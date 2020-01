Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Kicsivel több, mint húsz esztendővel ezelőtt valóban óriási világbotrány tört ki, amikor 1999. október 3-án megalakult az első olyan európai kormány, amelyben először vettek részt – és itt tekintsünk el az elaggott portugáliai és spanyolországi ófasiszta rezsimektől – a háború óta a modern neonácik.","shortLead":"Kicsivel több, mint húsz esztendővel ezelőtt valóban óriási világbotrány tört ki, amikor 1999. október 3-án megalakult...","id":"20200127_tgm_europai_neppart_es_egyeb_jarasi_legendak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4dccde4-ce7c-447c-874a-b03de2b78cdc","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_tgm_europai_neppart_es_egyeb_jarasi_legendak","timestamp":"2020. január. 27. 12:35","title":"TGM: Európai Néppárt és egyéb járási legendák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0869eb0e-0048-4665-95c1-a4baf709d739","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"Semleges Moresnet majdnem a világ első eszperantó állama lett az O Tannenbaum dallamára írt himnusszal, de az első világháború utáni békeszerződések megpecsételték a sorsát. ","shortLead":"Semleges Moresnet majdnem a világ első eszperantó állama lett az O Tannenbaum dallamára írt himnusszal, de az első...","id":"20200127_Semleges_Moresnet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0869eb0e-0048-4665-95c1-a4baf709d739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6b88c5-744e-467a-a9be-d6f3bc719b61","keywords":null,"link":"/360/20200127_Semleges_Moresnet","timestamp":"2020. január. 27. 11:00","title":"Hol volt, hol nem volt egy állam, amelynek a maga Trianonja vetett véget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Új kényelmi szolgáltatást vezetett be a Wizz Air. Aki kéri, annak légitársaság rendszere maga végzi el a kezdő légi utasok számára gyakran körülményesnek számító online utasfelvételi procedúrát.","shortLead":"Új kényelmi szolgáltatást vezetett be a Wizz Air. Aki kéri, annak légitársaság rendszere maga végzi el a kezdő légi...","id":"20200127_wizz_air_automatikus_utasfelvetel_dija_auto_checkin_beszallokartya_email","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3037a920-d449-4afb-baba-d163501b4872","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_wizz_air_automatikus_utasfelvetel_dija_auto_checkin_beszallokartya_email","timestamp":"2020. január. 27. 14:45","title":"Újítás a Wizz Airnél: pénzért automatikusan elvégzi a rendszer az utasfelvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc7a733-df6b-49cb-b4e3-646a97207448","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig sem volt zavartalan a helyiek és a dél-koreai gyár viszonya, a gödiek ugyanis nem nézik jó szemmel az üzem terjeszkedését. Most azzal kellett szembesülniük, hogy fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be a világszerte pusztító koronavírus miatt a Samsung SDI-nál. Van, aki aggódik, mások pánikkeltésről beszélnek. Összeszedtük az eddigi védekezési stratégiákat, a Samsung ugyanis csak az egyike az úttörőknek.","shortLead":"Eddig sem volt zavartalan a helyiek és a dél-koreai gyár viszonya, a gödiek ugyanis nem nézik jó szemmel az üzem...","id":"20200128_god_koronavirus_samsung_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddc7a733-df6b-49cb-b4e3-646a97207448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d7ae18-77f7-4d73-9490-0493598adf2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_god_koronavirus_samsung_karanten","timestamp":"2020. január. 28. 19:30","title":"Kettészakadt Göd, miután óvintézkedéseket vezettek be a Samsungnál a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3de5895-7ae7-464f-bb08-96d4037b16f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A helikopter-balesetben elhunyt Kobe Bryantet és lányát gyászolják világszerte.","shortLead":"A helikopter-balesetben elhunyt Kobe Bryantet és lányát gyászolják világszerte.","id":"20200127_kobe_bryant_megemlekezes_sport_hiressegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3de5895-7ae7-464f-bb08-96d4037b16f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d50a1a2-3688-49ba-96fb-f424185f495a","keywords":null,"link":"/sport/20200127_kobe_bryant_megemlekezes_sport_hiressegek","timestamp":"2020. január. 27. 11:08","title":"Kobe Bryantre emlékeznek: \"Te és a lányod a szívünkben éltek tovább örökké\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22daacaf-f7cd-4423-89a4-42ad91874d1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok hadserege már nagyban teszteli azt az új tölténytípust, amely a víz alatt is elsüthető.","shortLead":"Az Egyesült Államok hadserege már nagyban teszteli azt az új tölténytípust, amely a víz alatt is elsüthető.","id":"20200128_tolteny_puskagolyo_loves_golyo_amerikai_hadsereg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22daacaf-f7cd-4423-89a4-42ad91874d1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47e7672-3817-4c9f-bf03-b08dcb4d9f78","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_tolteny_puskagolyo_loves_golyo_amerikai_hadsereg","timestamp":"2020. január. 28. 12:03","title":"Már tesztelik az újfajta töltényt, amellyel a víz alatt is ugyanúgy lehet lőni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774be095-b906-4740-bdcf-20895493041f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Brit kutatók utánaszámoltak, hogyan hozható ki a legnagyobb szintű társadalmi egészség a jólléti pénzek optimális elosztásával.","shortLead":"Brit kutatók utánaszámoltak, hogyan hozható ki a legnagyobb szintű társadalmi egészség a jólléti pénzek optimális...","id":"202004_mennyit_er_azidoskori_mozgas_sportos_sporolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=774be095-b906-4740-bdcf-20895493041f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a66a30-d5e4-46c4-8d91-422eec041b81","keywords":null,"link":"/360/202004_mennyit_er_azidoskori_mozgas_sportos_sporolas","timestamp":"2020. január. 28. 14:00","title":"Mire éri meg költenie az államnak? Kórházakra vagy ingyenes sportolási lehetőségekre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82086c17-d1af-4faf-8c25-88ce2b5c626c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szőke Tiszát sikeresen kiemelték a folyóból, most indul a kitakarítása.","shortLead":"A Szőke Tiszát sikeresen kiemelték a folyóból, most indul a kitakarítása.","id":"20200127_dronvideo_szoke_tisza_gozhajo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82086c17-d1af-4faf-8c25-88ce2b5c626c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d421655-6276-4b18-9e66-f415e9a52e04","keywords":null,"link":"/elet/20200127_dronvideo_szoke_tisza_gozhajo","timestamp":"2020. január. 27. 12:25","title":"Drónvideón a Tiszából kiemelt legendás gőzhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]