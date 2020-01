Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ae0826a-e44c-4bd0-a05b-0a7e3dcc9710","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szaúd-Arábia olajnagyhatalom. Magyarország nem.","shortLead":"Szaúd-Arábia olajnagyhatalom. Magyarország nem.","id":"20200126_Magyarorszag_600_millio_euros_hitelkeretet_nyujt_SzaudArabianak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ae0826a-e44c-4bd0-a05b-0a7e3dcc9710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520f3ad5-52de-45bd-b7ea-2c86756b0f72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200126_Magyarorszag_600_millio_euros_hitelkeretet_nyujt_SzaudArabianak","timestamp":"2020. január. 26. 09:38","title":"Magyarország 600 millió eurós hitelkeretet nyújt Szaúd-Arábiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9a822e-6033-426e-8767-3f94ca215848","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Hosszú rohanás az első világháborúban, avagy Sam Mendes, az eminens rendező és Roger Deakins, az operatőrlegenda egysnittest játszik a lövészárkokban, és azokon kívül is – nem is kérdés, hogy magukkal húzzák a nézőt. Ám mintha valami fontosat elhagytak volna a nagy futás közben. Kritika.","shortLead":"Hosszú rohanás az első világháborúban, avagy Sam Mendes, az eminens rendező és Roger Deakins, az operatőrlegenda...","id":"20200125_A_tiz_Oscarra_jelolt_1917_mesterkurzusnak_remek_haborus_filmnek_csak_jo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a9a822e-6033-426e-8767-3f94ca215848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc0cf98-f044-4cfa-bbad-dd6ed0c169e9","keywords":null,"link":"/kultura/20200125_A_tiz_Oscarra_jelolt_1917_mesterkurzusnak_remek_haborus_filmnek_csak_jo","timestamp":"2020. január. 25. 20:00","title":"A tíz Oscarra jelölt 1917 mesterkurzusnak remek, háborús filmnek csak jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684123a6-275b-407f-92ff-947d99375fb1","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A kommunista pártvezért hazaárulással vádolják, már csak az evangélikus egyház ad otthont neki, közben nyugati valutáért kínálják Erich Honecker életművének központi darabját, a berlini falat, de ő ezt már nem érti. Abszurdok a 30 évvel ezelőtti NDK-ból.","shortLead":"A kommunista pártvezért hazaárulással vádolják, már csak az evangélikus egyház ad otthont neki, közben nyugati...","id":"20200116_berlini_falbol_csinaltak_uzletet_Eljott_a_paradicsom_1990_januar_27","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=684123a6-275b-407f-92ff-947d99375fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512ab76c-ffc9-460e-9061-e91c818dd871","keywords":null,"link":"/360/20200116_berlini_falbol_csinaltak_uzletet_Eljott_a_paradicsom_1990_januar_27","timestamp":"2020. január. 25. 17:00","title":"Falból csináltak üzletet. A berlini falból – \"Eljött a paradicsom\", 1990. január 27.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30707da5-9a03-4bb2-bcc1-2753700f2fb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Oké, ezt nem láttuk jönni.","shortLead":"Oké, ezt nem láttuk jönni.","id":"20200125_magyar_kozut_netes_kihivas_mem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30707da5-9a03-4bb2-bcc1-2753700f2fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc72ee52-da59-4028-8c1b-2bdfb55b6be8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_magyar_kozut_netes_kihivas_mem","timestamp":"2020. január. 25. 21:54","title":"A Magyar Közút is beszállt az új netes kihívásba, az eredmény büntet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ac6870-8f1c-4b72-b10f-ead1231e6472","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglesz a hosszabb távú hatása a hónapokig tartó ausztrál bozóttüzeknek a brit meteorológiai szolgálat egy új számítása szerint. ","shortLead":"Meglesz a hosszabb távú hatása a hónapokig tartó ausztrál bozóttüzeknek a brit meteorológiai szolgálat egy új számítása...","id":"20200124_ausztralia_bozottuz_levego_legkor_szendioxid_ppm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53ac6870-8f1c-4b72-b10f-ead1231e6472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f77081-5bc3-4ff1-83fb-5041ef37ba24","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_ausztralia_bozottuz_levego_legkor_szendioxid_ppm","timestamp":"2020. január. 24. 18:03","title":"Az ausztrál bozóttüzek miatt még tovább emelkedik a légköri szén-dioxid-szint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Friss videó érkezett Maranellóból – mutatjuk, hogyan látja meg a napvilágot az olasz gyártó első igazi plugin hibrid sportkocsija.","shortLead":"Friss videó érkezett Maranellóból – mutatjuk, hogyan látja meg a napvilágot az olasz gyártó első igazi plugin hibrid...","id":"20200124_van_10_perce_akkor_nezze_meg_hogyan_keszul_az_elso_zold_rendszamos_ferrari","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e50dab-002f-4482-9acc-e49e0876d0bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_van_10_perce_akkor_nezze_meg_hogyan_keszul_az_elso_zold_rendszamos_ferrari","timestamp":"2020. január. 24. 11:21","title":"Van 10 perce? Akkor megnézheti, hogyan készül az első zöld rendszámos Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc8e128-f344-4f87-a22e-820700ec7044","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kecskeméti férfi a helyszínen meghalt.","shortLead":"A kecskeméti férfi a helyszínen meghalt.","id":"20200125_Az_auto_elutotte_a_busz_athajtott_rajta__masfel_ev_utan_lett_vademeles_az_ugybol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fc8e128-f344-4f87-a22e-820700ec7044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0c5c9c-b1f9-43f4-a4b3-628889bb44b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_Az_auto_elutotte_a_busz_athajtott_rajta__masfel_ev_utan_lett_vademeles_az_ugybol","timestamp":"2020. január. 25. 08:43","title":"Az autó elütötte, a busz áthajtott rajta - másfél év után lett vádemelés az ügyből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Drágább és nem is feltétlenül \"zöldebb\" a lebomló csomagolás. ","shortLead":"Drágább és nem is feltétlenül \"zöldebb\" a lebomló csomagolás. ","id":"20200123_Nem_tudjak_kivaltani_az_egyszer_hasznalatos_muanyagokat_a_hazai_vendeglatosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"918bffa0-0cea-4f1c-8acf-1134118a0079","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_Nem_tudjak_kivaltani_az_egyszer_hasznalatos_muanyagokat_a_hazai_vendeglatosok","timestamp":"2020. január. 24. 12:00","title":"Nem tudják kiváltani az egyszer használatos műanyagokat a hazai vendéglátósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]