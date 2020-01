Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d7c9a8e-1d5b-4859-b583-f426c3b7ef81","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Kormányhatározattal felülbírálni bíróságot: ez államcsíny-jellegű alkotmánysértés.","shortLead":"Kormányhatározattal felülbírálni bíróságot: ez államcsíny-jellegű alkotmánysértés.","id":"20200120_TGM_Szempontok_a_bortonbizniszhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d7c9a8e-1d5b-4859-b583-f426c3b7ef81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2adc945c-8580-465b-9f0d-e4e5af62e6f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_TGM_Szempontok_a_bortonbizniszhez","timestamp":"2020. január. 20. 08:41","title":"TGM: Szempontok a börtönbizniszhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dead4fa7-afff-4230-a629-cedb75e81927","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilván azért, mert nem önként ugrott. Az állatvédők elítélték az incidenst. ","shortLead":"Nyilván azért, mert nem önként ugrott. Az állatvédők elítélték az incidenst. ","id":"20200120_Bungee_jumping_sertes_malac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dead4fa7-afff-4230-a629-cedb75e81927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c5a015-028d-467e-a241-70990622d25a","keywords":null,"link":"/elet/20200120_Bungee_jumping_sertes_malac","timestamp":"2020. január. 20. 11:46","title":"Hatalmas felháborodást váltott ki egy bungee jumpingozó sertés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb648581-570f-4097-ba26-d2c3e8b337ff","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hagyományok követése mellett jelen van a szembefordulás is azokkal.","shortLead":"A hagyományok követése mellett jelen van a szembefordulás is azokkal.","id":"202003_tarlat__eleven_es_rejtozo_melyaramok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb648581-570f-4097-ba26-d2c3e8b337ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27737383-c11a-4469-9794-89e7ccc7494c","keywords":null,"link":"/360/202003_tarlat__eleven_es_rejtozo_melyaramok","timestamp":"2020. január. 19. 12:30","title":"Korszakokat összekötő kapcsolódásokat tár fel a Modem nagy fotókiállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szállodahajót vezető Jurij C. bűnügyi felügyelet alá került. Nyomkövetőt kell viselnie, a lakását pedig nem hagyhatja el.","shortLead":"A szállodahajót vezető Jurij C. bűnügyi felügyelet alá került. Nyomkövetőt kell viselnie, a lakását pedig nem hagyhatja...","id":"20200120_hableany_viking_sigyn_baleset_ukran_hajoskapitany_jurij_c","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090e3002-6f11-486d-a586-ce3736155cea","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_hableany_viking_sigyn_baleset_ukran_hajoskapitany_jurij_c","timestamp":"2020. január. 20. 16:52","title":"Hableány-baleset: kiengedték a letartóztatásból az ukrán hajóskapitányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b942545f-d8f2-4e74-9b30-1348d6f01f2a","c_author":"Optic World","category":"brandcontent","description":"Könnyen meg tudunk feledkezni arról, mennyire fontos, hogy lássunk. De gondoljon arra, hogy a környezetéből érkező ingerek 80%-át a szemén keresztül észleli – ezt a tényt ismerve máris felértékelődik ez az egyébként természetesnek tűnő „adottság”. ","shortLead":"Könnyen meg tudunk feledkezni arról, mennyire fontos, hogy lássunk. De gondoljon arra, hogy a környezetéből érkező...","id":"20191213_A_megfelelo_szemuvegvasarlas_legfontosabb_kriteriumai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b942545f-d8f2-4e74-9b30-1348d6f01f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58b1403-ae66-48b9-803b-305058fb79b5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191213_A_megfelelo_szemuvegvasarlas_legfontosabb_kriteriumai","timestamp":"2020. január. 20. 11:30","title":"Minden második magyarnak rossz a szeme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f17a91-e173-46a2-b818-212f958749ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A független jelöltek diadalmaskodtak a vasárnap tartott időközi önkormányzati választásokon. A voksolást azért kellett megrendezni, mert október 13-án szavazategyenlőség alakult ki az élen végzettek között. Budafok-Nagytétényben viszont a Fidesz-KDNP jelöltje került a képviselő testületbe.","shortLead":"A független jelöltek diadalmaskodtak a vasárnap tartott időközi önkormányzati választásokon. A voksolást azért kellett...","id":"20200119_Idokozi_onkormanyzati_valasztasok__a_fuggetlenek_es_a_civilek_jo_napja_Fideszdiadal_BudafokNagytetenyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92f17a91-e173-46a2-b818-212f958749ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762714bf-dfb7-4862-8780-f7c8f8c27c15","keywords":null,"link":"/itthon/20200119_Idokozi_onkormanyzati_valasztasok__a_fuggetlenek_es_a_civilek_jo_napja_Fideszdiadal_BudafokNagytetenyben","timestamp":"2020. január. 19. 21:28","title":"Időközi önkormányzati választások – a függetlenek és a civilek jó napja, Fidesz-diadal Budafok-Nagytétényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8831548-b06f-4a43-ab64-a51b58d7153f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy a Facebook eltemeti a másfél évvel ezelőtt bemutatott IGTV-t, az Instagramból ugyanis kivették a gombot, amellyel közvetlenül el lehet érni a hosszabb videókat.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy a Facebook eltemeti a másfél évvel ezelőtt bemutatott IGTV-t, az Instagramból ugyanis kivették...","id":"20200120_instagram_igtv_gomb_hosszu_video_az_instagramon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8831548-b06f-4a43-ab64-a51b58d7153f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e7c3d1-8787-4503-b7c6-83dab2883f36","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_instagram_igtv_gomb_hosszu_video_az_instagramon","timestamp":"2020. január. 20. 09:03","title":"Önnél megvan még? Kivesznek egy gombot az Instagramból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351a1c94-81d8-456c-ac0c-d35ff87aed16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már lehet szavazni a Highlights of Hungary idei jelöltjeire. Biokertészet, Wagner-napok, alternatív szülészeti mozgalom, természetfotós, zenei fesztivál is szerepel a jelöltek között. \r

","shortLead":"Már lehet szavazni a Highlights of Hungary idei jelöltjeire. Biokertészet, Wagner-napok, alternatív szülészeti...","id":"20200120_Mar_lehet_szavazni_a_Highlights_of_Hungary_idei_jeloltjeire","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=351a1c94-81d8-456c-ac0c-d35ff87aed16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55441010-ebd3-47b8-babc-efe2b9303b4e","keywords":null,"link":"/kultura/20200120_Mar_lehet_szavazni_a_Highlights_of_Hungary_idei_jeloltjeire","timestamp":"2020. január. 20. 13:15","title":"Azt mondják, ilyen Magyarország valódi arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]