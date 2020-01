Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Bár a magyar népegészségügyi központ szerint kicsi az esély, hogy EU-tagállamban is felüsse a fejét a Kínából induló koronavírus, Skóciában négy embert is kezelnek a vírusra jellemző tünetekkel, mindannyian jártak nemrég Vuhanban.","shortLead":"Bár a magyar népegészségügyi központ szerint kicsi az esély, hogy EU-tagállamban is felüsse a fejét a Kínából induló...","id":"20200123_Egyelore_nincs_koronavirusveszely_az_EUtagallamokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0355087a-d707-4c9a-a2ec-9cbd22061c73","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Egyelore_nincs_koronavirusveszely_az_EUtagallamokban","timestamp":"2020. január. 23. 17:06","title":"Skóciában négy embert kezelnek a koronavírusra jellemző tünetekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67eb1540-f351-4102-8a98-f86d245cddbe","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Joey Kramer az együttes többi tagja szerint nincs olyan állapotban, hogy fellépjen velük. ","shortLead":"Joey Kramer az együttes többi tagja szerint nincs olyan állapotban, hogy fellépjen velük. ","id":"20200123_Birosag_Aerosmith_Wayne_Kramer_Grammy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67eb1540-f351-4102-8a98-f86d245cddbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424ad10e-d573-4c3d-a83e-ce711c7a1dad","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_Birosag_Aerosmith_Wayne_Kramer_Grammy","timestamp":"2020. január. 23. 13:53","title":"Bíróság mondta ki, hogy az Aerosmith dobosa nem játszhat a Grammy-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046ceef6-fb69-4eb9-9d7f-e0db41ab8208","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elképesztő felvételek készültek az ítéletidőben.","shortLead":"Elképesztő felvételek készültek az ítéletidőben.","id":"20200122_Derekig_er_a_tengerhab_a_mallorcai_utcakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=046ceef6-fb69-4eb9-9d7f-e0db41ab8208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94991bd-b90f-4474-9fec-3be1cd4a9db0","keywords":null,"link":"/elet/20200122_Derekig_er_a_tengerhab_a_mallorcai_utcakon","timestamp":"2020. január. 22. 12:45","title":"Háznyi magas hullámok és derékig érő tengerhab a mallorcai utcákon (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök már tárgyalt az Európai Bizottság elnökével egy kétoldalú kereskedelmi megállapodásról.","shortLead":"Az amerikai elnök már tárgyalt az Európai Bizottság elnökével egy kétoldalú kereskedelmi megállapodásról.","id":"20200122_Trump_25_szazalekos_vammal_fenyegeti_Europat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fdab1d4-d228-4742-b7ee-4759769d586f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Trump_25_szazalekos_vammal_fenyegeti_Europat","timestamp":"2020. január. 22. 17:47","title":"Trump 25 százalékos vámmal fenyegeti Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség a lakosság segítségét kéri.\r

