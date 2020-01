Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Drágább és nem is feltétlenül \"zöldebb\" a lebomló csomagolás. ","shortLead":"Drágább és nem is feltétlenül \"zöldebb\" a lebomló csomagolás. ","id":"20200123_Nem_tudjak_kivaltani_az_egyszer_hasznalatos_muanyagokat_a_hazai_vendeglatosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"918bffa0-0cea-4f1c-8acf-1134118a0079","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_Nem_tudjak_kivaltani_az_egyszer_hasznalatos_muanyagokat_a_hazai_vendeglatosok","timestamp":"2020. január. 24. 12:00","title":"Nem tudják kiváltani az egyszer használatos műanyagokat a hazai vendéglátósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b755376b-6c2f-4136-b6f2-a4381da7c8ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szociális farm az elmúlt hetekben huszonkét anyakecskét veszített el.","shortLead":"A szociális farm az elmúlt hetekben huszonkét anyakecskét veszített el.","id":"20200124_Az_Agrarminiszterium_tamogatasaval_allitjak_helyre_a_karokat_a_Barathegyi_Majorsagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b755376b-6c2f-4136-b6f2-a4381da7c8ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0718db4c-1d26-42c5-875f-16ab4866bb9f","keywords":null,"link":"/elet/20200124_Az_Agrarminiszterium_tamogatasaval_allitjak_helyre_a_karokat_a_Barathegyi_Majorsagban","timestamp":"2020. január. 24. 15:26","title":"Állami támogatással állítják helyre a károkat a Baráthegyi Majorságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4af1f00-dcd6-4f19-a6e0-e61f65a0b2c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez itt a Thunderstruck bébi verziója!","shortLead":"Ez itt a Thunderstruck bébi verziója!","id":"20200124_ACDC_dal_Thunderstruck_baba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4af1f00-dcd6-4f19-a6e0-e61f65a0b2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a2fd76-ec5b-4ae5-8dcc-08e33b2313bf","keywords":null,"link":"/kultura/20200124_ACDC_dal_Thunderstruck_baba","timestamp":"2020. január. 24. 12:42","title":"Kisfia gügyögéséből vágott össze egy AC/DC-dalt a kitartó apa – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kiderült, hogy a vírus lappangási ideje két hét is lehet.","shortLead":"Kiderült, hogy a vírus lappangási ideje két hét is lehet.","id":"20200123_mar_620_megbetegedesrol_tudni_Hongkongban_karantenokat_allitottak_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5126fd2c-e3be-45a0-853a-08130584bd41","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_mar_620_megbetegedesrol_tudni_Hongkongban_karantenokat_allitottak_fel","timestamp":"2020. január. 23. 16:21","title":"Koronavírus: már 620 megbetegedésről tudni, Hongkongban karanténokat állítottak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ad9a6e-b2fd-4416-85fa-6267011292e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hónap van már csak a szlovákiai parlamenti választásig, s a tét hatalmas: az utóbbi hetekben nő a szélsőjobboldali nacionalista Marian Kotleba vezette A Mi Szlovákiánk Néppárt támogatottsága, s egyes előrejelzések szerint a tömörülés akár az első helyen is végezhet. A kormánykoalíció népszerűsége egyelőre leszálló ágban van, s úgy tűnik, hogy a magyar belháború miatt nem lesz magyar párt a törvényhozásban. ","shortLead":"Egy hónap van már csak a szlovákiai parlamenti választásig, s a tét hatalmas: az utóbbi hetekben nő a szélsőjobboldali...","id":"20200125_Orbanek_vagy_Europa_fele_megy_Szlovakia__ez_a_parlamenti_valasztas_tetje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63ad9a6e-b2fd-4416-85fa-6267011292e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3947fc-a0da-4e31-b666-12347c458148","keywords":null,"link":"/vilag/20200125_Orbanek_vagy_Europa_fele_megy_Szlovakia__ez_a_parlamenti_valasztas_tetje","timestamp":"2020. január. 25. 07:00","title":"Orbánék vagy Európa felé megy Szlovákia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint másfél millió kilométer területen lehet majd mezőgazdasági termelést folytatni és ingatlanfejlesztést végrehajtani.","shortLead":"Több mint másfél millió kilométer területen lehet majd mezőgazdasági termelést folytatni és ingatlanfejlesztést...","id":"20200124_Trump_visszavonta_a_vizek_vedelmerol_szolo_kozel_fel_evszazados_rendelkezest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fb609b-a324-4cb2-8c80-b5c46e018bd2","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_Trump_visszavonta_a_vizek_vedelmerol_szolo_kozel_fel_evszazados_rendelkezest","timestamp":"2020. január. 24. 06:14","title":"Trump visszavonta a vizek védelméről szóló közel fél évszázados rendelkezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782d9cdf-ea7c-4497-be2b-e5aef3ba4ddb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2029-ig akár 15 reaktort is létrehozhat Angliában az autógyártó. Állítják: a „tömeggyártott atomerőművek” biztonságosak és olcsók lesznek.","shortLead":"2029-ig akár 15 reaktort is létrehozhat Angliában az autógyártó. Állítják: a „tömeggyártott atomerőművek” biztonságosak...","id":"20200124_Mini_atomeromuveket_gyartana_a_RollsRoyce","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=782d9cdf-ea7c-4497-be2b-e5aef3ba4ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5bf112-00ac-4dea-b45c-b55db2795d99","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_Mini_atomeromuveket_gyartana_a_RollsRoyce","timestamp":"2020. január. 24. 11:18","title":"Mini-atomerőműveket gyártana a Rolls-Royce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a478b75f-d672-42a6-800b-780a548d2688","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szó volt Ferenc pápa tervezett iraki látogatásáról is.","shortLead":"Szó volt Ferenc pápa tervezett iraki látogatásáról is.","id":"20200125_A_kozelkeleti_keresztenyek_sorsarol_targyalt_Ferenc_papa_az_iraki_elnokkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a478b75f-d672-42a6-800b-780a548d2688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de1e6e87-1d27-473b-81ed-f6ab104c4261","keywords":null,"link":"/vilag/20200125_A_kozelkeleti_keresztenyek_sorsarol_targyalt_Ferenc_papa_az_iraki_elnokkel","timestamp":"2020. január. 25. 14:43","title":"A közel-keleti keresztények sorsáról tárgyalt Ferenc pápa az iraki elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]