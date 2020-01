Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"303a4d32-c835-4926-8f28-e1c54f010489","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gigantikus drón egy feltöltéssel maximum 4 órányi repülésre lesz képes, és az önvezetés sem hiányzik belőle.","shortLead":"A gigantikus drón egy feltöltéssel maximum 4 órányi repülésre lesz képes, és az önvezetés sem hiányzik belőle.","id":"20200123_vilagelso_futurisztikus_hidrogenes_legijarmu_keszul_magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=303a4d32-c835-4926-8f28-e1c54f010489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0249a7-c107-46a1-a72d-5991c29a15eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_vilagelso_futurisztikus_hidrogenes_legijarmu_keszul_magyarorszagon","timestamp":"2020. január. 23. 08:38","title":"Futurisztikus hidrogénes légi jármű készül Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6c3841-b8a1-4c4b-b82f-08fc18100240","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly tavasszal egy tanulópilótát lézerrel vakítottak el Békéscsaba felett. Egy 44 éves férfit vádol az ügyészség, aki azzal védekezik, hogy aznap éjjel egy rókát akart elijeszteni a lézerrel.","shortLead":"Tavaly tavasszal egy tanulópilótát lézerrel vakítottak el Békéscsaba felett. Egy 44 éves férfit vádol az ügyészség, aki...","id":"20200123_Egy_rokat_akart_lelezerezni_a_ferfi_akit_egy_pilota_elvakitasaval_vadolnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e6c3841-b8a1-4c4b-b82f-08fc18100240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac67a24-2d34-4436-8b07-8fa67b81bd45","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Egy_rokat_akart_lelezerezni_a_ferfi_akit_egy_pilota_elvakitasaval_vadolnak","timestamp":"2020. január. 23. 15:19","title":"Rókát akart lézerezni a férfi, akit egy pilóta elvakításával vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Friss videó érkezett Maranellóból – mutatjuk, hogyan látja meg a napvilágot az olasz gyártó első igazi plugin hibrid sportkocsija.","shortLead":"Friss videó érkezett Maranellóból – mutatjuk, hogyan látja meg a napvilágot az olasz gyártó első igazi plugin hibrid...","id":"20200124_van_10_perce_akkor_nezze_meg_hogyan_keszul_az_elso_zold_rendszamos_ferrari","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e50dab-002f-4482-9acc-e49e0876d0bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_van_10_perce_akkor_nezze_meg_hogyan_keszul_az_elso_zold_rendszamos_ferrari","timestamp":"2020. január. 24. 11:21","title":"Van 10 perce? Akkor megnézheti, hogyan készül az első zöld rendszámos Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4489895-e10d-44e0-a931-12307d65f8cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hanem normál méretű.","shortLead":"Hanem normál méretű.","id":"20200124_Tenyleg_meghosszabbitjak_Felcsuttol_Bicskeig_de_nem_kisvasut_epul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4489895-e10d-44e0-a931-12307d65f8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ecb600-4c67-431b-b423-3bbbe64b4529","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Tenyleg_meghosszabbitjak_Felcsuttol_Bicskeig_de_nem_kisvasut_epul","timestamp":"2020. január. 24. 10:45","title":"Tényleg meghosszabbítják Felcsúttól Bicskéig, de nem kisvasút épül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad7a54a-3f1e-425a-a93d-eb78eb8658af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Indoklás nélkül mentette fel a posztjáról a kórházigazgatót a miniszter.","shortLead":"Indoklás nélkül mentette fel a posztjáról a kórházigazgatót a miniszter.","id":"20200124_Kasler_felmentette_a_Szent_Margit_Korhaz_foigazgatojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ad7a54a-3f1e-425a-a93d-eb78eb8658af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb92979-a5d9-4b88-8e64-c65a15675e96","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Kasler_felmentette_a_Szent_Margit_Korhaz_foigazgatojat","timestamp":"2020. január. 24. 18:35","title":"Kásler felmentette a Szent Margit Kórház főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea is továbbment, Stollár Fanny viszont kikapott.","shortLead":"Babos Tímea is továbbment, Stollár Fanny viszont kikapott.","id":"20200124_Australian_Open_Fucsovics_siman_tovabbjutott_Federerrel_is_jatszhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe22bb2b-ed8e-404b-87ba-ab9f74e279f2","keywords":null,"link":"/sport/20200124_Australian_Open_Fucsovics_siman_tovabbjutott_Federerrel_is_jatszhat","timestamp":"2020. január. 24. 05:24","title":"Australian Open: Fucsovics simán továbbjutott, Federerrel is játszhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan egyetemekben gondolkodnak, mint a CEU.","shortLead":"Olyan egyetemekben gondolkodnak, mint a CEU.","id":"20200123_Egy_uj_egyetemi_halozat_alapitasat_jelentett_be_Soros_Gyorgy_Davosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426cf823-ebc8-4c3f-9d46-9516483e0a12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_Egy_uj_egyetemi_halozat_alapitasat_jelentett_be_Soros_Gyorgy_Davosban","timestamp":"2020. január. 23. 22:07","title":"Egy új egyetemi hálózat alapítását jelentett be Soros György Davosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76cd0e8-64ec-4922-8c47-2e5431d96082","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Autobahnon vannak sebességkorlátozás nélküli szakaszok, ahol nagyon nem mindegy, bírja-e a téli vagy négy évszakos abroncs is a tempót.","shortLead":"Az Autobahnon vannak sebességkorlátozás nélküli szakaszok, ahol nagyon nem mindegy, bírja-e a téli vagy négy évszakos...","id":"20200123_A_nemeteknel_a_gumiabroncsok_miatt_is_letezik_gyorshajtasi_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d76cd0e8-64ec-4922-8c47-2e5431d96082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bf0b7e-0be5-4c03-977b-6c039a5cc28b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_A_nemeteknel_a_gumiabroncsok_miatt_is_letezik_gyorshajtasi_birsag","timestamp":"2020. január. 23. 09:29","title":"A németeknél a gumiabroncsok miatt is létezik gyorshajtási bírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]