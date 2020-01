Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6aea594a-d2dc-4f87-807b-e7361bef8cc4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A Los Angeles Lakers csarnokában, amely húsz évig volt Kobe Bryant hazai pályája, tartották a Grammy-díjkiosztót, ezen az estén nem volt ok örömre.","shortLead":"A Los Angeles Lakers csarnokában, amely húsz évig volt Kobe Bryant hazai pályája, tartották a Grammy-díjkiosztót, ezen...","id":"20200127_Billie_Eilish_tarolta_le_a_Grammydijkiosztot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aea594a-d2dc-4f87-807b-e7361bef8cc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73db5a17-822a-4cf8-bec8-f0b443024e73","keywords":null,"link":"/kultura/20200127_Billie_Eilish_tarolta_le_a_Grammydijkiosztot","timestamp":"2020. január. 27. 06:05","title":"Billie Eilish tarolta le a Grammy-díjkiosztót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ellenállt az amerikai nyomásnak a brit kormány, amely néhány órája hivatalosan is bejelentette, hogy a Huawei részt vehet a 5G-s hálózataik kiépítésében. A kínai cég nem mindenben kapott zöld utat.","shortLead":"Ellenállt az amerikai nyomásnak a brit kormány, amely néhány órája hivatalosan is bejelentette, hogy a Huawei részt...","id":"20200128_huawei_brit_kormany_5g_halozat_fejlesztes_egyesult_allamok_nemzetbiztonsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f802be-bf04-4e92-bccf-581e49f9f2a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_huawei_brit_kormany_5g_halozat_fejlesztes_egyesult_allamok_nemzetbiztonsag","timestamp":"2020. január. 28. 16:03","title":"Hiába kérte Amerika, hogy ne tegyék, a britek beengedik a Huaweit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec491fc-3865-4e8c-921e-0c398a56b2b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Paolo Sorrentino vatikáni víziója kicsit sok a velencei patriarkátus illetékesének.","shortLead":"Paolo Sorrentino vatikáni víziója kicsit sok a velencei patriarkátus illetékesének.","id":"20200128_A_haloingben_vonaglo_apacak_kiboritottak_az_egyhazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ec491fc-3865-4e8c-921e-0c398a56b2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a89bdec-8aec-49d1-a804-b8c352af27d2","keywords":null,"link":"/elet/20200128_A_haloingben_vonaglo_apacak_kiboritottak_az_egyhazat","timestamp":"2020. január. 28. 11:25","title":"A hálóingben vonagló apácák kiborították az egyházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rossz idővel indul a hét.","shortLead":"Rossz idővel indul a hét.","id":"20200127_Onos_eso_es_kod_miatt_adtak_ki_orszagos_figyelmeztetest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd82d00e-503b-4b05-935b-d7255ae7ab5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_Onos_eso_es_kod_miatt_adtak_ki_orszagos_figyelmeztetest","timestamp":"2020. január. 27. 05:35","title":"Ónos eső és köd miatt adtak ki országos figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az USA-ban már négy koronavírussal fertőzött beteget azonosítottak. Kínában a betegségnek már 56 halálos áldozata van, világszerte kétezer ember betegedett meg.

","shortLead":"Az USA-ban már négy koronavírussal fertőzött beteget azonosítottak. Kínában a betegségnek már 56 halálos áldozata van...","id":"20200126_Ujabb_koronavirusos_beteget_talaltak_az_USAban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da89483-bd95-4687-9258-c28190824625","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_Ujabb_koronavirusos_beteget_talaltak_az_USAban","timestamp":"2020. január. 26. 21:59","title":"Újabb koronavírusos beteget találtak az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d175bf-2163-403e-8764-003ed216753d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kedvezmény csak a 20 millió alatti Model 3-ra vonatkozik.","shortLead":"A kedvezmény csak a 20 millió alatti Model 3-ra vonatkozik.","id":"20200128_tesla_model_3_allami_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22d175bf-2163-403e-8764-003ed216753d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdeb38a-1d1a-4d4e-8aeb-039113872b19","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_tesla_model_3_allami_tamogatas","timestamp":"2020. január. 28. 16:56","title":"Teslára vágyik? Itt a jó hír: erre is kérhető már állami támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abca69a6-0317-432c-b8e7-8623e28ef3eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az afgán állami légitársaság tagadja, hogy az ő utasszállítójuk szenvedett balesetet.","shortLead":"Az afgán állami légitársaság tagadja, hogy az ő utasszállítójuk szenvedett balesetet.","id":"20200127_lezuhant_egy_boeing_afganisztanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abca69a6-0317-432c-b8e7-8623e28ef3eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a30c0f-7337-489b-a68a-2bf4b1742fda","keywords":null,"link":"/vilag/20200127_lezuhant_egy_boeing_afganisztanban","timestamp":"2020. január. 27. 12:16","title":"Lezuhant egy Boeing utasszállító Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fővárosból kifelé vezető szakaszon dugóra kell számítani.","shortLead":"A fővárosból kifelé vezető szakaszon dugóra kell számítani.","id":"20200127_negyes_karambol_utkozes_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6c3328-2876-4639-aa9b-bf0a9d7229eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200127_negyes_karambol_utkozes_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut","timestamp":"2020. január. 27. 10:42","title":"Négy autó ütközött össze a Ferihegyi repülőtérre vezető úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]