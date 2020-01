Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"970d34d9-81d8-42b5-a3a2-e23dcce6accf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Török Gábor szerint kiderült, hogy a köztévé a látszatra sem ad, kizárólag buta harci kutyaként képzeli el a szerepét. ","shortLead":"Török Gábor szerint kiderült, hogy a köztévé a látszatra sem ad, kizárólag buta harci kutyaként képzeli el a szerepét. ","id":"20200122_Torok_Gabor_Hatalmas_ongol_volt_a_kozteves_Karacsonyinterju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=970d34d9-81d8-42b5-a3a2-e23dcce6accf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49cdfe9-f037-4f32-a2fe-ad2689731ae0","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Torok_Gabor_Hatalmas_ongol_volt_a_kozteves_Karacsonyinterju","timestamp":"2020. január. 22. 13:17","title":"Török Gábor: Hatalmas öngól volt a köztévés Karácsony-interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6560d9fc-de46-4cc8-92c3-8b079cf3f4e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Brian élete és a Gyalog galopp rendezője 77 éves volt. ","shortLead":"A Brian élete és a Gyalog galopp rendezője 77 éves volt. ","id":"20200122_Meghalt_Terry_Jones_a_Monty_Python_alapitoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6560d9fc-de46-4cc8-92c3-8b079cf3f4e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e6305c-9d8b-490a-8bae-3d9b463a6b24","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Meghalt_Terry_Jones_a_Monty_Python_alapitoja","timestamp":"2020. január. 22. 13:54","title":"Meghalt Terry Jones, a Monty Python egyik alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8560d43c-d507-454f-b357-8ad5693f0aaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint a kiszabott bírság feltűnően és szokatlanul magas, a beszerzés pedig nem képviselte volna a budapestiek érdekeit. ","shortLead":"Karácsony Gergely szerint a kiszabott bírság feltűnően és szokatlanul magas, a beszerzés pedig nem képviselte volna...","id":"20200123_Birosagra_meg_a_Kozbeszerzesi_Dontobizottsag_birsaga_miatt_a_BKV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8560d43c-d507-454f-b357-8ad5693f0aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519c08c9-f170-4895-895f-2dcf350e5c24","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Birosagra_meg_a_Kozbeszerzesi_Dontobizottsag_birsaga_miatt_a_BKV","timestamp":"2020. január. 23. 11:34","title":"Perel a Közbeszerzési Döntőbizottság bírsága miatt a BKV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmmogul özvegyét Vajna sírjához is elkísérte a jóképű idegen. Sokat nem tudni róla, de azt igen, hogy magyar.","shortLead":"A filmmogul özvegyét Vajna sírjához is elkísérte a jóképű idegen. Sokat nem tudni róla, de azt igen, hogy magyar.","id":"20200122_milliardos_vajna_timea_ozvegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c517251-0380-4b64-96d5-dabe85ccce95","keywords":null,"link":"/elet/20200122_milliardos_vajna_timea_ozvegy","timestamp":"2020. január. 22. 07:44","title":"Titokzatos milliárdos vigasztalja a gyászoló Vajna Timeát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd084ce0-4e26-443d-b3a5-8c4e3acefe88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ráadásul olcsóbb is. Az iPhone 9 néven emlegetett mobilt már februárban tömeggyártásba küldheti az Apple, hogy a márciusi bemutatóra ez a feladat is ki legyen pipálva.","shortLead":"Ráadásul olcsóbb is. Az iPhone 9 néven emlegetett mobilt már februárban tömeggyártásba küldheti az Apple...","id":"20200122_apple_iphone_9_iphone_se_2_bemutato_ar_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd084ce0-4e26-443d-b3a5-8c4e3acefe88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8b004e-4704-409b-8154-f38dae4879c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_apple_iphone_9_iphone_se_2_bemutato_ar_specifikacio","timestamp":"2020. január. 22. 14:03","title":"Készülődhetnek az Apple-rajongók, hamarosan érkezik egy új iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516e4f5b-977f-466c-8833-5cf52306a523","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség közlése szerint a rendkívüli iraki helyzet indokolja, hogy ne honvédségi gépekkel utazzon a miniszterelnök.","shortLead":"A Miniszterelnökség közlése szerint a rendkívüli iraki helyzet indokolja, hogy ne honvédségi gépekkel utazzon...","id":"20200122_Orban_Indoneziaba_is_Csanyi_gepevel_repult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=516e4f5b-977f-466c-8833-5cf52306a523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd53a69-08f4-4b8f-a149-6b918a1081fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Orban_Indoneziaba_is_Csanyi_gepevel_repult","timestamp":"2020. január. 22. 18:26","title":"Orbán Indonéziába is Csányi gépével repült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a18a8-49dc-49af-9b53-ca7b01544ee9","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nagy hajrával decemberben százmilliárd forint fölé ment a 2019-ben megítélt munkahelyteremtési támogatások összege, ami újabb rekord. Egy munkahely átlagosan 16 millió forintjába került az adófizetőknek. A sorból messze a Mol lóg ki leginkább, amely munkahelyenként 68 milliót kapott, összesen 11 milliárdot.","shortLead":"Nagy hajrával decemberben százmilliárd forint fölé ment a 2019-ben megítélt munkahelyteremtési támogatások összege, ami...","id":"20200123_A_kormany_kozel_hetezer_munkahelyet_vett_2019ben_darabjat_16_millio_forintert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=159a18a8-49dc-49af-9b53-ca7b01544ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"851b5d03-6649-4da0-b9da-9ea73c2d9fe7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_A_kormany_kozel_hetezer_munkahelyet_vett_2019ben_darabjat_16_millio_forintert","timestamp":"2020. január. 23. 13:40","title":"A kormány közel hétezer munkahelyet vett 2019-ben, darabját 16 millió forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f150f2d-30d3-4150-836e-d893cb2744c2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A tervezet bejelentése után lemondott a teljes orosz kormány. ","shortLead":"A tervezet bejelentése után lemondott a teljes orosz kormány. ","id":"20200123_Megszavazta_Putyin_alkotmanymodositasat_az_orosz_alsohaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f150f2d-30d3-4150-836e-d893cb2744c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844c019f-3633-406c-9385-92e54ff80c38","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Megszavazta_Putyin_alkotmanymodositasat_az_orosz_alsohaz","timestamp":"2020. január. 23. 12:53","title":"Megszavazta Putyin alkotmánymódosítását az orosz alsóház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]