Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ad7a54a-3f1e-425a-a93d-eb78eb8658af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Indoklás nélkül mentette fel a posztjáról a kórházigazgatót a miniszter.","shortLead":"Indoklás nélkül mentette fel a posztjáról a kórházigazgatót a miniszter.","id":"20200124_Kasler_felmentette_a_Szent_Margit_Korhaz_foigazgatojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ad7a54a-3f1e-425a-a93d-eb78eb8658af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb92979-a5d9-4b88-8e64-c65a15675e96","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Kasler_felmentette_a_Szent_Margit_Korhaz_foigazgatojat","timestamp":"2020. január. 24. 18:35","title":"Kásler felmentette a Szent Margit Kórház főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Bár a magyar népegészségügyi központ szerint kicsi az esély, hogy EU-tagállamban is felüsse a fejét a Kínából induló koronavírus, Skóciában négy embert is kezelnek a vírusra jellemző tünetekkel, mindannyian jártak nemrég Vuhanban.","shortLead":"Bár a magyar népegészségügyi központ szerint kicsi az esély, hogy EU-tagállamban is felüsse a fejét a Kínából induló...","id":"20200123_Egyelore_nincs_koronavirusveszely_az_EUtagallamokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0355087a-d707-4c9a-a2ec-9cbd22061c73","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Egyelore_nincs_koronavirusveszely_az_EUtagallamokban","timestamp":"2020. január. 23. 17:06","title":"Skóciában négy embert kezelnek a koronavírusra jellemző tünetekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt egy egyszerű keresés kidobja.","shortLead":"Ezt egy egyszerű keresés kidobja.","id":"20200125_miskolc_borszin_rasszista_szuleszet_nagy_gabor_foorvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2760097-5e05-4691-9bab-182ac7c9acb7","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_miskolc_borszin_rasszista_szuleszet_nagy_gabor_foorvos","timestamp":"2020. január. 25. 11:57","title":"Lódítanak a miskolci szülészet nyílt levelében, volt már náluk bőrszín miatti megkülönböztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171bf4fb-1946-43a7-a7ab-9661f296a17f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A diplomata 2003 és 2006 között szolgált Budapesten.","shortLead":"A diplomata 2003 és 2006 között szolgált Budapesten.","id":"20200123_Meghalt_a_volt_budapesti_amerikai_nagykovet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=171bf4fb-1946-43a7-a7ab-9661f296a17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0833a0-971f-4ca7-aad9-14bea2d32549","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Meghalt_a_volt_budapesti_amerikai_nagykovet","timestamp":"2020. január. 23. 19:39","title":"Meghalt George Herbert Walker volt amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0960aa-689a-4b91-b2fb-b283dc7e631d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pénzt a kétéves SMA-beteg Ákos gyógykezelésére fordítják.","shortLead":"A pénzt a kétéves SMA-beteg Ákos gyógykezelésére fordítják.","id":"20200124_13_millio_forint_jut_az_SMAbeteg_kisfiuhoz_Michelisz_Norbert_sisakjanak_az_arverese_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c0960aa-689a-4b91-b2fb-b283dc7e631d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1cae9c-ec31-4c58-b0af-fe3c816d1d02","keywords":null,"link":"/elet/20200124_13_millio_forint_jut_az_SMAbeteg_kisfiuhoz_Michelisz_Norbert_sisakjanak_az_arverese_utan","timestamp":"2020. január. 24. 16:43","title":"1,3 millió forint jut az SMA-beteg kisfiúhoz Michelisz Norbert sisakjának árverése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905d1c56-340e-426f-8a06-cbfbef9eeb72","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Korszerű biobankot alakítanak ki a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE), és a felsőoktatási intézmény csatlakozik az európai biobankokat összefogó kutatási hálózathoz. ","shortLead":"Korszerű biobankot alakítanak ki a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE), és a felsőoktatási intézmény csatlakozik...","id":"20200124_szte_biobank_szeged","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=905d1c56-340e-426f-8a06-cbfbef9eeb72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4187ea82-6b66-4a7a-a8fa-2920cc87f416","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_szte_biobank_szeged","timestamp":"2020. január. 24. 10:03","title":"Biobankot nyitnak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782d9cdf-ea7c-4497-be2b-e5aef3ba4ddb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2029-ig akár 15 reaktort is létrehozhat Angliában az autógyártó. Állítják: a „tömeggyártott atomerőművek” biztonságosak és olcsók lesznek.","shortLead":"2029-ig akár 15 reaktort is létrehozhat Angliában az autógyártó. Állítják: a „tömeggyártott atomerőművek” biztonságosak...","id":"20200124_Mini_atomeromuveket_gyartana_a_RollsRoyce","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=782d9cdf-ea7c-4497-be2b-e5aef3ba4ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5bf112-00ac-4dea-b45c-b55db2795d99","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_Mini_atomeromuveket_gyartana_a_RollsRoyce","timestamp":"2020. január. 24. 11:18","title":"Mini-atomerőműveket gyártana a Rolls-Royce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Texasban mutatták ki a betegséget. A férfi Vuhanból érkezett vissza, karanténba helyezték","shortLead":"Texasban mutatták ki a betegséget. A férfi Vuhanból érkezett vissza, karanténba helyezték","id":"20200124_Ujabb_koronavirusos_fertozes_az_USAban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c89884-4b8f-472f-90f0-73ded2f4811f","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_Ujabb_koronavirusos_fertozes_az_USAban","timestamp":"2020. január. 24. 06:59","title":"Újabb koronavírusos fertőzés az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]