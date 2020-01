Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10c00038-685b-4546-b118-1d5f4e218ffd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk szerint nem lehetetlen, hogy 2050-re már egymillió ember éljen a Marson. Azt is elmondta, hogyan képzeli mindezt.","shortLead":"Elon Musk szerint nem lehetetlen, hogy 2050-re már egymillió ember éljen a Marson. Azt is elmondta, hogyan képzeli...","id":"20200123_spacex_mars_kolonizalasa_elon_musk_csillaghajo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10c00038-685b-4546-b118-1d5f4e218ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d1fe78-3342-40ab-84a2-fcecdb9c6714","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_spacex_mars_kolonizalasa_elon_musk_csillaghajo","timestamp":"2020. január. 23. 12:03","title":"1000 űrhajóval népesítené be a Marsot Elon Musk, 30 éven belül egymillió ember lakhat ott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2fd5c3b-55d2-4974-93f4-968b681f844b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre 350 kiló műanyagot váltanak ki így. ","shortLead":"Egyelőre 350 kiló műanyagot váltanak ki így. ","id":"20200122_Komposztalhato_cserepekben_arulja_disznovenyeit_a_Spar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2fd5c3b-55d2-4974-93f4-968b681f844b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4aca82a-adf2-4dca-a052-1cc94ff439d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Komposztalhato_cserepekben_arulja_disznovenyeit_a_Spar","timestamp":"2020. január. 22. 15:59","title":"Komposztálható cserepekben árulja dísznövényeit a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"519e650b-abbe-48d3-bd07-84b598ccc705","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Négyszáz fölé nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma Kínában, ahol a járvány már az ország 13 régióját elérte.","shortLead":"Négyszáz fölé nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma Kínában, ahol a járvány már az ország 13 régióját elérte.","id":"20200122_Koronavirus_mar_kilenc_aldozata_van_a_kinai_jarvanynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=519e650b-abbe-48d3-bd07-84b598ccc705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31329eb1-91a7-435b-90ab-5bc2919fbeb7","keywords":null,"link":"/vilag/20200122_Koronavirus_mar_kilenc_aldozata_van_a_kinai_jarvanynak","timestamp":"2020. január. 22. 06:47","title":"Koronavírus: már kilenc áldozata van a kínai járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4996e4a3-e69c-4e0f-be58-cffe8adb5080","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De később elengedték.","shortLead":"De később elengedték.","id":"20200123_Verekedes_utan_rendorok_vittek_el_a_szlovak_kornyezetvedelmi_minisztert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4996e4a3-e69c-4e0f-be58-cffe8adb5080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1034d2-48cd-458d-8c8b-b3ddd801a94a","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Verekedes_utan_rendorok_vittek_el_a_szlovak_kornyezetvedelmi_minisztert","timestamp":"2020. január. 23. 09:25","title":"Verekedés után rendőrök vitték el a szlovák környezetvédelmi minisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3bf00ed-c861-4054-ac7f-609a3ce92dad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sokkal a hivatalos leleplezés előtt a német gyártó felfedte, hogy milyen lesz a többféle plugin hibrid hajtással rendelhető felfrissített széria.","shortLead":"Nem sokkal a hivatalos leleplezés előtt a német gyártó felfedte, hogy milyen lesz a többféle plugin hibrid hajtással...","id":"20200122_itt_az_uj_mercedes_eosztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3bf00ed-c861-4054-ac7f-609a3ce92dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49e6a5b-3d3c-4e86-9b88-752ee200b784","keywords":null,"link":"/cegauto/20200122_itt_az_uj_mercedes_eosztaly","timestamp":"2020. január. 22. 09:22","title":"Itt az új Mercedes E-osztály, hétféle plugin hibrid változatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046ceef6-fb69-4eb9-9d7f-e0db41ab8208","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elképesztő felvételek készültek az ítéletidőben.","shortLead":"Elképesztő felvételek készültek az ítéletidőben.","id":"20200122_Derekig_er_a_tengerhab_a_mallorcai_utcakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=046ceef6-fb69-4eb9-9d7f-e0db41ab8208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94991bd-b90f-4474-9fec-3be1cd4a9db0","keywords":null,"link":"/elet/20200122_Derekig_er_a_tengerhab_a_mallorcai_utcakon","timestamp":"2020. január. 22. 12:45","title":"Háznyi magas hullámok és derékig érő tengerhab a mallorcai utcákon (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626443ba-260c-465e-b059-f0837e847333","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormánypárti M5S vezetője a vasárnapi tartományi választások előtt távozik, amelyen felmérések szerint a párt a megsemmisülést kockáztatja.\r

","shortLead":"A kormánypárti M5S vezetője a vasárnapi tartományi választások előtt távozik, amelyen felmérések szerint a párt...","id":"20200123_Lemondott_Ot_Csillag_Mozgalom_Luigi_Di_Maio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=626443ba-260c-465e-b059-f0837e847333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9d547b-31be-4181-912c-4447d7a5b407","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Lemondott_Ot_Csillag_Mozgalom_Luigi_Di_Maio","timestamp":"2020. január. 23. 13:44","title":"Lemondott az Öt Csillag Mozgalom éléről Luigi Di Maio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82086c17-d1af-4faf-8c25-88ce2b5c626c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A valamikor szebb napokat látott Szőke Tisza korábban étteremként, majd diszkóként üzemelt. Aztán elsüllyedt. 300 tonnás, a felszínre ballonokkal hozták fel.","shortLead":"A valamikor szebb napokat látott Szőke Tisza korábban étteremként, majd diszkóként üzemelt. Aztán elsüllyedt. 300...","id":"20200123_szoke_tisza_hajoroncs_szeged_kiemeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82086c17-d1af-4faf-8c25-88ce2b5c626c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eda4c46-03de-448f-9932-532b92e44986","keywords":null,"link":"/elet/20200123_szoke_tisza_hajoroncs_szeged_kiemeles","timestamp":"2020. január. 23. 12:39","title":"Elkezdődött a 2012-ben elsüllyedt szegedi hajólegenda kiemelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]