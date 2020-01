Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fff26b99-1492-45f0-b085-aab7a44189b0","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Nem csak hatalmas ugrásairól volt híres a 41 éves korában elhunyt Kobe Bryant. A kosárlegenda, amikor csak tehette, privát helikopterével közlekedett. A technikai adatok alapján igen biztonságosnak számító géptípus nem olcsó játékszer.","shortLead":"Nem csak hatalmas ugrásairól volt híres a 41 éves korában elhunyt Kobe Bryant. A kosárlegenda, amikor csak tehette...","id":"20200127_kobe_bryant_helikopter_baleset_sikorsky_s_76b_repulogep_n72ex","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fff26b99-1492-45f0-b085-aab7a44189b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e72f17f-7cb7-4f01-b729-bd3a448655ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_kobe_bryant_helikopter_baleset_sikorsky_s_76b_repulogep_n72ex","timestamp":"2020. január. 27. 12:03","title":"Biztonságosnak számít a helikopter, amellyel Kobe Bryanték lezuhantak Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjalapoknak akkora a hiánya, hogy már a világválság alatti időszaknál is nagyobb a teljes tb-kassza deficitje.","shortLead":"A nyugdíjalapoknak akkora a hiánya, hogy már a világválság alatti időszaknál is nagyobb a teljes tb-kassza deficitje.","id":"20200127_tb_kassza_hiany_nyugdijalapok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4c0bbe-f7f7-457b-b3db-2aef81cf48d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_tb_kassza_hiany_nyugdijalapok","timestamp":"2020. január. 27. 12:44","title":"Nagyobbra nőtt a hiány a tb-kasszában, mint amekkora 2009-ben volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2930dc3b-e08d-435b-a0cb-589743462e26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Puskázásra is alkalmassá tehető az Apple fülhallgatója, az AirPods, ha az eszközök egy-egy darabját megcserélik egymással a diákok. A jelenség villámgyorsan terjed.","shortLead":"Puskázásra is alkalmassá tehető az Apple fülhallgatója, az AirPods, ha az eszközök egy-egy darabját megcserélik...","id":"20200128_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_puskazasi_modszerek_iskola_dolgozatiras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2930dc3b-e08d-435b-a0cb-589743462e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4e349a-cdef-4f04-8fb5-190888ba77af","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_puskazasi_modszerek_iskola_dolgozatiras","timestamp":"2020. január. 28. 09:03","title":"Trükkös puskázási módszer indult el az amerikai iskolákból, villámgyorsan terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete szerint nem sikerült megállapodni a Metro áruházlánc vezetőségével a 2020-as alapbérről, így lényegében a dolgozókra van bízva, elfogadják-e a cég ajánlatát. A Metro szerint akkor fognak tájékoztatást adni a tárgyalások eredményeiről, ha lesznek ilyenek.","shortLead":"A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete szerint nem sikerült megállapodni a Metro áruházlánc vezetőségével...","id":"20200126_A_szakszervezet_szerint_elakadtak_a_bertargyalasok_az_egyik_nagy_uzletlanccal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd981b0-ae55-452f-b0f8-a46401b0c47d","keywords":null,"link":"/kkv/20200126_A_szakszervezet_szerint_elakadtak_a_bertargyalasok_az_egyik_nagy_uzletlanccal","timestamp":"2020. január. 26. 17:51","title":"A szakszervezet szerint elakadtak a bértárgyalások az egyik nagy üzletlánccal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24460cfa-f6ea-42ad-807f-18a48e348872","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt írták, sem a világszemléletével, sem a kommunikációs stílusával nem értenek egyet a fitneszgurunak.","shortLead":"Azt írták, sem a világszemléletével, sem a kommunikációs stílusával nem értenek egyet a fitneszgurunak.","id":"20200127_Kitettek_Schobert_Norbert_ceget_az_egyik_fovarosi_bevasarlokozpontbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24460cfa-f6ea-42ad-807f-18a48e348872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c9f094-af91-42da-ac2e-65ee7bd6d049","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_Kitettek_Schobert_Norbert_ceget_az_egyik_fovarosi_bevasarlokozpontbol","timestamp":"2020. január. 27. 19:28","title":"Szerződést bontott Schobert Norbert cégével az egyik fővárosi Update-üzlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29b5915-f18d-49df-93fa-94115c932aa7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világon elsőként ültettek át bármilyen más sejtté, szövetté átalakulni képes, úgynevezett indukált pluripotens (IPS) őssejtekből nyert szívizomszövetet Japánban.","shortLead":"A világon elsőként ültettek át bármilyen más sejtté, szövetté átalakulni képes, úgynevezett indukált pluripotens (IPS...","id":"20200128_ossejtekbol_nyert_szivizomszovetet_atultetese_japan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c29b5915-f18d-49df-93fa-94115c932aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a116b0-ea77-4984-ae32-99bcf308b020","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_ossejtekbol_nyert_szivizomszovetet_atultetese_japan","timestamp":"2020. január. 28. 11:33","title":"Forradalmi szívműtétet hajtottak végre Japánban, más sejtekké átalakulni képes őssejtekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af101015-ec5c-4629-887e-581b8ac17251","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszokta új otthonát és a környéket is a 87 éves, újra agglegény életet élő Vitray Tamás. Egykori tanítványa sokat segít neki.\r

\r

","shortLead":"Megszokta új otthonát és a környéket is a 87 éves, újra agglegény életet élő Vitray Tamás. Egykori tanítványa sokat...","id":"20200127_Mate_Kriszta_Ritka_kincs_ha_valakinek_van_egy_Vitrayja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af101015-ec5c-4629-887e-581b8ac17251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe6b644-8195-48e2-b7d5-efacc27fa881","keywords":null,"link":"/elet/20200127_Mate_Kriszta_Ritka_kincs_ha_valakinek_van_egy_Vitrayja","timestamp":"2020. január. 27. 09:09","title":"Máté Kriszta: „Ritka kincs, ha valakinek van egy Vitrayja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Új termékek jöhetnek, és a diákhitel maximumát is megemelhetik.","shortLead":"Új termékek jöhetnek, és a diákhitel maximumát is megemelhetik.","id":"20200127_Valtoztatasokra_keszulnek_a_Diakhitelnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562b604b-7e3d-41a7-8c9d-c464d928be7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_Valtoztatasokra_keszulnek_a_Diakhitelnel","timestamp":"2020. január. 27. 05:40","title":"Változtatásokra készülnek a Diákhitelnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]