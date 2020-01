Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft mellett kiberbiztonsági szakemberek is sürgették a felhasználókat, hogy váltsanak újabb kiadású szoftverre, mielőtt lejár a Windows 7 támogatása. De ők csak ültek és vártak, nem törődve a kéréssel – akárcsak a német kormány.","shortLead":"A Microsoft mellett kiberbiztonsági szakemberek is sürgették a felhasználókat, hogy váltsanak újabb kiadású szoftverre...","id":"20200122_windows_7_frissites_nemet_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f149f444-04f1-47c1-8134-d48f24b8515b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_windows_7_frissites_nemet_kormany","timestamp":"2020. január. 22. 13:03","title":"Súlyos pénzekbe kerül a német kormánynak, amiért még mindig Windows 7-et használnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index által közölt, a hvg.hu számára is megerősített információ szerint tíz éven belül nyithat meg a múzeum a megyeszékhelyen, a budapesti Ludovika épületéből azonban már az év végén menniük kell. Az intézmény dolgozói kiborultak, az új helyre szinte senki nem menne át. ","shortLead":"Az Index által közölt, a hvg.hu számára is megerősített információ szerint tíz éven belül nyithat meg a múzeum...","id":"20200122_Dontott_a_kormany_tenyleg_Debrecenbe_szamuzik_a_Termeszettudomanyi_Muzeumot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a15381-4775-478c-ad52-63f98b3f29a2","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Dontott_a_kormany_tenyleg_Debrecenbe_szamuzik_a_Termeszettudomanyi_Muzeumot","timestamp":"2020. január. 22. 16:28","title":"Döntött a kormány, tényleg elviszik Debrecenbe a Természettudományi Múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligenciával foglalkozó amerikai Clearview AI akkora adatbázist épített emberekről, amekkora még az FBI-nak sincs.","shortLead":"A mesterséges intelligenciával foglalkozó amerikai Clearview AI akkora adatbázist épített emberekről, amekkora még...","id":"20200122_arcfelismeres_clearview_ai_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1be5e7-a937-4c99-925c-f89991150d6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_arcfelismeres_clearview_ai_foto","timestamp":"2020. január. 22. 08:03","title":"3 milliárd fotót húztak le a Facebookról és az internetről, most rendőrök böngésznek benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dollármilliárdokról van szó. Főleg játékokra költöttek az emberek.","shortLead":"Dollármilliárdokról van szó. Főleg játékokra költöttek az emberek.","id":"20200123_mobilalkalmazas_fizetos_appok_app_annie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50114a9-bd0f-44aa-8cfe-b479bf1bb6d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_mobilalkalmazas_fizetos_appok_app_annie","timestamp":"2020. január. 23. 06:12","title":"Felfoghatatlan összeg ment el tavaly mobilappokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7857f65b-d20c-4497-8b6b-b75c9a8c4018","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van, aki ennek ellenére elég bevállalósan támadja az átjárót.","shortLead":"Van, aki ennek ellenére elég bevállalósan támadja az átjárót.","id":"20200121_Tobb_mint_remisztoek_a_kinai_kozuti_kapuk__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7857f65b-d20c-4497-8b6b-b75c9a8c4018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545b90d2-b9b9-4c7d-acc2-2d80e4ea32ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_Tobb_mint_remisztoek_a_kinai_kozuti_kapuk__video","timestamp":"2020. január. 21. 15:18","title":"Enyhén szólva is rémisztőek a kínai közúti kapuk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30b1518-2ecb-42f3-9682-7a9c212a6bd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Feltehetően gázszivárgás miatt vesztették életüket. Az elhunytak közt gyerekek is vannak.","shortLead":"Feltehetően gázszivárgás miatt vesztették életüket. Az elhunytak közt gyerekek is vannak.","id":"20200121_nepal_hotelszoba_turista_gazszivargas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d30b1518-2ecb-42f3-9682-7a9c212a6bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c69c354-53aa-4a14-a746-9edbd3f81f9b","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_nepal_hotelszoba_turista_gazszivargas","timestamp":"2020. január. 21. 14:50","title":"Nyolc turista halt meg egy nepáli hotelszobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fe7956e-df05-4072-a518-172c1c2362dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Hidegre fordult az időjárás, 4 fok alatt a leguánok elengedik magukat.","shortLead":"Hidegre fordult az időjárás, 4 fok alatt a leguánok elengedik magukat.","id":"20200122_Annyira_hideg_van_Floridaban_hogy_fagyott_leguanok_hullanak_a_fakrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fe7956e-df05-4072-a518-172c1c2362dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15f4a1b-43be-4958-9ae0-bdc23929c9c6","keywords":null,"link":"/elet/20200122_Annyira_hideg_van_Floridaban_hogy_fagyott_leguanok_hullanak_a_fakrol","timestamp":"2020. január. 22. 13:29","title":"Annyira hideg van Floridában, hogy fagyott leguánok potyognak a fákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2fd5c3b-55d2-4974-93f4-968b681f844b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre 350 kiló műanyagot váltanak ki így. ","shortLead":"Egyelőre 350 kiló műanyagot váltanak ki így. ","id":"20200122_Komposztalhato_cserepekben_arulja_disznovenyeit_a_Spar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2fd5c3b-55d2-4974-93f4-968b681f844b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4aca82a-adf2-4dca-a052-1cc94ff439d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Komposztalhato_cserepekben_arulja_disznovenyeit_a_Spar","timestamp":"2020. január. 22. 15:59","title":"Komposztálható cserepekben árulja dísznövényeit a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]