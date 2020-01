Az Egyesült Államokban is megjelent a kínai koronavírus

Az Egyesült Államokban is megjelent a kínai Vuhanból indult koronavírus, közölte az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) .

A CNN arról számolt be, hogy a Washington államban is kimutatták a tüdőgyulladáshoz hasonló betegséget, a The New York Times szerint egy nő Vuhanban járt korábban, rajta keresztül juthatott be a vírus az USA-ba.

A CDC hamarosan sajtótájékoztatót tart, ahol részleteket is elárulnak.