak – derült ki egy új kutatásból.","shortLead":"A gleccserek közelében zajló mezőgazdasági termelés jelentős szerepet játszhat abban, hogy bizonyos dél-ázsiai jégmezők...","id":"20200119_olvado_gleccserek_jegolvadas_lassitasa_del_azsia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a021793-72d0-4fcc-8086-dc01a000521d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618aea01-3cd1-40d3-858d-f3bab53279e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_olvado_gleccserek_jegolvadas_lassitasa_del_azsia","timestamp":"2020. január. 19. 14:03","title":"Őrült sebességgel olvadnak a gleccserek, de találtak valamit, ami lassíthatja ezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464725a6-2d9e-4a3b-a282-b8599361aa83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Először tüntetők, majd rohamrendőrök jelentek meg az épületnél.","shortLead":"Először tüntetők, majd rohamrendőrök jelentek meg az épületnél.","id":"20200118_Emmanuel_Macron_szinhazba_ment_de_aztan_menekulore_kellett_fognia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=464725a6-2d9e-4a3b-a282-b8599361aa83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8dc6a54-a601-47df-8579-88f070ec2893","keywords":null,"link":"/vilag/20200118_Emmanuel_Macron_szinhazba_ment_de_aztan_menekulore_kellett_fognia","timestamp":"2020. január. 18. 08:49","title":"Emmanuel Macron színházba ment, de aztán menekülőre kellett fognia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306d9e62-7c86-49f9-aa8e-4207c52fd74d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sovány vagy 1 százalékos zsírtartalmú tejet fogyasztó felnőttek szervezetének biológiai életkora lassabban nő, mint a 2 százalékos, illetve teljes tejet fogyasztó társaiké – derült ki egy új tanulmányból.","shortLead":"A sovány vagy 1 százalékos zsírtartalmú tejet fogyasztó felnőttek szervezetének biológiai életkora lassabban nő, mint...","id":"20200119_zsirszegeny_tej_fogyasztasa_oregedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=306d9e62-7c86-49f9-aa8e-4207c52fd74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14537c55-ce28-4f1a-b88d-c4b7dd2ed96c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_zsirszegeny_tej_fogyasztasa_oregedes","timestamp":"2020. január. 19. 10:03","title":"A tudósok kiszámolták, mennyivel lassabban öregszik, aki 1%-os tejet iszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]