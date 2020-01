Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a69a093c-eb7a-4172-b2b3-e14649b40ce8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Postás legyen a talpán, aki kiigazodik a 12 utcapár között.","shortLead":"Postás legyen a talpán, aki kiigazodik a 12 utcapár között.","id":"20200123_Tobb_utcanak_is_ugyanaz_a_neve_Tolnan","timestamp":"2020. január. 23. 20:10","title":"Több utcának is ugyanaz a neve Tolnán"},{"available":true,"c_guid":"7dbfc4a3-aae7-4821-9b60-3cdcc6b41697","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul 24 millió forint perköltséget fizettetnének a rádióval. A csatorna fellebbez.","shortLead":"Ráadásul 24 millió forint perköltséget fizettetnének a rádióval. A csatorna fellebbez.","id":"20200124_klubradio_perkoltseg_birosag","timestamp":"2020. január. 24. 14:39","title":"Első fokon pert vesztett a Klubrádió"},{"available":true,"c_guid":"df291adb-e899-4ed1-9b87-7cdfa76ba009","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ausztrálok. Nem bonyolítják túl a dolgokat.","shortLead":"Ausztrálok. Nem bonyolítják túl a dolgokat.","id":"20200123_Lazan_odaadta_a_sofornek_menet_kozben_az_auton_felejtett_tabletjet_a_motoros__video","timestamp":"2020. január. 23. 10:41","title":"Lazán odaadta a sofőrnek menet közben az autón felejtett tabletjét a motoros – videó"},{"available":true,"c_guid":"5fd1cc44-44c1-4a0c-8c8e-f68973b94487","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Különös rongálás.","shortLead":"Különös rongálás.","id":"20200124_160_kilo_zoldseget_vizelt_le_egy_ferfi_Miskolcon","timestamp":"2020. január. 24. 12:06","title":"Könnyített magán a miskolci férfi a zöldségeknél, 160 kilónyi lett eladhatatlan"},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A várandós nőktől a helyi amerikai konzulátus megtagadhatja a beutazási engedély kiadását, ha úgy látják, szülni megy az Egyesült Államokba.","shortLead":"A várandós nőktől a helyi amerikai konzulátus megtagadhatja a beutazási engedély kiadását, ha úgy látják, szülni megy...","id":"20200123_Az_amerikai_kormanyzat_megszigoritja_a_terhes_kulfoldi_allampolgarok_beutazasat","timestamp":"2020. január. 23. 20:32","title":"Az amerikai kormányzat megszigorítja a terhes külföldi állampolgárok beutazását"},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Santander a nyolcadik spanyolországi város, ahova Budapestről lehet repülni a légitársasággal. ","shortLead":"Santander a nyolcadik spanyolországi város, ahova Budapestről lehet repülni a légitársasággal. ","id":"20200123_Wizz_Air_Santander","timestamp":"2020. január. 23. 14:02","title":"Santanderbe is repül a Wizz Air"},{"available":true,"c_guid":"d4c38030-fc53-440b-abe5-2a6d39719947","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült a Szabad György Irodaház.","shortLead":"Elkészült a Szabad György Irodaház.","id":"20200123_Foldalatti_alaguton_keresztul_is_at_lehet_ugrani_a_Parlamentbe","timestamp":"2020. január. 23. 14:26","title":"Föld alatti alagúton keresztül is át lehet ugrani a Parlamentbe"},{"available":true,"c_guid":"7ae883d2-9d2d-4a04-bee8-ae15ee36f87d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Isabel dos Santos számára az lesz az igazi érvágás, ha számláit Európában is zárolják.","shortLead":"Isabel dos Santos számára az lesz az igazi érvágás, ha számláit Európában is zárolják.","id":"20200123_Nyomozas_indult_Angolaban_az_orszagot_kifoszto_elnoklany_utan","timestamp":"2020. január. 23. 19:20","title":"Nyomozás indult Angolában az országot kifosztó elnöklány után"}]